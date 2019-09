Culpan al AVE Granada-Sevilla de “eliminar” los trenes de Media Distancia

La llegada del AVE a Granada al comienzo del verano fue un soplo de aire nuevo a la ciudad y ofreció otra posibilidad para poder viajar hasta y desde la capital nazarí. Pero que este tren se desplace por las vías de la comunidad andaluza no gusta tanto como podría parecer.

El partido Unidas Podemos y el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) han denunciado la eliminación de trenes de media distancia en Andalucía y han solicitado mantener la frecuencia de este tipo de transporte frente a la instauración de la línea de Alta Velocidad a Granada.

La formación morada ha pedido al Ejecutivo del Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la revisión del acuerdo por el que se reducirán los servicios ferroviarios de Media Distancia en la comunidad autónoma andaluza, entre ellos el que conecta Granada con Sevilla.

Según han denunciado, esta decisión, "adoptada de forma unilateral, abre la puerta a pasar de tener unos servicios públicos mejorables y con paradas en decenas de municipios, a un todo un AVE que no nos lleva a donde necesitamos y que profundiza en los problemas de despoblación de la Andalucía rural, en la que nunca para ni parará la alta velocidad”.

En esta línea, CCOO-Andalucía también ha reclamado ayer mantener la frecuencia de los trenes convencionales, porque su disminución de paso de los mismos tras la apertura de la línea AVE granadina deja sin un servicio esencial a varios pueblos de la propia provincia granadina, Sevilla, Almería y Cádiz.

El sindicato ha explicado que se ha producido una disminución de la frecuencia de paso en los trenes de la línea de red convencional Sevilla-Granada-Almería y de la Línea Granada-Algeciras, lo que dejará sin un servicio esencial a diferentes pueblos y ciudades de la zona.

Por otro lado, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha lamentado que en menos de dos meses el Gobierno de PP y Cs este "fulminado los grandes acuerdos alcanzados para Granada" y que "rompa el consenso social en la llegada del AVE" a la ciudad.

Así seha referido a la decisión del alcalde, Luis Salvador, de no asistir a la convocatoria de la Mesa por el Ferrocarril, ya que entiende que es un "acto cobarde de no dar la cara ante los colectivos". Todo ello, según Cuenca, después de que este verano anunciase que "no estaba dispuesto a trabajar por el soterramiento del AVE en Granada y acusar a los integrantes de la mesa de estar manipulados y carecer de criterio propio".

"No salimos de nuestro asombro ante la actitud de Salvador", ha asegurado, a la vez que ha recordado que el alcalde "hace poco" exigía mecanismos de participación para ahora intentar "destruirlos".

Al respecto, sostuvo que en el "pacto de los trapos sucios" a través del cual el líder naranja llego a la Alcaldía, "se vendió Granada", y la situación de debilidad del alcalde con sólo tres concejales provoca una “situación dañina e irreversible” para la ciudad.