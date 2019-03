Cs plantea volver a un modelo con autobús circular tipo LAC

"Trabajar con el Metro y los alcaldes del Área Metropolitana para crear aparcamientos disuasorios y evitar la entrada de tantos vehículos en la ciudad (hay 350.000 desplazamientos diarios); un acuerdo con el Consorcio para hacer salidas coordinadas entre las líneas metropolitanas de autobús y las urbanas; una línea circular o transversal por el centro, "tipo LAC" para reducir el número de líneas que pasan por esta zona y el billete único , "sin el que no vamos a ningún sitio", son las recetas de Cs para mejorar la movilidad en Granada.

Olivares acusa a Cuenca de incumplir el acuerdo sobre la denuncia a Endesa

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha criticado hoy al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, por recurrir a Consumo para poner la denuncia a Endesa por los cortes de luz en la zona Norte y no a la Fiscalía. "Ha incumplido con el acuerdo con los grupos, con el Defensor del Ciudadano y con los vecinos", explica Olivares, que acusa a Cuenca de "reírse" de la ciudadanía y faltar al acuerdo. "Que lo haga con los grupos, estamos acostumbrados, pero con los vecinos, eso dice mucho de o que es Paco Cuenca, que dice que sí para no escuchar y no soluciona nada", argumenta.