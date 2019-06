Cuenca lanza un llamamiento a Ciudadanos para sentarse "en las próximas horas"

A 48 horas de la sesión de constitución del Ayuntamiento de Granada, no se sabe aún de qué lado caerá la moneda y si gobernará el PSOE como lista más votada o el bloque PP-Cs-Vox accederá a la Alcaldía.

Según ha desvelado esta mañana el alcalde en funciones de Granada, Francisco Cuenca, todavía no se han sentado con Ciudadanos, cuyos 4 concejales son llave de Gobierno, porque la formación naranja ha rehusado hasta ahora a la espera de la decisión que tome Madrid y su comité de pactos.

Y Cuenca ha lanzado de nuevo el llamamiento: "Quedan 48 horas y vuelvo a lanzar el mensaje de sensatez para darle estabilidad a la ciudad y que nos sentemos en las próximas horas a acordar una cuerdo de estabilidad para Granada hablando de los asuntos y los proyectos de Granada".

El alcalde en funciones dice estar esperando sentarse con Ciudadanos pero que "remite de forma permanente a Madrid", a lo que Cuenca responde que él no tiene que "mirar a Madrid sino a Granada y por Granada". "No debemos admitir ningún tipo de cambalache como se hace en otros sitios", ha asegurado.

Cuenca, de visita al ferial, espera ser el "próximo alcalde a partir del sábado como fuerza más votada". "Hay argumentos suficientes para seguir siendo alcalde, no tengo ninguna duda".

Sobre la posición de Vox, determinante para que el PP con 7 concejales pueda tener el Gobierno, y que pide regeneración en PP y Cs para dar su apoyo, Cuenca no ha valorado "si es un papel o no", en lo que incide es en que "hay una posición de estabilidad que depende de que en las próximas horas nos sentemos con Ciudadanos, por lo que hago un llamamiento para que dejen de mirar a Madrid y hablemos de Granada aquí en Granada".

"Lo que me creo y le pido al resto de formaciones políticas es lo que han votado los granadinos y las cuentas son las que son. Me niego a que nos estén tutelando desde Madrid, yo tengo toda la autonomía para sentarme en Granada, para poner ideas, proyectos de Granada encima de la mesa y hay que hablar de Granada aquí en Granada y no estar como hacen otros mirando permanentemente a Madrid", ha insistido.

n