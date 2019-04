El Defensor alerta de la extensión de los cortes de luz, que llegan a Haza Grande

El Defensor de la Ciudadanía de Granada ha sido rotundo. La problemática de los cortes de luz en la ciudad, lejos de solucionarse va de "mal en peor" y se está extendiendo a más zonas, la última: Haza Grande.

Manuel Martín ha presentado esta mañana la Memoria de Actividad de 2018, que señala los principales problemas de los granadinos. Y los cortes de luz están en el primer lugar, calificando la situación de "extremadamente grave". De hecho, este es el "principal y más grave problema de la ciudad de Granada".

Según el Defensor, los cortes de luz suponen el 16% de las quejas presentadas a la oficina durante el año pasado, "y eso que no me llegan todas". "A fecha de esta mañana ya se han contabilizado 39 cortes de luz en lo que va de mes", ha apostillado Martín, que asegura que los vecinos "están ya cansados".

Y la problemática se extiende, advirtiendo el Defensor de que ya hay otra zona de la ciudad, como es la de Haza Grande, que ya tiene el mismo problema, "con cortes de luz diarios y los vecinos atemorizados". Y es que, según Martín, existen "mafias que tienen atemorizadas y amenazadas a los vecinos".

Ante esta situación, el Defensor exige a las administraciones y a Endesa que "de manera inmediata pongan solución". "Parece que se ha bajado la guardia", explica Martín, que ha informado de una nueva protesta vecinal el 25 de abril.

"Endesa está obligada a dar servicio y corta la luz a los que pagan y a los que no. Hay una dejación de funciones por parte de Endesa y de las autoridades porque la Junta de Andalucía tiene que velar por los consumidores", ha expuesto.

Martín ha propuesto también soluciones. "Si el cultivo de marihuana es ilegal, ¿por qué se permite? ¿Nadie dice nada? ¿Qué tiene que decir la Junta de Andalucía sobre las viviendas de protección oficial? ¿Y Industria? ¿No dice nada sobre el estado de las instalaciones elécticas? Si Endesa no cumple, ¿por qué no se le sanciona? ¿Y Subdelegación del Gobierno, no hace nada sobre las mafias que amenazan a la población? ¿Y la Justicia? ¿Por qué no interviene?", ha dicho rotundo el Defensor de la Ciudadanía de Granada, que ha relatado cómo los cortes de luz comenzaron en Molino Nuevo, se extendieron a la Paz, ya llegan a la zona del Cuartel de la Guardia Civil y hasta Haza Grande. "¿Hasta cuándo no se va a hacer nada, hasta que llegue al Centro?".

Endesa ha explicado hasta ahora que la inversión en la zona Norte es la mayor de toda la ciudad pero el Defensor asegura que las instalaciones no son las adecuadas.

Junto a los cortes de luz, los problemas derivados de la crisis económica ocupan el segundo lugar en el ranking de problemáticas de los granadinos. En este caso, el Defensor ha destacado que bajan los desahucios por hipotecas pero que están aumentando por impago de alquileres. Así, ha dicho que "la recuperación económica no ha llegado a todos" y que siguen existiendo muchos problemas.

En tercer lugar están los problemas de convivencia en la ciudad por las terrazas de los bares y restaurantes, perros, consumo de alcohol en la calle, bicicletas, patitentes, despedidas de solteros o la proliferación de viviendas turísticas. "Los políticos deben afrontar estas situaciones", ha dicho Martín, que asegura que sólo hoy se han recibido cinco quejas por despedidas de solteros. El ruido en viviendas privadas y de uso turístico también es un problema de convivencia del que se ha alertado al Defensor.

"Es necesario recuperar el derecho a la ciudad", entendido como el derecho a disponer de un espacio público donde los diferentes usos ciudadanos tengan cabida de forma equilibrada, ha pedido el Defensor, que reclama a la Administración que "vele por el uso racional del espacio público".

El problema por cambios en las líneas de autobuses suponen el cuarto problema para la ciudadanía, con un 10% de las quejas.