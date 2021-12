Desconcierto y falta de recursos ante la llegada del pasaporte Covid a Granada.

Las primeras horas de vida del certificado de vacunación para entrar a locales de hostelería en Granada fue a medio gas. Granada Hoy salió a comprobarlo in situ a primera hora de la mañana. El desayuno transcurrió entre la confusión y el desconcierto. La mayoría de las cafeterías no informaban con carteles de la medida ni lo pedían a sus clientes, otros lo hacían tímidamente y los que menos acataban la orden, pero con el temor de perder clientes, terminaban cediendo y dejando al cliente entrar con una pregunta de en la que confiar: "¿Estás vacunado, no?".

La mayoría de los ciudadanos desconocen la nueva ley y no tienen disponible este pasaporte Covid. Algunos intentaban sacarlo en el momento, pero la página que lo facilita estaba colapsada y no lo permitía. La medida está transmitiendo confusión, desconocimiento y deja ver la falta de recursos de algunos bares y cafeterías, que van con lo justo en plena crisis del Covid-19 y no tienen medios para controlar a todos los clientes.

También había, aunque más difícil de encontrar, personas que habían hecho los deberes y ya tenían su certificado. En este sentido, el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, señaló tras este primer día de la era del pasaporte Covid que "la gente se comporta bien y en principio no está habiendo problema".

Sobre esos clientes que no lo tienen aún disponible, García explicó que aunque "hay gente que no lo tiene, no pasa nada, se le está ayudando y guiando para que se lo descarguen", y añadió: "Estamos intentando estar tranquilos. Los afiliados están trabajando en la dirección que se pide"-

Sobre aquellos establecimientos que están encontrando dificultades para acatar la medida, García lo comprende, pero anima a que todos los hosteleros se comporten al respecto porque "la multa es para ellos, hay que intentar seguir la medida y ya está, a ver si poco a poco vamos hacia adelante".

Muchos han sido los clientes que al conocer esta exigencia, con las prisas típicas del desayuno espetaban en su bar de siempre que "llevo viniendo aquí toda la vida". Desde algunas cafeterías reconocen que intentarán seguir la medida, pero que no tienen medios para pedir el pasaporte Covid a todo el que entre por su establecimiento, más aún, en hora punta de trabajo.

En otras cafetería sí que se podía ver en la puerta el cartel indicando que es obligatorio presentar el certificado, y hasta este periódico pudo comprobar en directo al camarero constatando los pasaportes cuando los comensales ya estaban sentados, pero de forma muy tímida. Desde estos mismos locales aseguran que la mayoría de los clientes aceptan la petición, pero a otros "les parece una broma".

En muchos bares de Granada se podía ver una estampa peculiar ayer al entrar por sus puertas. Los clientes miraban su móvil tratando de descargar su pasaporte Covid. La mayoría no lo tenía disponible, por lo que los hosteleros fueron más permisivos, teniendo en cuenta que son los primeros días de una medida que está causando revuelo entre la población. Ya al mediodía sí que se pudo apreciar más control al respecto y, sobre todo, a los propietarios más conocedores del asunto. También se pudieron ver más carteles en los establecimientos.

Preguntando a algunos de los clientes de bares de Granada ayer, eran muchos los que entendían que se tomen medidas ante el ritmo de propagación del virus. Tano, en un bar de la zona de Plaza de Toros, señalaba que había leído sobre la aparición sobre la nueva variante ómicron y que "si el pasaporte Covid ayuda a que todo siga más o menos igual y nos protege de la nueva mutación que ha aparecido lo veo bien y lo entiendo".

Sin embargo, por su parte, Cristina, sentada en una cafetería en Camino de Ronda, opinaba de forma negativa a esta medida: "Me lo estoy intentando descargar, pero no carga la página. No me parece bien todo esto, no paran de obligarnos a comportarnos de la manera que quieren. Hay gente que ha elegido no vacunarse por la causa que sea y con esta medida le obligan a ello porque si no estás aislado".