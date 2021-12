Semáforo en naranja: Granada se sitúa en riesgo alto por coronavirus

El último fin de semana sin pasaporte Covid ha confirmado, por si no quedaba claro, que el coronavirus sigue muy presente en Granada con un gran aumento de casos confirmados y una evolución que hace indicar que los números van a ir a más. Este aumento de contagios ha elevado la tasa de incidencia a 14 días cada 100.000 habitantes a 342,6 casos, un dato que coloca a la provincia en riesgo alto de alerta dentro del semáforo Covid que mide la situación de cada territorio en Andalucía.

Tras una semana con unos datos muy preocupantes que dejaron un total de 2.051 casos y cuatro muertes, Salud notificó en el parte de incidencia del lunes 20 de diciembre 851 casos de Covid-19 en el compendio del sábado y el domingo. Casi un millar de casos que constatan que el ritmo de contagios está imparable. Al menos, en el apartado de fallecimientos no hubo que lamentar ninguno. De esta forma, la semana en que celebrará Nochebuena comienza con preocupación y miedo ante un positivo que provoque pasar la Navidad confinado.

Una situación que hace temer por las próximas comidas y cenas que esperan a la población mirando a Nochebuena y Nochevieja especialmente. En el mes de noviembre la situación era bien distinta en la provincia de Granada, con unas cifras muy bajas y una esperanza brutal en pasar unas navidades medianamente normales. De momento, no hay restricciones, pero el fantasma del Covid sigue acechando. De hecho, las comidas o cenas de grupos grandes que se esperaban volver a ver se han cancelado, según aseguran desde el sector, y ha entrado en escena la medida del certificado de vacunación al entrar en bares o locales de ocio, que también está provocando cierto desconcierto tanto en hosteleros como en la clientela. En este sentido, la Junta ha aconsejado que las celebraciones familiares por Navidad no sobrepasen las 10-15 personas. No es una obligación, pero si una recomendación. También se ha aconsejado que no se celebren ni fiesta de nochevieja ni cabalgatas de Reyes. Todas estas recomendaciones son la señal de que no hay que bajar la guardia y seguir manteniéndole el debido respeto al virus. Todo esto en una semana en la que el miércoles habrá reunión del presidente de España con todas las autonomías y la propia Junta también se reunirá

Sin embargo, y a pesar de que los números siguen al alza, Granada sigue siendo de las provincias mejor situadas en cuanto a cifras, una circunstancia que hizo que tras la primera reunión de los comités territoriales de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias, Granada y todos sus distritos se quedaran junto a Almería y Cádiz en nivel 0. Sin embargo, en la próxima revisión parece que seguirá la estela del nivel 1 que ya tomaron Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

El nuevo semáforo ha cambiado las reglas y no están restrictivo como en otra época con el virus mucho más fuerte y la vacunación inexistente. El nivel 1 no establece límites de aforos y horarios en comercios, hostelería, ocio nocturno y otras actividades. Así lo marcó una orden de la Consejería de Salud que regula las medidas específicas para la contención del Covid-19 en los niveles 1 y 2 de alerta y que eliminó restricciones como el 75% de aforo máximo y la limitación de horario hasta las 02.00 horas y de ocho personas en interiores y diez en exterior para establecimientos de hostelería o la limitación de horario para locales de ocio nocturno hasta las 05.00 horas fijados antes en nivel 1.

La nueva regulación de los niveles 1 y 2 de alerta Covid flexibiliza esas medidas, suprime límites de horarios y aforos y sólo establece para cines, teatros y establecimientos destinados a espectáculos públicos que “la circulación de las personas por el recinto deberá organizarse de manera que se respete la distancia de seguridad interpersonal, la apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado y la salida del público deberá procurarse que se realice también de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia de seguridad entre personas, debiendo indicarse mediante la oportuna señalética”.

En cuanto a la situación del Covid en términos generales en la provincia, Granada sigue destacando por registrar unos números mejores que la media andaluza. Aunque la tasa de incidencia acumulada (IA) se haya multiplicado en las últimas dos semanas, de hecho, del viernes al lunes ha subido casi en 100 puntos, sigue siendo la segunda mejor de la comunidad autónoma, tras Almería (275,3). En el conjunto de la región andaluza, la tasa marca 391,96 casos a 14 días.

En cuanto a las hospitalizaciones en Granada, la situación se mantiene estable. En la última jornada fueron siete los nuevos hospitalizados, con 52 camas ocupadas en los hospitales granadinos y 8 personas en las Unidades de Cuidados Intensivos –eran las mismas cifras en el parte informativo del sábado–.

En cuanto a la vacunación, ya son 757.554 granadinos con la pauta completa administrada. Sobre la evolución de la tercera dosis, 200.478 granadinos ya la tienen puesta, siendo 164.757 mayores de 60 años. Continúa a buen ritmo la vacunación en niños entre 5 y 11 años, contando ya 9.750 personas con la primera dosis ya puesta.