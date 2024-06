Detenidas dos personas por realizar disparos al aire para intimidar a una mujer en Granada

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de nacionalidad española de 38 y 43 años, ambos con antecedentes policiales, como presuntos autores de detonar dos disparos al aire tras amenazar a una mujer. El incidente, que tuvo lugar el pasado día 8 de junio en una calle del distrito Norte, se saldó sin daños personales. Los varones fueron localizados momentos después del suceso, durante un dispositivo de búsqueda, junto a la furgoneta en la que, al parecer, habrían emprendido la huida.

Además del vehículo reseñado, se han localizado varios cartuchos percutidos y, al día siguiente, también se localizó una escopeta, en un descampado del mismo distrito, sobre la que se está llevando a cabo el correspondiente informe que determinará si se trata del arma relacionada con el incidente o no.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 20:00 horas del 8 de junio, cuando dos individuos a bordo de una furgoneta, se dirigieron hacia una mujer que caminaba por la vía pública en el distrito Norte a la que intimidaron efectuando el copiloto dos disparos de escopeta al aire por los que no resultó ninguna persona herida.

Tras comisionar a varias patrullas, de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, al lugar de los hechos, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda de la furgoneta y realizaron las primeras diligencias tendentes a la identificación plena de los autores de los disparos. Poco después y a solo varias manzanas de la ubicación del incidente, dos de estas patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (G.A.C.), hallaron una furgoneta que coincidía con las características descritas por los testigos del suceso y, extremando las medidas de seguridad, se acercaron a los dos individuos que se encontraban junto a la misma, cuya apariencia era también coincidente con la de los dos varones que buscaban, quienes fueron detenidos en ese mismo instante.

Intervenidos la furgoneta, varios cartuchos detonados y una escopeta

La escopeta no se localizó en un primer momento en ninguno de ambos escenarios, ni en sus inmediaciones. Lo que sí localizaron fueron varios cartuchos percutidos que fueron intervenidos, así como el propio vehículo que habrían utilizado para huir del lugar el cual figura a nombre de uno de los arrestados.

Al día siguiente, los agentes hallaron una escopeta semiautomática y con los cañones recortados, que había sido arrojada a un descampado situado en el distrito Norte, no muy lejos del lugar de los disparos. Por el momento, no se descarta que pueda tratarse del arma utilizada, ya que coincide con las características de la detonada en el lugar del incidente. Una vez que se concluyan los análisis de criminalística que se están realizando, se determinará la veracidad o no de este extremo.

Mientras tanto, ambos arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su puesta en libertad a la espera de la celebración del juicio oral.