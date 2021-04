El 3 de mayo, Día de la Cruz, habrá clase en los colegios e institutos de Granada

El próximo 3 de mayo, jornada en la que Granada celebra una de sus festividades más reconocibles y singulares, el Día de la Cruz, será lectivo en Granada. Habrá clase en los colegios e institutos. Según indicaron fuentes de la Delegación territorial de la Consejería de Educación y Deporte, "en el caso de Granada, el Ayuntamiento acordó por mayoría fijar para el año 2021 como fiesta local de la Ciudad de Granada, a efectos de confección del calendario de fiestas laborables el 3 de junio, jueves, Festividad del Corpus Christi". Ese día no será lectivo.

Cada año, en el mes de mayo, se confecciona el calendario escolar provincial del curso siguiente. En el mismo se fijan los periodos de vacaciones de verano, navidades y Semana Santa, así como festivos provinciales o jornadas que no son lectivas, como el pasado 26 de febrero, fecha en la que se fijó el Día de la Comunidad Educativa, y se unió al lunes 1 de marzo, festivo por el traslado del Día de Andalucía. Así se dispuso de un largo fin de semana de cuatro días sin clase a mitad del segundo trimestre.

A este calendario provincial cada municipio granadino le añade los festivos locales. "Serán días no lectivos los dos que, para cada localidad de la provincia, señale el Calendario de Fiestas Locales aprobado por la Consejería competente para ello", recuerdan desde la Delegación de Educación. En el caso de Granada, se da la circunstancia de que el pasado año 2020 la jornada no lectiva por la festividad del Corpus Christi, al no poder celebrarse por la pandemia y la suspensión de la docencia presencial, se trasladó al 15 de septiembre, festividad de la Virgen de las Angustias y que coincidió con el primer día de clase presencial en los institutos.