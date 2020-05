Un Día de la Cruz de 'asomarse a la reja'... de la ventana o el balcón en Granada: la ciudad no renuncia a su tradición

Este año no hay cruz en la Plaza del Carmen que el viento o la lluvia, como ocurrió el pasado año, pueda tumbar. Tampoco polémica porque de la multitud de barras que había para esta jornada de fiesta, solo se mantenían dos -una en Paseo del Violón y otra en la Plaza de Jesús del Despojado- como ocurrió en 2019. No hay terrazas llenas, ni plazas repletas, ni tampoco suenan María del Monte o María Jiménez entre palmas y jaleo por el Centro, el Albaicín o el Realejo, los lugares donde siempre reinaba una de las fiestas más tradicional y con más arraigo de Granada. Lo que se respira este 3 de mayo es totalmente distinto. Pero solo a pie de calle, porque los granadinos no renuncian a su Día de la Cruz.

Siempre se había dicho que el ambiente durante las cruces estaba asegurado y aunque la imagen de la ciudad dista mucho de aquella a la que los granadinos están acostumbrados, el espíritu del niña asómate a la reja, que te tengo que decir ha cobrado más sentido que nunca. La tradición y la fiesta han vuelto a llamar a los granadinos para que se asomen a un Día de la Cruz desde las alturas. Concretamente, desde balcones y terrazas en los que las sevillanas, los lunares, los mantones y los claveles -aunque sean hechos de papel higiénico, que es la moda en estos tiempos de coronavirus- han puesto la nota de alegría a una fecha más que señalada en el calendario.

Sin pregón municipal pero con muchos pregoneros para que los vecinos de enfrente (y de las redes sociales) vean el arte mantener viva la celebración con cruces en sus balcones que incluso han podido optar a premio, dentro del concurso municipal organizado por el Ayuntamiento.