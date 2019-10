Día de la Hispanidad, entre la tradición y el mestizaje

Hoy es 12 de octubre, fiesta nacional por el Día de la Hispanidad que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América. Un día marcado por la celebración de lo propio: unos de la tradición española y otros de sus raíces.

Así, como cada 12 de octubre Granada se llena de color y visitantes que han disfrutado esta mañana primero de la ceremonia oficial, en la que la corporación municipal bajo Mazas partió desde la plaza del Carmen (lugar clave de la fiesta) hasta la Capilla Real, donde tuvo lugar la Tremolación del Estandarte Real.

Este año, la encargada de portar el Pendón ha sido la edil socialista Raquel Ruz y el concejal popular Carlos Ruiz Cosano lo ha tremolado.

Como nota de color y fiesta y con un mensaje que llama al entendimiento y la racionalización de la festividad, en Granada también se ha celebrado el Desfile del Mestizaje con 600 participantes originarios de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México.

La marcha, que ha comenzado a las 13 horas y a todo color, recorrerá el centro hasta las 16 horas para conciliar la interculturalidad. Todo ello usando como bandera los trajes representativos de todas aquellas regiones además de sus músicas y cantos para demostrar que sin olvidar el orgullo por su cultura, “todos somos una sola raza”, como dijera ayer Jorge López, coordinador de la marcha.

Como sucediera también en el Día de la Toma de Granada, el Día de la Hispanidad no queda exento de voces críticas que apelan a que la llegada de Colón a América no fue un descubrimiento si no el primer paso hacia “la conquista, genocidio y saqueo de América Latina”. Este es el sentir de dos asociaciones de la ciudad, Plataforma Granada Abierta y la Asociación Pro Derechos Humanos de Granada, que se han sumado al manifiesto de carácter nacional 'Manifiesto 12 de octubre: Nada que celebrar’, que tiene el respaldo de casi un centenar de asociaciones y plataformas.