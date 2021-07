En directo: Luis Salvador presenta su baja voluntaria como alcalde de Granada

Luis Salvador podría dimitir hoy como alcalde de Granada tras 23 días de gobierno casi en solitario. El hasta ahora regidor solo contaba ya con el apoyo de uno de los 4 concejales de Ciudadanos que resultaron elegidos en los comicios municipales de 2019. Ha anunciado su comparecencia a mediodía.

Tanto el grupo municipal del PP, con los que había constituido una coalición de gobierno durante estos dos años, como dos de los ediles de Cs, renunciaron a sus tareas ejecutivas el pasado 8 de junio en un intento de presionar a Salvador para que dejara el sillón de la Alcaldía. El PP no ha dejado estos días de reivindicar el pacto de 2+2 años de gobierno que siempre ha defendido el antiguo líder popular Sebastián Pérez.

Luis Salvador terminó su rueda de prensa dejando claro que no abandona Granada: "No me voy de Granada, no me voy del Ayuntamiento, seguiré trabajando por vosotros por la ciudad de Granada y todos los granadinos".

Luis Salvador anuncia que "no dimite", sino que "presenta su baja voluntaria como alcalde, solo dimiten los ladrones". Así, deja paso para que gobierno la lista más votada, la única capaz de gobernar con responsabilidad y estabilidad.

"Hasta mañana seré alcalde", ha dicho Luis Salvador, "y José Antonio Huertas pasará a ser alcalde en funciones y se convocará un pleno de investidura y vamos a apoyar la estabilidad y la mejor salida posible para Granada.

Luis Salvador destacada la inversión en marketing para renovar la imagen de Granada y dotarla de una marca reconocible, como lo e GRX Granada, con el eje vertebrador de Capital Europea de la Cultura 2031, a lo que se ha sumado la Smart TV GRX.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, comienza la rueda de prensa haciendo balance de sus dos años de mandato al frente del Ayuntamiento, mientras tacha de irresponsable del Partido Popular por haber dejado tirada a Granada.