Educación pedirá a los centros educativos de Granada un "protocolo unificado de actuación telemática" en caso de una nueva suspensión de las clases

La Consejería de Educación y Deporte ha elaborado un borrador con las instrucciones que recibirán los centros para avanzar en el diseño del inicio del próximo curso escolar. En el documento no se fijan cuestiones de organización de los centros (no se habla de mascarillas, refuerzo de docentes ni desdobles o bajada de ratio, tal y como pidió el Consejo Escolar de Andalucía), sino que establece un marco de cómo deben trabajar los docentes de cara a preparar y afrontar los primeros meses del curso 2020/2021.

En este documento se establece que los centros deberán tener un "protocolo unificado de actuación telemática", petición que va en la línea de la posibilidad de que el próximo año académico se vuelvan a suspender las clases. El pasado 13 de marzo se avanzó que desde el 16 de ese mes no habría clases presenciales y posteriormente se informó de que el curso finalizaría sin que se regresara a las aulas. La decisión afecta en Granada a 201.300 estudiantes matriculados en distintas etapas educativas no universitarias, desde primer ciclo de Infantil a Educación de Adultos.

El borrador de las instrucciones (elaboradas por la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa) establece que "se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las diversas circunstancias que pudieran producirse a lo largo del curso", circunstancias como un rebrote que obligara a suspender las clases.

También se avanza que "se primará el refuerzo y la recuperación de la parte de las programaciones" que quedaron pendientes en este tercer trimestre.

Los centros "adaptarán su Plan de Centro a las nuevas circunstancias, establecerán las estrategias organizativas necesarias y elaborarán sus programaciones didácticas tanto para su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial". No se menciona cuáles son las "estrategias organizativas", que deberán velar por el mantenimiento de la distancia interpersonal. Esta cuestión es especialmente sensible en aquellos centros en los que se supera la ratio máxima de 25 alumnos por aula, localizados principalmente en la capital y su Área Metropolitana.

La redacción y coordinación de esas medidas y de las programaciones dependerá de los centros. El documento debe recoger qué tipo de recursos serán necesarios y un "protocolo unificado de actuación telemática".

También se deben establecer los medios que serán necesarios para la atención del alumnado y el posible reajuste horario que pueda venir con una nueva suspensión de las clases presenciales.

Los docentes, en el primer trimestre, deberán realizar un seguimiento "exhaustivo" del alumnado,y se insta a la coordinación. Para ello se deberán tener reuniones "al menos" cada quince días para valorar "logros" y "necesidades". No se menciona un escenario de semipresencialidad, pero se deja entrever; Así, se "recomiendan actividades abiertas, lúdicas y creativas, adaptadas al contexto actual en el que vivimos, a través de plataformas virtuales como Moodle Centros, que facilitan la comunicación y la interacción entre el profesorado y el alumnado. Los profesores, además, deberán priorizar materia, "con el fin de seleccionar exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes".