Agua embotellada y tres horas de cuarentena para las pruebas escritas: Así son las medidas anti coronavirus para los próximos exámenes en Granada

Mascarillas, desinfección de sillas, turnos, con la botella de agua de casa, una sala "de aislamiento" por si alguien presenta síntomas y con los exámenes tres horas confinados en una caja. Estas son algunas de las medidas que deberán adoptar los centros educativos de Granada en la celebración, en las próximas semanas, de las pruebas para la titulación de este año académico o las pruebas de acceso o aptitud de cara al próximo curso 2020/2021.

Las medidas se recogen en las instrucciones elaboradas por la Consejería de Educación y Deporte. Se aplicarán, según las instrucciones, en de las pruebas para la obtención del título de ESO y de Bachiller para personas adultas, de pruebas del programa That’s English! del curso 2019/2020 y de pruebas iniciales de clasificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial. También en conservatorios de música y danza. Sin embargo, no se menciona Selectividad. Las universidades trabajan en un protocolo común. Sí ha trascendido que la Universidad de Granada contará con un mayor número de sedes (37) y que será necesario asistir con mascarillas y guantes.

En las instrucciones que ahora publica la Consejería se indica que es "obligatorio" el uso de mascarilla tanto al acceder al centro docentes como en la permanencia. Cada estudiante deberá llevarla de casa, aunque los centros deben tener para casos "casos excepcionales". Quien no vaya con mascarilla deberá acreditarlo con un justificante médico. Se podrá convocar entre "quince y veinte personas" por docente.

Los directores de los centros docentes planificarán con tiempo no solo la organización y distribución espacial, (con marcas apreciables en zonas de clara visibilidad para los aspirantes), también la organización de la limpieza. Debe haber zonas de descanso, preferentemente al aire libre.

Cada alumno debe ir con su material. Esto afecta fundamentalmente a los aspirantes a conservatorio, que deben llevar su instrumento "en el caso de que su transporte sea posible".

"La opción recomendada desde Sanidad es que el alumnado acuda con su propio dispensador de hidrogel" y lo use antes y después de cada examen. Los alumnos deben mantener la distancia de dos metros en las aulas. "Los participantes se deberán sentar en forma de W, sin formar filas, para un mejor distanciamiento. Solamente se podrán quitar las mascarillas las personas participantes una vez sentadas en cada puesto", especifica la norma.

En los aseos, en el caso de varios lavabos y urinarios, "se clausurarán la mitad" de forma alterna. "Las mesas y sillas usadas por las personas aspirantes se limpiarán y desinfectarán al finalizar cada prueba, así como los instrumentos musicales aportados por el centro y otras herramientas, materiales o instalaciones ", continúan las instrucciones. Se extremará el lavado de manos y será necesario llevar mascarilla en los momentos en los que haya que entregan los exámenes o identificar al alumno con algún documento, como el DNI.

Cuando se complete el examen, "las pruebas en soporte papel entregadas por el alumnado permanecerán tres horas almacenadas sin que sean manipuladas". "No se debe compartir material, por lo que el alumnado ha de asegurarse de llevar todo lo necesario para la realización de las pruebas", especifica. También se reseña que debe haber una sala de "aislamiento" por si "resultara necesario" ante la sospecha de que alguno de los asistentes tenga síntomas. Se recomienda no usar ventiladores y en el caso de de que sean necesarios, que se genere una corriente de aire que "no se dirija hacia las personas". Usar escaleras y el precinto de las fuentes son otras de las medidas.