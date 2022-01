Educación recurre a la contratación exprés para cubrir varios puestos de docente en Granada

La Consejería de Eduacación ha recurrido a la vía rápida para cubrir tres puestos de docente en Granada. El procedimiento de llamamiento telefónico, que permite la cobertura más ágil de vacantes y sustituciones, se emplea "para garantizar el servicio educativo, en aplicación del punto octavo del acuerdo firmado a principios de este curso con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, que representan a la mayoría de la Mesa Sectorial".

Uno de los sindicatos firmantes, UGT, incidió desde Granada en la necesidad de "transparencia" en estos llamamientos. CSIF, por su parte, recordó que hubiera sido preciso prever este escenario en diciembre, cuando se tuvo conocimiento de la variante ómicron. En toda Andalucía han sido 15 los puestos cubiertos por este sistema, alternativo al habitual denominado Sistema de provisión de interinidades (Sipri).

Los centros educativos de Granada afrontan en estos días los efectos de la sexta ola de contagios. Educación informó de 124 bajas de docentes (un 1% de la plantilla) en el primer día tras las vacaciones navideñas, el pasado lunes, pero en los centros las faltas han sido más, y que rondarían entre el 7% y el 8% del profesorado. Explican asimismo que hay quien no ha podido ir a clase por estar confinado a la espera de una prueba, o que no ha podido asistir al centro por cuidado de familiares que han dado positivo, entre otros casos. Además, señalan que al ser bajas de apenas siete días, no da tiempo a que se desarrolle el proceso de sustitución.

Educación indicó ayer que se han adjudicado ya 37 vacantes (15 en Primaria y 22 en Secundaria) y 125 sustituciones (75 en Primaria y 50 en Secundaria), además de las tres sustituciones que se han cubierto por llamamiento telefónico, que se integran en la plantilla granadina de 11.351 docentes.

En el caso de Granada, ayer (en el segundo llamamiento de Sipri), los centros públicos solicitaron 170 sustituciones (103 en Primaria y 67 en Secundaria) y 3 vacantes. La Consejería adjudicará estas plazas el próximo lunes 17 de enero. En total, 332 puestos.

El sindicato Ustea de Granada informó en un comunicado de un sondeo en esta primera semana lectiva sobre el número de ausencias sin cubrir en los centros educativos. "Se han encuestado 47 centros: 23 colegios de Infantil-Primaria, 19 de Secundaria y cinco Conservatorios. Sobre una muestra de 2.147 docentes, hay 196 ausencias (9%) que no han sido aún sustituidas". Con este porcentaje, explica Ustea, el número de profesores que no se han incorporado a la docencia en esta semana rondaría el millar.