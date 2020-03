Educación alega que el decreto sólo conlleva el cambio en zonas en Motril y Baza

La delegada provincial de Educación, Deporte, Conciliación, Políticas Sociales e Igualdad, Ana Berrocal, indicó sobre el decreto de escolarización que “el ajuste de las zonas” en varios municipios de la provincia ha sido para ofrecer a las familias la posibilidad de “optar a un centro concertado” una vez que se ha “oído” a los consejos escolares de los municipios. En concreto, se han modificado las áreas de influencia en Motril y Baza. En Almuñécar los cambios no están relacionados con el decreto y finalmente las modificaciones no llegarán ni a Santa Fe ni a Guadix.

“El decreto conlleva un mínimo reajuste en las zonas de influencia, ya está. No conlleva nada más”, respondió la delegada a las críticas al decreto de escolarización aprobado el pasado 17 de febrero en Consejo de Gobierno. Además, indicó que la convivencia entre pública y concertada existe “desde hace 40 años”.

“Si nos ponemos a leer los dos decretos de escolarización” anteriores –de 2007 y 2011– “también contemplaban que esas zonas debían tener un centro privado”, recordó Berrocal, que insistió en que la normativa “era una demanda social”.

“Me he encontrado con familias que llegaban y me decían tengo a un hijo en un centro y al segundo en otro centro, también docentes que decían que no tenían ninguna preferencia” para que sus hijos se matricularan en el centro en el que trabajaban. Berrocal añadió que se han retocado las puntuaciones para dar respuesta a estas “demandas” y que el nuevo decreto “no lleva aparejado nada más” . Desde la Delegación provincial se indicó en una nota remitida a los medios que el nuevo decreto “no beneficia a la concertada”.

Los sindicatos, por su parte, mantienen las críticas a la norma y mañana hay convocada una jornada de huelga y una manifestación contra lo que consideran una medida que favorece a la concertada.

La jornada de paro contará de mañana con una manifestación que en Granada partirá desde la plaza del Humilladero, en la Fuente de las Granadas, a las doce de la mañana y concluirá en la Delegación Territorial de Educación. Entre los convocantes está CSIF, ANPE, CCOO, UGT, SAT, USE, Ustea o CGT, además de Fampa Alhambra, Granada Laica o Por Primaria y colectivos estudiantiles. También ha mostrado su apoyo el PSOE y Adelante Andalucía. Ustea, además, ha convocado una concentración a las 18:00 horas frente a la Delegación.