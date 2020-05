“Aquí no he visto compañeras llorar”

–Se incorporó como enfermera voluntaria a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Saint-Pierre de Bruselas para tratar a enfermos críticos de COVID-19 el día 16. ¿Está resultando una experiencia dura?

–Los pacientes todos son graves, pero en Intensivos los pacientes siempre son graves, no me encuentro nada especial en ese sentido. Lo único nuevo es que en este caso no cambian mucho: una vez que ingresan son estancias mínimas de tres semanas.

–¿Cómo ve la situación del COVID-19 en los hospitales belgas? ¿Están tan saturados como en España?

–Creo que eso se ve más en el ámbito de las Urgencias que en el de la UCI. Hay otras unidades de Intensivos, como las de Pediatría, que se han adaptado a los casos de COVID. Aquí no veo el colapso que me han comentado en España. El otro día le estuve preguntando a una chica médico voluntaria también y me dijo que hay cierto miedo pero que donde realmente está la catástrofe es en las residencias de ancianos.

–En eso parece que hay plena coincidencia con España, pero las normas sanitarias para la sociedad son allí bastante más relajadas.

–Yo a la gente por la calle la encuentro supertranquila. De hecho, leí esta semana que en la parte flamenca las personas con síntomas están paseando con total normalidad, sin protección ni nada.

–Y los sanitarios, ¿no tienen el estrés que están padeciendo en España?

–Cada cambio de turno se hace una reunión y el otro día unas compañeras se estaban quejando de la carga de trabajo, porque hay algunas que saben manejar ciertas máquinas y se cargaban con mayor trabajo. Pero, la verdad es que aquí no los he visto compañeras llorar ni cosas así. La gente viene, hace su trabajo lo mejor que puede y ya está. De todas formas les han puesto una ayuda psicológica, y en el Parlamento Europeo también tenemos apoyo.

–Usted es funcionaria del Parlamento, que cuenta con una plantilla de sanitarios de otras 10 enfermeras y 6 médicos. ¿Hay algún otro compañero que se haya ofrecido para trabajar voluntario en los hospitales?

–Que yo sepa no. Sólo conozco a un médico que está en el Comité Económico y Social que es un consultor externo y ha interrumpido su contrato allí para trabajar en otro hospital de Bruselas. En la Comisión Europea también hay un equipo de enfermeras grande, pero no me consta que haya nadie más.

–Tengo entendido que desde que empezó la pandemia usted estaba tratando de colaborar en los hospitales, pero que al principio encontró cierta reticencia para conseguir la autorización de su superiora en el Parlamento. ¿Qué ocurrió?

–Sí, tardaron tres semanas. Mi jefa luego cambió de opinión pero una de las cosas que me dijeron al principio es que, al ser una enfermedad infecciosa, aunque me haga todas las pruebas y salga todo negativo o que ya he pasado el virus, tengo que permanecer 15 días en aislamiento.

–¿Cómo está allí la cuestión del equipamiento sanitario?

–Pues regular. He hablado con mis compañeras de Granada y de Cantabria y me dicen que, como aquí, las UCI de COVID son las que están mejor dotadas están porque estás directamente en contacto con las vías respiratorias: cuando intubas y extubas, cuando aspiras las secreciones... Para eso tenemos unos trajes como de astronautas para que no te contamine el paciente ni tú a él.

–¿Hay, por ejemplo, también problemas con las mascarillas?

–Pues de FPP2 están muy escasos, sólo hay en la UCI y te dan una que cubres con otra quirúrgica y al final del turno la mandas a esterilizar para usarla hasta cinco veces. Yo para entrar he usado mi FPP3 del Parlamento Europeo, que nos protege mucho. Incluso me dijeron que si no si no había EPIS en los hospitales, cogiera también uno.