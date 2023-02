Granada espera que la CHG solucione el 'cementerio' de toallitas del río Genil

El Ayuntamiento de Granada ha pedido este miércoles a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que de solución al problema del 'cementerio' de toallitas de Granada, una zona del río Genil, a la salida de la capital, en la que se acumulan durante al menos dos kilómetros río abajo millones de estos y otros residuos.

Según ha confirmado el concejal de Medio Ambiente de la ciudad, Jacobo Calvo, a través de la empresa de suministro de aguas y saneamiento, Emasagra, el Consistorio ha solicitado al organismo estatal poner solución a esta problemática medioambiental cuanto antes, y se ha ofrecido a ayudar a pesar de que su competencia se limita al entorno urbano del río.

"Yo ya he hablado con Emasagra para que se pongan en contacto con la CHG y se llegue lo más rápidamente posible a un acuerdo para que se pueda intervenir, ya de forma paliativa, y resolver este tema en el tramo no urbano del Genil. Esto no se trata de un 'tuya-mia', sino de resolver el problema. Y en eso vamos a estar", ha destacado Calvo.

Según ha podido saber esta redacción, las competencias sobre la limpieza del cauce del río Genil corresponden al "organismo de la cuenca", según documentación consultada por este diario, lo cual significa que esa atribución es para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). A Emasagra tan solo le compete el tramo urbano del río y el segmento en cuestión se encuentra a las afueras de la ciudad. Sin embargo, la CHG puede firmar convenios puntuales con otras administraciones en diferentes materias.

"El tramo es una zona no urbana, por lo que el Ayuntamiento no tiene competencias de limpieza. Yo siempre hago especial énfasis en que las medidas funcionan en el origen, es decir, en las viviendas. Los inodoros no son contenedores, y este tipo de residuo tiene que ir a contenedor gris, a la fracción resto. Cuando se da un mal uso al inodoro y se echan toallitas, compresas, tampones, aceites... puede ocurrir lo que ha pasado en el río Genil", ha valorado el concejal.

El titular de Medio Ambiente municipal ha comentado que, desde sus competencias, hay que seguir mejorando en concienciación e implicación de la ciudadanía, haciendo campañas informativas para que los granadinos den un buen uso al inodoro y que estos depositen los residuos en la fracción resto, es decir, en el contenedor gris.

"Si finalmente esas medidas no funcionan y nos encontramos con este tipo de impacto negativo en el entorno del río Genil, independientemente de quienes sean las competencias, hay que encontrar vías de encuentro y entendimiento para dar una solución rápida a la limpieza. Y evidentemente en el ámbito de Emasagra y cuando tengamos el Consejo de Administración, valoraremos nuevas acciones de inversión para concienciar y que no ocurra lo que está pasando", ha estimado.

Calvo ha pedido que "en el menor tiempo posible" se haga la recogida de las toallitas que pueblan la orilla del río Genil. Esta imagen puede verse con especial virulencia y alarma en un tramo de cerca de dos kilómetros río abajo a partir de la glorieta de la carretera GR-3303 de Churriana de la Vega, y donde se inician la calle del mismo nombre del municipio de Granada capital y la carretera GR-3305 que discurre hacia Vegas del Genil.

Se trata de un lugar muy transitado por deportistas y es usado como sitio de ocio por muchas personas de todas las edades, y conocido por tener cerca una vaquería, una depuradora de aguas, el Centro Hípico de Granada o los antiguos campos de entrenamiento de Antonio Sánchez del Granada CF.

"Todo lo que tiene que ver con la limpieza de ese tramo no nos corresponde, pero seguramente que encontramos una solución para resolver la contaminación de esa parte del cauce. Pero no debemos quedarnos ahí. Hay que trabajar para que no vuelva a ocurrir. Es importante el compromiso de la ciudadanía. En lugar de que vaya al retrete, que vaya a la bolsa, a la fracción resto, que luego será tratada. Esto es un compromiso colectivo, una responsabilidad compartida, tengo una confianza plena en los granadinos", ha concluido Calvo.