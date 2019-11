Emucesa propone una subida del 5% en las tarifas de enterramiento y un 10% en el canon por nicho

Este jueves se celebra consejo de administración de Emucesa, la empresa que gestiona el cementerio de Granada. En el mismo se van a estudiar las nuevas las tarifas para 2020 y los presupuestos, y la propuesta que se llevarán será la de subida.

Además, en ese mismo consejo de administración se tratará el caso Emucesa y el acuerdo alcanzado por tres de los investigados, entre ellos la exedil María Francés, en la investigación sobre los supuestos contratos fantasmas.

Respecto a las tarifas, la empresa propone una subida del 5% en tarifas de enterramiento y servicios funerarios, es decir, lo que hay que pagar por enterramiento, velatorio, inhumación, cremación, servicios religiosos... Una subida que valdría para los próximos 5 años.

Además, se pretende un aumento del 10% en el canon general de conservación, es decir, lo que tiene que pagar la gente que tiene nichos por esa conservación.

Según el concejal de Podemos-IU Francisco Puentedura, su grupo no va a apoyar esta subida de tarifas más cuando "la última cuenta de resultados de Emucesa dio 1,5 millones de euros de beneficio", por lo que considera que la subida propuesta "está más pensada en engordar los beneficios del socio privado, que han aumentado exponencialmente desde que en 2013 se privatizó, que en mejorar los servicios, por lo que es injustificado".

Además, critican que pretendan subir las tarifas "una sociedad con puestos directivos que cobran más que el presidente del gobierno", por lo que denuncian que se quiera "tocar siempre a los mismos, el ciudadano".

Respecto al caso judicial y al acuerdo pendiente de aprobación por Emucesa, Puentedura asegura que escucharán al abogado para que explique los términos pero que su grupo "no está por aceptar cambalaches donde no se depuran responsabilidades ni se devuelve todo el dinero. Tampoco se aclara quién dio la orden de contratar a estas personas y dónde trabajaban realmente, por lo que el asunto tiene mucha más miga como para que no se descubra", dice Puentedura, que quiere también que el presidente del PP, Sebastián Pérez, dé "alguna explicación".