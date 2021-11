"No sé qué tipo de ampliación se puede pretender de la estación de esquí"

–¿Cómo va a ser Sierra Nevada en 2050?

–Esperemos que sea como es ahora mismo, y si es posible contribuir a la recuperación de especies que estén en peligro de extinción, a que haya un conocimiento y un uso público adecuado, y que todos contribuyamos al mantenimiento del medio natural que genera unos servicios para la sociedad que son inigualables.

–¿Cuánto tiempo del día a día en el Parque Nacional ocupa el cambio climático?

–El cambio climático, como quien dice, es un fondo de armario. Siempre está ahí en todas las actuaciones porque además se percibe en muchos aspectos. En temas de vegetación, de cómo está evolucionando, en el Observatorio de Cambio Global, cuando se toman determinaciones por las precipitaciones, la duración de la nieve, en la gestión de la población de animales... En todos los aspectos se están produciendo cambios.

–¿Cuál es la importancia que tiene el proyecto Life Adaptamed para el Parque Nacional?

–Muy alta por dos motivos. En parte por lo que lleva de demostrativo y de educación. Poner el conocimiento a disposición de los que viven en el territorio y de la población externa también, pero poder conocer qué servicios presta la naturaleza y qué contribución, o qué debemos hacer para que esos servicios se sigan prestando. Luego hay actuaciones concretas como acequias de careo o acciones el robledales o pinares que pretenden aumentar la resiliencia del medio, que consiga adaptarse a los cambios que se producen en la naturaleza.

–¿Y esto se puede aplicar a todo el Parque, no solo a la Alpujarra?

–En general sí. Cada zona tiene sus peculiaridades y su ecosistema. No es lo mismo la zona sur, que puede ser más soleada, que hay una mayor concentración de agricultura, que la del Marquesado, que es una cara norte y que es más nevada, que tiene más bosque. Pero los aprendizajes básicos de los servicios que presta el ecosistema, el espacio natural de Sierra Nevada, se aprende para todo. Y la contribución del hombre, que debe persistir para mantenerlo y potenciarlo.

–¿Cuáles son las principales amenazas que tiene, a día de hoy, el Parque Nacional de Sierra Nevada?

–Desde los incendios al exceso del uso público, o el uso público desordenado, o el desarrollo de prácticas que sean lesivas con la conservación, con la agricultura, el aprovechamiento forestal o el uso público. Son riesgos que debemos y vigilamos continuamente.

–¿Qué balance hace de sus dos años de gestión al frente del Parque Nacional?

–Es positivo. Aparte de haber conocido a un equipo de trabajo magnífico en el mejor de los entornos, intentamos abrir el parque a la sociedad. Que actividades como la visita a los proyectos Life Adaptamed se conozcan, los potenciales, cuál es la naturaleza que tenemos cerca de nosotros. No son solo los picos más altos de la Península Ibérica, son mucho más. Queremos que se conozca el Parque de forma ordenada y con lógica, porque si no se conoce, no se puede tener la responsabilidad de la conservación. Creo que contribuimos en favorecer y aplicar prácticas de conservación. Nos interesa mucho que se conozca el parque como Reserva de la Biosfera, en la que el hombre y la naturaleza forman un binomio que, de forma indisoluble, tiene que favorecer la evolución de uno y otro.

–¿Cuáles son los proyectos más importantes en los que están trabajando?

–Estamos en un momento de proyectos futuros. Estamos con la renaturalización de pinares de repoblación, que son de hace 60-70 años, y estamos intentando aumentar su resiliencia aumentado su biodiversidad. Es constante. Tenemos proyectos para la recuperación de las acequias de careo por lo que representan, no sólo en la cultura histórica, sino en el día a día para la obtención de agua para la población, tanto para uso personal como humano, del ganado y agricultura. También de recuperación de edificaciones que están muriendo y que pueden prestar un servicio a la sociedad.

–¿Cómo es la convivencia con la estación de esquí?

–Muy buena. Hemos conseguido acercar posiciones. Se sientan nuestros técnicos para definir conjuntamente qué serie de acciones se deben hacer en la estación de esquí y llegamos a un acuerdo siempre para saber qué es lo correcto, qué regeneraciones hay que aplicar, planes que se están aplicando ya y se están poniendo en práctica por parte de la estación, que han sido acordadas con el Parque Nacional y Natural.

–¿Y cuando se habla de la ampliación del dominio esquiable?

–Es un tema muy complicado que se nos escapa. No sé qué ampliación se podría pretender. Es cierto que tiene Parque Nacional en ambos lados y a día de hoy hay una normativa. Se puede hablar de ella y habría que sentarse a ver si es viable o no.