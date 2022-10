"IU es solvente: estamos unidos y no hemos dado espectáculos en el ámbito de la izquierda"

Francisco Puentedura comenzó su activismo político a los 14 años en las juventudes comunistas y con 18 inició su militancia en Izquierda Unida (IU). Desde entonces, ha ejercido diferentes cargos vinculados a la dirección local y tuvo algunas responsabilidades también en el provincia. Forma parte de la coordinadora andaluza, no de la ejecutiva pero sí de su asamblea, y desde que es concejal, es vocal de la dirección local. Ahora es la primera vez que ostenta una responsabilidad orgánica de mayor entidad como la coordinación local del partido en la ciudad. Un cargo que reconoce su trabajo y su vínculo con la militancia. "Y no me cambio de chaqueta", advierte.

-Su puesto todos estos años como concejal de IU lo ha hecho la cara visible de IU en Granada. A muchos granadinos, si les preguntas por IU la respuesta es Francisco Puentedura.

-Y eso es algo que hay que corregir porque somos centenares de compañeros y yo soy la representación de ellos en la ciudad de Granada. Sin la militancia y los simpatizantes no podría ser nunca la cara visible de IU. Una de las cosas cuando decimos que queremos recuperar el perfil político de IU en la ciudad es que también se diversifiquen las caras. Yo estoy muy vinculado a la organización de la que siempre he formado parte y estoy muy orgulloso de que la gente me reconozca como representante de IU porque es la casa donde me siento identificado y donde estoy muy a gusto.

-¿En qué momento político está IU?

-Somos una organización muy solvente y hemos demostrado nuestra capacidad de solvencia, de ser capaces de hacer un trabajo serio y con propuestas serias. No todo el mundo va a estar de acuerdo con las cosas que nosotros proponemos pero yo estoy seguro de que la inmensa mayoría de la sociedad ve en nosotros una postura coherente. Es decir, defendemos siempre lo mismo y somos consecuentes con lo que defendemos y en esa línea estamos. Veo una organización con muchas ganas de recuperar su perfil político en la ciudad de Granada y que tiene muchas ganas de aportar a la izquierda y a la sociedad granadina.

-¿Perdió fuerza IU con la confluencia, con su unión con Podemos a nivel nacional? ¿Le ha pasado factura?

-Eso en al ciudad de Granada no ha ocurrido. En Granada IU está muy visible y todo el mundo reconoce la presencia de IU aunque tengamos un grupo municipal compartido con Podemos y con independientes, donde se está haciendo un magnífico trabajo pero donde tampoco IU está perdiendo su identidad.

-Con el grupo municipal se está haciendo un buen trabajo, posibilitando acuerdos, permitiendo el cambio de gobierno, haciendo políticas y programa.

-Obviamente es un grupo que requiere de mucho diálogo pero lo importante es que el diálogo es posible. Y cuando se dialoga es posible llegar a acuerdos. Obviamente este grupo municipal ha sido trascendental a la hora de garantizar mayorías en el Pleno sin sillones a cambio, pero sí hemos sacado elementos fundamentales de nuestro programa y los hemos hecho valer tanto en el acuerdo de presupuestos como en los acuerdos económicos que han permitido que ahora se pueda estar hablando de una rebaja de impuestos. Sin no hubiésemos facilitado esos acuerdos y la aportación para que se recupere en parte la situación económica del Ayuntamiento, hubiese sido imposible eso. Además, somos el grupo municipal que más mociones aprobadas por unanimidad ha conseguido, lo que quiere decir que somos un grupo muy solvente a la hora de plantear propuestas pensadas para la mayoría de la gente.

-Hablaba de recuperar el perfil político. ¿Hacia dónde caminará IU? ¿Qué hay que cambiar?

-Hacia encontrar una alianza más amplia, donde hay nuevos actores que tenemos que sumar y donde además el proyecto de Yolanda Díaz, de Sumar, tiene que encontrar en la ciudad de Granada una alianza fuerte y para eso hay que aprender de los aciertos y de los errores. Conseguir una alianza más amplia y más fuerte implica que haya nuevos actores y no solo organizaciones políticas sino también una sociedad civil que está muy articulada en nuestra ciudad y que día a día está demandando propuestas que no escucha ni el Ayuntamiento ni el gobierno de la Junta ni el Central. ¿Y dónde tiene que encaminarse IU? No solo a facilitar esas alianzas mucho más amplias sino también a estar acompañando en todas las movilizaciones sociales y en todas las propuestas sociales que se están haciendo por la sociedad civil que hacen que la ciudad esté viva y es responsabilidad de esta organización política el darle voz en las instituciones, en el Ayuntamiento ahora y en las próximas generales también en el Gobierno haciendo a Yolanda Díaz presidenta.

-Habla de encontrar una alianza más amplia. Es partidario de que todos los proyectos de izquierda alternativa se unan. ¿En qué medida lo que se decida en Madrid afectará a las municipales, o habrá independencia después?

-Si en las elecciones andaluzas fuimos capaces de ponernos de acuerdo con seis organizaciones políticas por qué no va a ser posible para las próximas elecciones municipales.

-Las municipales son diferentes.

-La necesidad de que la izquierda se presente unida es igual en todas partes. Y en Granada más, por tanto si en las andaluzas pudimos, por qué no en las municipales. Queremos crear algo más grande y lo normal es que lo pequeño se incorpore a lo grande y no lo grande a lo pequeño. Por tanto, esa es la idea y por eso de lo que estamos hablando es de generar una nueva alianza donde ya hay organizaciones políticas que han dicho que están dispuestas y nosotros no nos cerramos a nadie, insisto, ni a organizaciones políticas ni a sociedad civil.

-¿Qué papel ocuparía IU en esa gran alianza, tendría que ser de liderazgo?

-Nosotros hablamos de un plano de igualdad. Una nueva alianza no se hace intentando imponer criterios unos sobre otros. La imposición es uno de los errores que tenemos que corregir de procesos anteriores de la confluencia y por tanto IU no va a jugar ni a querer imponer nada ni va a permitir que nadie quiera imponer nada. Y por supuesto todos estos procesos siempre tienen los procesos de primarias porque somos organizaciones profundamente democráticas e IU no es más que nadie ni menos que nadie.

-Hay que hacer pedagogía de que esta nueva alianza no repita los errores anteriores que muchos votantes no entienden entre peleas internas, escisiones,...

-Cuando digo que IU es solvente es porque en todos estos años ha dado muestras claras de que estamos unidos como organización política y de que no hemos dado espectáculos en el ámbito de la izquierda. Si los espectáculos los han dado otros, que hagan la reflexión debida que tienen que hacer.

-En la alianza que ya han presentado, en la que está IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, no está Podemos. ¿Se terminará sumando?

-No voy a imponerle nada. Las puertas las tiene abiertas, que decidan ellos qué quieren ser de mayores.

-Decía que a Granada le hace falta una izquierda fuerte. El objetivo es mantener el grupo municipal y ampliarlo.

-Y que garantice correlación de fuerzas en Granada para cambiar, para transformar las cosas, no para seguir con más de lo mismo y por eso es fundamental que nuestro programa y nuestra propuesta política esté muy enraizada con los activistas y la sociedad civil que representa a la ciudadanía. Esa sociedad civil que además participa con las organizaciones políticas y busca espacios de colaboración. Esta gran alianza no se puede hacer ni sin IU ni contra IU y por otro lado hay una sociedad civil que está esperando que las organizaciones políticas los atendamos y escuchemos sus propuestas. Y yo estoy muy orgulloso de que la nueva dirección local de IU, seis hombres y seis mujeres, sean activistas que están implicados en muchos movimientos sociales y reivindicaciones sociales en la ciudad tanto en el ámbito feminista, sindical, de la cultura, de la lucha contra los barrios ignorados, por el empleo o el apoyo de las comunidades LGTBI o organizaciones medioambientales que luchan contra el cambio climático. Nuestra dirección local representa a gente que está participando activamente en todo este tipo de movimientos.

-En Granada hay que conseguir movilizar a la izquierda y la participación en las elecciones será clave para el voto.

-Tradicionalmente en las municipales los barrios con mayor voto de la derecha suelen tener niveles de participación del 60 o el 70% y barrios de voto de izquierda en muchos casos se queda por debajo del 50% la participación. Eso es lo que marca diferencias al final. Lo que tenemos que hacer es implicarnos con la ciudadanía en cada barrio, en cada calle, y hacer una propuesta donde se sientan representando porque eso es lo único que va a hace posible que se sientan motivados para ir a votar. Y cuando hablamos de activistas y sociedad civil no lo estamos planteando desde una perspectiva elitista sino de llegar a una alianza barrio a barrio, calle a calle. Quien entienda que las alianzas con la sociedad civil se hace desde arriba y con una perspectiva elitista, no entiende por dónde se mueve la sociedad y cómo de plural es la sociedad granadina.

-¿Volverá a ir en las listas electorales?

-No lo se. Y eso dependerá de lo que decidan mis compañeros de organización y de lo que se decida en un futuro del proceso de esa alianza. No es algo que ahora mismo estemos tratando. Ahora hablamos de generar alianzas y de un programa común, no estamos hablando ni de listas ni de candidaturas.

-Primero habrá entonces que formar la alianza

-Por eso no vamos a aceptar imposiciones de nadie. Porque quien quiera ir planteando imposiciones, detrás lo que esconde es hablar de candidaturas sin hablar primero de alianzas ni de programa.

-¿Cuál es la ciudad que sueña como coordinador local de IU?

-Una Granada que trate a todos los barrios y personas en igualdad de condiciones y con dignidad, algo que no ocurre. Muchas veces al alcalde de la ciudad habría que regalarle un donut para explicarle que no todo es el centro, ni siquiera determinadas calles del centro. Por desgracia tenemos muchos barrios donde hay bolsas de pobreza importantes, donde alquilar una vivienda es una proeza para familias con economías modestas, donde encontrar un trabajo digno implica muchísimos más dificultades y donde el ayuntamiento ni siquiera está de la mano de quienes buscan un empleo para que los servicios municipales puedan ser fuente de creación de empleo, o una ciudad y barrios que viven en el atasco permanente con lo que ello conlleva de contaminación del aire. O una ciudad donde la cultura es un erial para los barrios o una ciudad donde las personas con mayor necesidad tienen que estar esperando dos y tres meses para tener una cita en servicios sociales. Pero todo esto puede cambiar si hay voluntad y para ello es fundamental que en la ciudad no solo pueda haber empleo digno, transporte público digno y de calidad, gestión pública de los servicios municipales para que no se siga robando a través de multinacionales los derechos de los granadinos, si conseguimos que en cada barrio y en cada calle haya gente muy movilizada que esté dispuesta a vigilar día a día la actuación del Ayuntamiento y a presionar a sus representantes públicos para que lo que prometan de verdad lo cumplan y para que la gestión de los servicios públicos mire de verdad el interés general y no el de las empresas privadas que llenan sus bolsillos a costa de unos servicios que día a día van empeorando.

-Con el cambio de gobierno municipal dieron su apoyo al PSOE sin pedir sillones. En función del resultado electoral, exigirán entrar en un gobierno?

-Nuestro objetivo es ganar las próximas municipales y quien nos debería pedir entrar serían ellos. Ese es el objetivo que nosotros nos vamos a plantear y creemos que es posible hacerlo si lo hacemos bien. Dicho esto, cuando se produzcan las elecciones y en función de la correlación de fuerzas que resulten, nosotros plantearemos alguna propuesta como organización que habrá que verla con el resto de organizaciones, pero como somos profundamente democráticos, cualquier decisión final la decidirán nuestro militantes y simpatizantes en un referéndum y respetaremos el resultado. Lo que sí podemos garantizar, al menos como IU, es que ni por acción ni por omisión la derecha o las políticas de derechas van a gobernar en la ciudad de Granada.