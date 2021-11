“Hay días de Navidad en los que estamos sin capacidad”

–¿Qué esperan de la temporada 2021-22?

–Poder satisfacer todas las ganas de esquiar que tiene la gente de nuestro país, de Portugal, de Gran Bretaña, de nuestros destinos habituales. Hemos tenido una venta anticipada que ha sido la mejor de la historia con gran diferencia, doblando incluso a años que fueron ya muy buenos. Las reservas para este fin de semana han ido muy bien, para el puente son espectaculares y para Navidad hay días en los que no existe capacidad en Sierra Nevada. Empezamos poco a poco. Las nevadas han ido cayendo durante esta semana y estamos yendo pista a pista para ir incorporando más remontes, más kilómetros, y más ancho. Tenemos una capacidad de esquiadores espectacular. Estamos trabajando en el Estadio para poder abrir las pistas de esa zona. También iremos abriendo alfombras, y en la Loma de Dílar ya hemos entrado a trabajar para ver si en los próximos días podemos abrirla al público.

–¿El puente va a ser la primera gran prueba de la temporada?

–Hoy es calentar motores, abrir todo, ver que funciona correctamente, la ordenación de las colas, los protocolos Covid... Pero el puente tendremos mucha demanda. Cae estupendamente de fechas y permite muchas combinaciones para venir a la nieve. Tenemos un 80% de reservas.

–¿Qué supone esta apertura para la reactivación económica de la provincia?

–El efecto de Sierra Nevada en PIB de Granada y Andalucía es tremendo. Ya sea entrando por Madrid, Murcia, Valencia, Málaga o Sevilla, se nota en las carreteras cuando estamos abiertos. Y en los comercios locales. Toda la actividad que hay en la estación y los suministros no se producen si no estamos abiertos. Somos uno de los grandes motores económicos, por eso se ha financiado con fondos Feder parte de nuestras mejoras de este año en cañones de nieve y máquinas pisapistas, porque contribuyen al ahorro energético y a la sostenibilidad de la estación.

–¿Para cuándo está previsto que se pueda tener la mayor cantidad de superficie esquiable abierta?

–Va a seguir nevando estos días, aunque no serán grandes nevadas. Estamos produciendo nieve todo lo que se puede. No podemos ponernos una meta. El objetivo es llegar bien al puente y lo mejor en Navidad.

–Está la previsión del tiempo, pero también la del Covid.

–Sierra Nevada, que fue la estación que más días estuvo abierta y que más jornadas de esquí vendió el año pasado, y en todas las estaciones del mundo, ninguna tuvo incidencia por Covid. Han funcionado perfectamente los protocolos de seguridad. Es deporte al aire libre, las actividades y la restauración también tiene muchísimo espacio exterior, y en interior se controlaba el aforo existente. Esperamos seguir con las mismas precauciones: mascarilla en remontes y colas, y esquiando no hace falta. Tengamos buena cabeza.

–Vuelve la polémica por el retén estable de bomberos en Pradollano. La Diputación dijo que está abierta pero que la Junta tiene que sentarse a negociar.

–El Consorcio de Bomberos Metropolitano es de competencia municipal y de la Diputación. La Junta no forma parte de él. Está bien que se sienten a hablar con la Junta siempre que haya colaboración institucional. Pero la competencia la tiene quien recauda los impuestos que financian ese tipo de cosas.

–¿En qué punto está el borrador del plan estratégico de Sierra Nevada que alude el informe de la consultora Deloitte?

–El plan está ya. Tiene varias patas. No es un documento cerrado, sino que va evolucionando en el periodo 2020-2030. Ya tenemos colaboración público-privada aquí con las franquicias que hemos abierto. A nivel de estación, el planteamiento de la Junta ha sido acudir a una ampliación de capital y, con fondos Feder, cofinanciar importantes mejoras en instalaciones y pistas. No estamos avanzando en eso porque no es prioridad. Creemos que dentro de nuestro dominio esquiable tenemos muchas cosas por mejorar.

–Dentro de ese plan se habla de una inversión de 250 millones de euros para el desarrollo hotelero en Los Peñones, y este incluye un funicular.

–El funicular sería un tren interno como el que funciona en muchas estaciones, posiblemente subterráneo, que comunique las dos plazas de Pradollano con la plaza nueva que habría arriba. Estamos hablando de un parking asfaltado, y zona urbana y urbanizable para uso hotelero. No hablamos de ampliar la estación en ningún sentido. Es lo que ya hay construido, pero que se puede construir mucho mejor para que facilite la movilidad en la estación y se puedan hacer hoteles. Tenemos una carencia muy importante de camas hoteleras. No tiene sentido que no podamos operar con turoperadores que traen aviones llenos de esquiadores de Noruega o Alemania porque no tenemos capacidad hotelera para asumir esa ocupación.

–¿Cómo va el avance para la expansión de las pistas a Prado Redondo?

–El plan está hecho. Era una oportunidad prevista y planificada pero hemos tenido que hacer trabajo para acceder a los fondos Feder y los que conseguimos son para ahorro energético y modernización, por tanto nuestro esfuerzo está en la renovación de remontes y no en la construcción de nuevos que no tendrían apoyo o financiación europea.