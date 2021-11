Sierra Nevada prevé una inversión de 250 millones para hoteles y un funicular en los Peñones

Comienza la nueva temporada de esquí en Sierra Nevada y la impresión es que, desde hace muchos años, todo está igual. Poco o nada ha cambiado la estación desde que se convirtiera en lo que hoy es tras las grandes inversiones llevadas a cabo para acoger los Campeonatos del Mundo de esquí alpino de 1995, aplazados luego al 96. Cada inicio de la campaña invernal conlleva mejoras en la Sierra, pero algunas son poco apreciables por el público de a pie, y algunas sí las captan los más aficionados como algunas mejoras en remontes, obras en la plaza de Andalucía o en las calles, alguna pista arreglada o una modernización con el uso de la tecnología para forfaits y demás. Ahora el plan estratégico de Sierra Nevada propone cambios. Algunos tan radicales como una nueva zona hotelera en Los Peñones, que además contemplaría nada menos que un tren: un funicular, en principio subterráneo,para unir la parte alta y baja de la urbanización.

Las posibilidades de mejora de la estación son complicadas. Confinada en los extremos por los límites de un Parque Nacional muy sensible a alteraciones ambientales, tanto para la expansión de la urbanización como de la zona esquiable las opciones son limitadas. Además, está la amenaza del cambio climático y el aumento de las temperaturas que, de forma oficial en el Plan Andaluz de Acción por el Clima, ya prevé pérdidas económicas por la práctica del esquí en Sierra Nevada de aquí al año 2030. Si se suma que de media la nieve dura cerca de una semana menos en quedarse cada año y que las cotas son cada vez más altas, a uno de los motores económicos de la provincia se le presenta un panorama difícil. Pero no imposible.

En el informe de auditoría elaborado por la consultora Deloitte el año pasado, y en el que recomienda a Cetursa Sierra Nevada (y por consiguiente a la Junta de Andalucía, quien encargó este trabajo, y que supone el 95,9% de la empresa pública) abrirse al capital privado para abordar las costosas inversiones que deben dar el salto de calidad a la estación, ya se detallan por dónde y por cuánto pasan esas mejoras que tendrían una inversión total de 307 millones de euros. Estas cifras no se las inventa Deloitte: están recogidas en el nuevo Plan Estratégico de Sierra Nevada 2020-2030, y que en concreto en el apartado de colaboración público-privada habla del año 2026 para el inicio de estas inversiones. Y es decir: hasta dentro de tres años Sierra Nevada seguirá perviviendo con recursos propios.

La colaboración público-privada para acometer inversiones en Sierra Nevada tiene como objetivo la ampliación de la superficie esquiable de la estación, el desarrollo hotelero, y otras actuaciones íntimamente relacionadas con esto último. De hecho, podría decirse que de 307 millones que contempla este plan, 267 estarían completamente ligados. Y de esos 267 millones, 250 se destinarían a crear una nueva zona hotelera en la estación situada en la zona de Los Peñones. Se trata de la zona alta de la estación, donde desde hace años se planteaba siempre la expansión de la urbanización de Pradollano, donde se encuentra el albergue juvenil, el aparcamiento del mismo nombre (que sería subterráneo), en las proximidades del CAR.

El implantación de una nueva zona hotelera en el lugar y por un montante tan amplio incluiría la construcción de más de un establecimiento de este tipo, pero los 250 millones de los que habla el informe de Deloitte, y por consiguiente del borrador del nuevo plan estratégico de Sierra Nevada, van completamente asociados a otra inversión y es la de la construcción de un funicular (que no un teleférico). Se trata de un ferrocarril especialmente diseñado para salvar grandes desniveles y se trataría de la decimotercera infraestructura de este tipo que hay en España y el primero de Andalucía. Su función sería conectar la parte baja de la urbanización de Pradollano, la plaza de Andalucía, con la alta, con un recorrido que en un primer momento está planteado como subterráneo y que, según algunas fuentes próximas a Cetursa, podría situarse en el trazado actual del telesilla Parador I.

Aun así, este plan contempla la opción de que la forma de unir la zona hotelera de Los Peñones (que recibe su nombre por la proximidad con los Peñones de San Francisco, ya dentro del Parque Nacional) no sea mediante el ferrocarril vertical, sino a través de un telecabina pulsado, que tendría una inversión de siete millones de euros. Un telecabina pulsado se diferencia de los normales en que las cabinas se fijan al cable por grupos de dos o incluso tres módulos y estos se detienen cuando se llega al destino. Su funcionalidad viene dada por realizarse en trayectos cortos donde es suficiente una capacidad reducida, y además sueñen ser muy útiles en verano. Además, permitiría subir a pie con menor dificultad hacia la zona recreativa de la Hoya de la Mora.

La inversión en hoteles también alcanza, con inversiones de cinco millones cada una según este plan estratégico, a desarrollar las zonas hoteleras ya existentes. Una llamada Sulayr, en la zona de Montebajo, donde se encuentra el área de no esquiadores del Mirlo Blanco. Sin embargo, fuentes de Cetursa han explicado que ha habido un cambio de uso para esa zona, y que en vez de residencial sea de servicios, por lo que este apartado queda en suspenso. Sí se mantiene la intención a corto plazo de convertir las actuales instalaciones del edificio de Cetursa, situado frente al telecabina Al-Andalus, en alojamientos hoteleros. Esto implicará el traslado de estas oficinas a lo que se llamará Centro de Atención al Usuario. Ya hay un anteproyecto para trasladarlas a una planta de un edificio próximo al final de la pista del Río, en los talleres. La otra opción es construirlas en una parcela disponible para uso institucional cerca del Hotel Mont Blanc.

Otro apartado importante de este plan de inversiones público-privado, de los cuales el informe de Deloitte no especifica de qué forma coexistirían (si mediante la entrada en el entramado de Cetursa o a través de inversiones directas o concursos públicos), aborda la ampliación de la superficie esquiable aún no explotada y que no forma parte del espacio protegido del Parque Nacional de Sierra Nevada. Se trata de la zona de Prado Redondo, con una inversión prevista de 30 millones de euros y donde, aunque el dossier no lo especifica, se requiere de la instalación de algún tipo de remonte.

Prado Redondo es la zona que hay justo debajo del parque de nieve Sulayr, donde se encuentran el halfpipe y el slopestyle, por la Loma de Dílar. No es la primera vez que se habla de este espacio para expandir el dominio esquiable de la estación de Sierra Nevada. Al inicio de la temporada 2019, cuyo final se tuvo que adelantar a causa de la pandemia, el director gerente de Cetursa, Jesús Ibáñez, ya apuntaba a esta zona para construir nuevas pistas y "ponerla en valor".

La última de las inversiones público-privadas recogidas en el plan estratégico contempla la construcción de un aparcamiento disuasorio por 10 millones de euros, previsiblemente situado a la entrada de la estación fuera del espacio natural para evitar la saturación de la propia urbanización.

El informe de Deloitte habla de que la inversiones realizadas por Cetursa "se centran en la puesta en marcha de siguiente temporada y revisiones obligatorias de los remontes, acondicionando las pistas en verano y realizando las reformas necesarias para el adecuado funcionamiento y seguridad, así como grandes inversiones puntuales como los sistemas de innivación artificial y la reparación del edificio de la estación superior del telecabina de Borreguiles". Y este hecho, en comparación con otras estaciones como Baqueira-Beret o Formigal-Aramón, supone una inversión por debajo de estas.

Esto se debe a que las cifras de EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) y la generación de caja que genera Cetursa dificulten el mantenimiento de unos niveles de inversión "adecuados", una limitación que recomienda "evaluar la posibilidad de contar con capital privado más amplio del que actualmente se plantea". Es decir, que de los 353,9 millones de euros que contempla el primer borrador del plan estratégico de Sierra Nevada 2020-2030, solo 46,9 (el 13,25%) fueran de recursos propios de Cetursa hasta 2025, para la consultora no serían suficientes.

Las inversiones propias de Cetursa para este periodo concluirían en 2025 ascenderían a 24,4 millones de euros en remontes, con la inclusión de la renovación del telsilla Veleta a partir de 2024. Luego se destinarían 2,1 millones de euros a las pistas de esquí; 1,8 en agua y nieve; y 2,7 en maquinaria y movilidad. Para actividades la inversión sería de 2,5 millones y 3 en transformación digital y accesos, con partidas menores ya ejecutadas como los arreglos en la plaza de Andalucía (132.000 euros) y la renovación de las taquillas (200.000).

Otras partidas importante son los 5 millones de euros para la renovación de hoteles durante el periodo 2021-2025, a los que se suman los 2,5 en renovació de edificios que no son para uso hotelero. Por la misma cantidad se desarrollará la zona recreativa de la Hoya de la Mora, con una inversión de 0,5 millones para la zona de juegos (prevista en 2021) y sobre todo la instalación de un alpine coaster, una montaña rusa como la existente en el Mirlo Blanco, la zona baja de la estación. La inversión de 2 millones de euros comenzaría en 2025.