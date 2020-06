El 15 de junio de 2019, tras negociaciones de última hora entre PP y Cs para repartir las ‘alcaldías del cambio’ en España, Luis Salvador se convirtió en alcalde de Granada con cuatro concejales y un gobierno bipartito. Hoy, un año después y tras una pandemia, hace balance de un año que en lo político no ha podido ser más difícil.

–Se cumple un año en la Alcaldía, después de conseguir el apoyo de PP y de Vox contra todo pronóstico tras el resultado electoral que dio la victoria al PSOE. Ha habido crisis con los socios, con el resto de partidos y ahora el coronavirus. No podría haber un escenario más complicado para un primer año.

–Desde luego quien hubiese escrito el guión esto era una película de acción con la máxima tensión culminada con la crisis del Covid, pero también un año de superación donde se han ido superando cada uno de los retos que se han ido planteando, donde hemos ido cerrando fisuras y hemos convertido el equipo en un equipo cohesionado con 11 concejales y trabajando todo el mundo por el desarrollo de un gran proyecto de ciudad como estamos en este momento.

–Aún con estas dificultades, ha conseguido el apoyo para aprobar los primeros presupuestos en 5 años. No parecía fácil en febrero pero la pandemia ha favorecido la unidad política.

–Yo creo que ha habido dos situaciones: por una parte lo que se decía y por otra lo que iba sucediendo. Nadie daba nada porque hubiese habido pleno de organización y salió con 24 de 27 votos, se hicieron muchísimos comentarios del corto y el medio plazo y estamos celebrando el primer año con un proyecto absolutamente reforzado. Y al mismo tiempo nadie daba nada porque hubiera presupuestos y ya está cerrado el acuerdo. Y en breve también vamos a presentar todo el Anillo Verde de Granada y vamos a poner sobre la mesa el nuevo Plan General de Ordenación Urbana para hacerlo también en un tiempo récord de 39 a 42 meses de aquí en adelante. En un año vamos a poner a los grandes déficit que tenía Granada soluciones encima de la mesa.

–Pero lo que ha llamado la atención en los presupuestos es el cambio de socio preferente. Al principio era Vox como socio de investidura pero el pacto ha sido con el PSOE. ¿Hubo negociaciones previas con Vox y no se llegó a un acuerdo?

–No. Con Vox el tema estaba abierto y ellos estaban pendientes de lo que les dijese su dirección nacional. Nosotros habíamos abierto las negociaciones a todos los grupos políticos, a partir de ahí también en el Pleno del Covid el portavoz del PSOE dijo que se ofrecían a pactar los presupuestos y yo les recogí el guante. El día del acto de Mariana Pineda también el portavoz del PSOE hizo unas declaraciones diciendo que estarían dispuestos a negociar y pactar, yo dije que me parecía adecuado y reforzamos la negociación con ellos. Al mismo tiempo también se estaba manteniendo con Podemos-IU pero querían supeditar el acuerdo a cerrar el Pacto por Granada y le dijimos que Granada necesitaba un presupuesto lo más pronto posible y que tenía que estar cerrado ya porque no tendría sentido que se aprobara a final de año. Y en ese impasse de unos esperando que les contestaran de Madrid, otros viendo si antes el Pacto por Granada o el presupuesto, el PSOE se ofreció a negociar, a pactar el presupuesto y acordamos 22 puntos y se cerró el presupuesto.

"El pacto del presupuesto está dentro del clima que nos reclaman los ciudadanos de búsqueda de consenso”

–¿No autorizó la dirección nacional a Vox?

–No llegaron a contestarle porque antes ya se había cerrado. Ningún grupo tiene autonomía si no se hace una consulta a sus direcciones. Un acuerdo presupuestario de esta magnitud siempre se tiene que solicitar que haya otras direcciones que aprueben acuerdo. Eso es rutina. Cuando el partido es más nuevo esos trámites son más lentos. Eso nos pasó a nosotros hace cuatro años en otro tipo de decisiones. Siempre tienes que consultar. Pero en este caso unos estaban esperando a que les contestaran, otros antes el Pacto por Granada y otros ...

-Adelantaron por la izquierda

–Adelantaron y se ofrecieron a negociar y lo cerramos.

-¿No tiene nada que ver que Cs haya aprobado el estado de alarma en las dos últimas prórrogas?

–No, el presupuesto de Granada en este momento es absolutamente local en el sentido de que primero los ciudadanos están pidiendo a los grupos políticos unión ante los retos que hay por delante y por eso por una parte pusimos en marcha el Pacto por Granada, donde estamos en este momento trabajando en cuatro áreas: cohesión social, reactivación económica, el desarrollo sostenible y el medio ambiente y el ahorro de las cuentas municipales para sanear el Ayuntamiento. Y a la vez también había que cerrar un presupuesto donde nos hacía falta que otro grupo político se sumara para poder apoyarlo. Está dentro de ese clima que nos reclaman los ciudadanos de búsqueda de consensos.

–A iniciativa de Podemos-IU se creó el Pacto por Granada pero por el presupuesto lo dan por roto. ¿Va a seguir?

–Estamos manteniendo reuniones. Hemos tenido 2 y seguimos avanzando en ese pacto. Fueron declaraciones de ese momento. A todo el mundo le pilló con el pie cambiado y a partir de ahí lo deseable es que todos decidieran apoyar el presupuesto que es necesario para su ciudad. Sería bonito que los 27 concejales aprueben un presupuesto que es un instrumento para la ciudad. Lo deseable es que todos los apoyaran.

–¿Y es suficiente 4 millones de partida para el Covid para reconstruir Granada?

–Reconstruir Granada necesita de mucho más, necesita una gran alianza entre las instituciones, entre las empresas y entre el conjunto de la sociedad. Y si ese triángulo no se activa y no nos conjuramos, pues no sería posible. Las instituciones tenemos que crear el marco y favorecer políticas que tiendan a ayudar a ello, los empresarios tienen que tener las iniciativas y el conjunto de la ciudadanía tiene también que incluir el hábito del consumo y de intentar ayudar y reactivar sectores que sin su participación tampoco es posible. Venimos de un confinamiento de muchos meses y ahora lo que hace falta es que la gente salga, que entienda que hay seguridad con medidas de autoprotección y que consuma en los comercios y todo lo que tiene que ver con el sector servicios. Que utilice su transporte público y vayamos volviendo a la normalidad. Y eso es tan importante como que los empresarios también tengan sus iniciativas o como que nosotros hagamos campaña para favorecer lo uno y lo otro y ayudemos también a los empresarios y a los pequeños autónomos y pymes a poder mantenerse.

–¿Qué cosas se van a quedar en el camino por la crisis? La capitalidad cultural sigue adelante pero proyectos como el palacio de las artes se pueden quedar en el camino.

–La capitalidad cultural sigue adelante con la máxima fuerza. Somos los primeros que hemos confirmado un festival internacional como el de Música y Danza, hemos presentado el Festival de la Guitarra, en septiembre se va a reactivar Milnoff, que no pudo celebrarse en su fecha. Todo lo que tiene que ver con Cultura vamos a hacer una apuesta importantísima y la capitalidad es un proyecto estratégico de la ciudad que no va a tener ningún freno. Sí es verdad que las prioridades de las administraciones dada la situación económica y la que puede venir, evidentemente tienen que cambiar los parámetros. En este momento no hemos hablado nada del Palacio de las Artes pero podemos entender que pedir una inversión de mucha cuantía económica en este momento para una infraestructura cultural o de cualquier otra índole, puede no ser el momento adecuado. A partir de ahí intentaremos que en Granada se pueda realizar ópera, se puedan realizar grandes espectáculos y tenemos también plan B. Ahora mismo grandes infraestructuras y equipamientos sufren el problema de los presupuestos de las administraciones.

–El proyecto del anillo, el teleférico, los accesos a la Alhambra... se quedan en barbecho.

–En este momento los grandes proyectos hay que dejarlos en stand-by hasta ver cómo va evolucionando la propia crisis porque todo depende de cuánto tardemos en recuperarnos porque imaginemos que en un año y medio estuviésemos ya igual que estábamos antes del Covid, pues entonces todavía estaríamos a tiempo de iniciar proyectos a medio o largo plazo, no son para el día de mañana específicamente.

"Reconstruir Granada necesita una gran alianza entre instituciones, empresas y sociedad”

–¿Qué se ha podido hacer de los 80 puntos del programa común PP-Cs?

–En primer lugar lanzar el proyecto estratégico de la capitalidad cultural 2031, que se ha reactivado plenamente y está andando y con fuerza. Por otra parte el hecho de que no solamente hayamos presentado ya un presupuesto que ya tenga los apoyos para salir adelante, sino también antes del Covid habíamos rebajado el pago a proveedores, habíamos rebajado la deuda, estamos cumpliendo con el tema del techo de gasto con todas las indicaciones que nos han hecho en esa intervención que tiene el Ayuntamiento, y luego un tema muy importante. El área de Urbanismo en un año no ha dado una sola noticia negativa a esta ciudad lo cual también yo creo que es noticia. En breve vamos a poner encima de la mesa el Plan General de Ordenación Urbana y también otro tema que para nosotros ha sido muy importante, dada la situación económica que tiene el Ayuntamiento, que es trabajar con la Junta de Andalucía de la mano para reactivar proyectos que estaban atrancados y parados en la ciudad porque aunque la Junta ya he hecho el parking del AVE, se hizo en cuatro meses un proyecto que llevaba parado 4 años. En este momento ya se está trabajando con intensidad cada uno de los tramos del eje Arabial-Palencia. Es una obra con proyectos municipales que paga también la Junta Andalucía pero también llevaba parado muchísimos años. Ahora aunque tiene que ver con la Universidad y con la Junta Andalucía hemos desatrancado la renovación de los paseos universitarios, vamos a recuperar la piscina olímpica también para la Universidad con la Junta de Andalucía. En todo esto está el Ayuntamiento. Los 23 millones que van a entrar ahora de remanentes del Patronato de la Alhambra para invertir en proyectos de la ciudad histórica de Granada, o el acuerdo del Maristán, el paseo Romayla o el hotel Reuma. Todo eso son gestiones municipales entendiendo que no tenemos dinero para nosotros hacer directamente esas inversiones aunque estamos haciendo muchas pequeñas actuaciones en la ciudad también en base a cubrir la demanda que nos están pidiendo casi todas las asociaciones de vecinos a nivel urbanístico. Estamos entonces desatrancando y poniendo en marcha proyectos muy importantes para la ciudad. El Anillo Verde que vamos a presentar ahora va a hacer que tengamos una capacidad para poner unos 50.000 árboles más en ese Anillo Verde en un inicio y que presentaremos en breves fechas. Esa parte de proyecto verde va a ser el principal proyecto medioambiental que ha tenido Granada y que muy pocas ciudades en España tienen, solamente al uso Vitoria. En Políticas Sociales hemos ampliado toda la red de solidaridad de Granada y hemos sido pioneros en todo lo que se ha dado como soluciones tanto en los planes de alimentos para garantizar que todo el mundo pudiera comer como también en toda la solución que se dio a los sin techo como nos había dado en ningún otro lugar tendríamos de España hasta que nosotros lo hicimos. Y estamos trabajando para dotarnos de un albergue permanente. En políticas sociales se ha hecho un avance muy importante. En cultura también. Todo el área de turismo está trabajando al máximo porque entendemos que hay que reinventar el turismo, hacer muchas campañas de promoción y reinventar también el comercio y toda la adecuación a la nueva realidad. Si nos vamos a cualquier otra área pasamos de tener una ciudad sucia y descuidada a una muy atendida. Ahora el problema que tenemos es la baja de trabajadores de Inagra por el Covid por factores de riesgo. Más de 130 bajas sobre la plantilla. Y estamos en el área de informática haciendo un nuevo modelo de organización, agenda digital y teletrabajo. Este ha sido un año de poner en hora el reloj de la institución porque estaba todo bastante dejado. Acuerdos de personal que no se habían puesto en marcha,... área a área ha habido más gobernabilidad que en la etapa anterior.

–En el caso del PGOU, ¿qué líneas maestras se van a seguir?

–Lo presentaremos pero todo el mundo sabe que la ciudad necesita ese PGOU porque desde 2003 solo se hacen innovaciones parciales. Es una demanda de todos los empresarios de la construcción para poder reordenar toda la ciudad y aprovechar ya que de por si no tiene muchos espacios y para la dinamización económica de la misma. Nada más que se aprueben los presupuestos se pondrá encima de la mesa.

–En movilidad sí que se ha dado un cambio y va a ir a más. Es la movilidad del futuro. ¿Han funcionado las medidas de restricción?

–Lo importante es que a Granada venga menos coches. Yo lo dije como alcalde, que llegue el Metro desde los municipios a Granada es fundamental porque eso eso hará que muchos ciudadanos no tengan que venir a Granada con su coche. El 50% de los que vienen son del Área Metropolitana. Ese es un objetivo absolutamente prioritario. Y en este momento no nos planteamos el abrir el Centro en canal para iniciar una línea de Metro. Se puede plantear a futuro pero no en el corto-medio plazo.

-Prefieren que sea primero por el Cinturón.

-Yo como alcalde prefiero, y la Junta en este momento también, que en este momento es más solución para Granada. El LAC en su momento era un Metro por el Centro. Tenías alta capacidad, horarios, lo que le faltaba es una buena conexión con el resto de las líneas. Pero llegó el Partido Socialista y lo desmontó y desmontó ese Metro por el centro que suponía el LAC.

"En este momento no nos planteamos abrir el Centro en canal para hacer el Metro. Prefiero que vaya primero al Cinturón”

–¿Se plantean recuperarla?

–No, no. Estoy constando simplemente una realidad de la movilidad. Al desmontarlo se desdibujó todo el sistema de la movilidad de Granada y hay que actuar con racionalidad.

–¿Y en turismo y comercio, grandes sectores afectados por la crisis?

–Hay una parte que nos toca que es tomar todas las medidas para garantizar la seguridad máxima en Granada y que somos un destino seguro, que yo creo que ya no somos. Y eso hay que cultivarlo mucho como posicionamiento también y como yo imagen turística de la ciudad. Quien viene a Granada viene a una ciudad donde se adoptan las máximas medidas de seguridad en todos los lugares donde cualquier visitante pues va a poder desarrollar su labor de conocer nuestra ciudad, de visitarla, de pasearla, de consumir. Y por otra parte tenemos también que aumentar las campañas de turismo nacional. Hemos pasado a tener la vicepresidencia de la Red de Ciudades AVE o como alcalde formo parte de la junta de gobierno de la FEMP. Hoy la ciudad de Granada tiene voz a nivel nacional. A propuesta nuestra se solicitan 7.500 millones de

-Por terminar con un mensaje de optimismo. ¿Saldremos con un proyecto sólido?

-Desde el principio dije que lo que nos diferenciaba es tener un proyecto de ciudad y que dos partidos habíamos formado un único equipo de gobierno y teníamos proyecto suficientes como para poder cerrar un gran proyecto de ciudad que independientemente de las dificultades ese proyecto sigue claramente hacia adelante. Sigue Granada 2031 como uno del os elementos fundamentales, sigue adelante por mucho que se haya comentado aunque a otro ritmo y que está por arrancar y es todo lo que tiene que ver con la innovación y la tecnología y el conocimiento o sea y esa ciudad de las startup etcétera en un ecosistema que tenemos que trabajar y que desarrollar; sigue adelante todo lo que tiene que ver con el proyecto medioambiental verde de la ciudad y sigue adelante Granada humana que es el proyecto de las personas y luego después los demás temas sobre compromisos para poner en marcha determinado tipo de infraestructuras lo iremos haciendo en el camino. Pero también incluso sigue adelante y con una coordinación bastante importante la reunión con la Junta de Andalucía y con el área metropolitana de Granada que es la nueva realidad a la que nosotros tenemos que referenciarlos cuando hablamos de nuestra ciudad. Y también es cierto que ahora a Granada se la escucha más que a ninguna otra ciudad de España. De hecho en todo lo que tiene que ver con esta crisis que hemos vivido han entrevistado a nivel de televisiones nacionales y han pedido información al alcalde Granada más de lo que se ha pedido con ningún otro alcalde de cualquier otra ciudad de España. Estamos en este momento también siendo una referencia en el trabajo que estamos haciendo no solo por el acuerdo presupuestos sino también por el trabajo que hacemos diariamente.

-Además de los datos generales del Covid, ¿hay datos de cómo afectará económicamente a Granada?

-Los datos que se están en general es una bajada del 15% del PIB a nivel andaluz, del nacional, lo cual puede hacer que el andaluz sea un poquito más grande. Estamos hablando de un 23-24% de desempleo que también se puede traducir en algo más. Y en el caso de Granada tenemos el problema de que nuestra economía a día de hoy es la que es y es una de las economías con mayor capacidad para verse resentida.

-Volveremos a la Granada de 2008.

-También digo una cosa. Cuando hay una situación fácil es muy fácil hacer política, cuando hay una situación muy difícil o imposible es cuando más tienes que hacer política y yo prefiero en una situación mala o muy difícil, estar en el campo, actuando, jugando, tomando decisiones y participando de la solución.