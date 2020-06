–Cuando le hicimos la entrevista por los cien primeros días dijo que se había encontrado muchas minas. ¿Están ya todas desactivadas?

–Si. Las miras que nos encontramos en su momento muchas de ellas se fueron conociendo pero empleamos mayor tiempo del que quisimos en desactivar esas minas pero se fueron desactivando y en este momento ya estamos en la normalidad y ahora incluso pues con la situación positiva de haber construido un consenso con el Partido Socialista para aprobar los presupuestos.

–¿Y cómo es la relación con los grupos? Vox se llegó a arrepentir de haberlo votado en la investidura, Podemos-IU dice que le copian las ideas, el PSOE lo ha criticado duramente hasta que llegó el pacto de presupuestos, con el PP también hubo diferencias al principio.

–Voy a hacer un repaso a la relación con los grupos. La relación con el Partido Socialista me quedo a la representación institucional y al acuerdo institucional de la firma del presupuesto, por tanto los partidos cuando hacen oposición busca la diferenciación, siempre tiran contra la cabeza de la institución del equipo de gobierno que tengan enfrente y por tanto entiendo que lo que hace el PSOE pues en relación a su forma de darle la interpretación a su relación con el equipo de gobierno con el alcalde es una labor de oposición clásica. A partir de aquí a mí lo que me importa como alcalde es que hemos sido capaces de cerrar un acuerdo de presupuestos con ellos siendo todos conscientes de lo que eso representa. En relación a Podemos, con todo mi respeto, que diga que nosotros le copiamos alguna idea es que no se ha leído nuestros programas electorales. El Anillo Verde ya estaba en los programas electorales y todos los proyectos que estamos poniendo en marcha estaban, por tanto no hemos copiado una idea absolutamente a nadie. Existe una relación cordial digamos con Podemos, Izquierda Unida y Adelante, porque eso hay que tenerlo en cuenta en la gestión de la relación con ese grupo, y hay una relación fluida como se está demostrando en el Pacto por Granada. En la relación con Vox es una buena relación porque de hecho solamente hace falta ver desde el primer momento hasta aquí, una cosa son las declaraciones públicas en momentos concretos, pero la realidad es que yo no puedo tener una pega al comportamiento y la relación que hemos tenido este equipo de gobierno y el alcalde con Vox. Ha sido buena dentro de los límites en los que ellos se hayan movido pero no hay una mala relación. Y evidentemente en el equipo de gobierno en este momento hay un proyecto único, solo hay un equipo de gobierno, no somos un equipo de 7 y de 4 concejales somos un equipo de 11 concejales y esto es algo que está funcionando así. Y desde esa percepción por parte de todos desde hace ya muchos meses estamos dando también una imagen parecida a la que se está dando en la Junta de Andalucía con una estabilidad muy importante entre el equipo de gobierno formado por Partido Popular y por Ciudadanos, la misma estabilidad que tenemos en el Ayuntamiento de Granada.

–Un episodio de este año ha sido la famosa comisión de contratos que entregó a Vox y terminó con la dimisión del PP de Sebastián Pérez y sin comisión. ¿Hubo estrategia política detrás?

–No. Vienen dos grandes contratos que son muy importantes para la ciudad porque hay que cerrar bien esos contratos que tienen que suponer un ahorro considerable para el conjunto de la ciudad. Cuando hay un gran contrato en cualquier ciudad siempre hay que actuar con la máxima transparencia posible y con la máxima información y en esa línea estamos trabajando. Y también un poco a demanda de lo que nos pedían los grupos para garantizar que ellos interpretan que hay esa transparencia y se les da toda la información que es necesaria. Vox solicitó que se creara una comisión y a partir de ahí entendíamos que no crearla era dar la imagen de que teníamos algo que ocultar, que era mucho mejor crear esa comisión, que además esa comisión se tenía que constituir, se constituyó, tenía que realizar sus trabajos en el plazo de tres meses y a partir de ahí seguía trabajando el área en cuestión. A partir de ahí esa presidencia se le dio al responsable de Vox porque solicitó tenerla y nosotros cumplimos el acuerdo de dar transparencia, crear la Comisión y darle la presidencia. Viendo que no todos los partidos entendieron bien esa comisión, el responsable de Vox decidió no seguir adelante con esa presidencia y por tanto pues entendemos que era una petición suya, la presidencia también, ellos mismos pidieron y cerraron en cierta medida esa comisión.

–Nació muerta

–Ellos mismo la pidieron y ellos mismos la cerraron, y lo digo sin hacer ningún juicio de valor. No tiene sentido hablar por mi parte más sobre ella independientemente que sigamos instalados en los principios de transparencia, información etcétera en todo lo que venga por delante en cualquier contrato de esta casa.

–Si fuera estrategia es para estudiarla en las facultades de Políticas. Fue perfecta, desde fuera.

–En política los hechos suceden y a partir de ahí la política es algo vivo, algo que en muy poco tiempo parece que ha pasado una eternidad y por tanto son cosas que forman parte del ejercicio de esta actividad tan apasionante que es la política.

–Hace justo un año, entre carocas y feria, el tema era el 2+2. ¿Está zanjado o hablaremos el año que viene otra vez?

–Ese es un tema zanjado desde hace muchísimo tiempo y zanjado hasta final de mandato.

–¿La relación con el responsable del PP en el grupo municipal es ahora más fluida que con el anterior?

–La persona que el PP tiene como máximo responsable en el grupo municipal es Luis González. Nosotros tenemos una estructura en donde nosotros tenemos nuestros portavoces que ejercen de portavoces de cada uno de los grupos y tienen su rol y tienen su importancia y luego después todas las conversaciones políticas de contacto diario las mantengo con Luis González y luego después con el resto de concejales del equipo de gobierno.

–También ha habido minas dentro de Cs y el equipo de gobierno. Ha habido discrepancias manifiestas con el concejal Manuel Olivares.

–Solamente hubo una discrepancia en relación a un tema muy concreto y en una situación en la que había mucha presión y por tanto forma parte de los gajes de esta maravillosa actividad que se llama política. En las familias y en los grupos y en las relaciones siempre hay altos y bajos y en este momento la implicación de Olivares en el equipo de gobierno y la relación con este alcalde es fantástica y hasta el punto que está desarrollando un gran trabajo y que ha hecho una parte también muy importante en la negociación de cara al presupuesto igual que César Díaz o Luis González.

–En Cs Granada llegó a haber dos listas para las primarias nacionales. Hay diferencias a nivel político.

–Si, dos listas pero fuimos una única delegación al Congreso y salimos unidos, sin ningún problema. Eso formaba parte de los gajes.

–¿Y qué ha pasado con Fran Hervías en este año? De estar en la Plaza del Carmen el 15 de junio henchido de orgullo al distanciamiento manifiesto que también ha habido

–Nada, que va a ser nombrado senador por Andalucía.

–Ha sido su gran valedor, un apoyo de cara a la negociación que hubo para la Alcaldía de Granada.

–Se han publicado muchas cosas. Ha sido durante mucho tiempo el secretario de Organización de Cs, lo cual hace que era a la hora de cualquier negociación la persona más importante que habido durante muchos años en Cs. A partir de ahí no voy a entrar en nada porque es distorsionar. Es irme a terrenos orgánicos que no tienen nada que ver.

–Con Inés Arrimadas cómo es la relación.

–Buena. Con Albert Ribera la relación era muy buena por mucho que la gente diga lo que quiera y con Inés Arrimadas la relación es muy buena. Soy el representante de todo el partido Ciudadanos en la Federación Española de Municipios y Provincias y esa propuesta la hace la organización, ¿nos llevamos bien o nos llevamos mal?

–Ahora hay brotes verdes en el partido, parece que las últimas encuestas cuando parecían que estaban muertos, dan una segunda vida política.

–La política esta convulsa en el mundo y tiene altos y bajos y por tanto lo importante siempre es tener contenido y siempre tener un proyecto y siempre representar algo. Y Cs tiene una identidad muy marcada como un partido liberal progresista de centro y eso es lo que aporta a la política española y ese espacio político el que lo ocupa es Ciudadanos. Independientemente de que muchas veces los antagonismos de confrontación entre los extremos pues muchas veces polarizan y atraen voto. Eso lo hemos visto mucho de estas últimas campañas electorales. El espacio de centro es un espacio más fácil cuando las aguas están un poquito más tranquilas, cuando las aguas están muy agitadas la gente tiende a irse a los extremos a buscar la confrontación y la pelea y por eso hay mucha gente que agita esa confrontación y esa pelea porque le interesa porque electoralmente sacan rédito. Nosotros entendemos que lo que hay que hacer es todo lo contrario, es rebajar tensiones en la sociedad, es intentar que busquemos puntos de encuentro, es intentar que empecemos a trabajar todos juntos para temas que afectan al conjunto de la sociedad y claro eso en este momento cuando hay tensiones, cuando hay confrontaciones, cuando se utilizan frases muy fuertes para descalificarse, desde luego pasa mucho más desapercibido y tiene efectos también electorales en momentos concretos. Pero la sociedad española también ha demostrado que es una sociedad de centro y que cuando piensa en el centro le va bien y que cuando piensa en el centro da grandes mayorías.

-Eso le pasa también a Cs, cuando está en el centro le ha ido mejor.

-Nosotros no hemos perdido la capacidad de ser un partido centrado y de hecho dijimos, el que se ha descolgado a la extrema izquierda con los partidos radicales y los partidos independentistas ha sido el PSOE de Pedro Sánchez y por tanto nosotros seguimos estando donde estábamos. Un partido liberal progresista que da respuesta a las necesidades del centro que tiene la política española, que tenemos cuatro gobiernos en cuatro comunidades muy importantes con el Partido Popular, tenemos 200 gobiernos municipales con el Partido Popular y hemos demostrado que si tenemos que hacer algún acuerdo por el interés general del país pues lo cerramos también con cualquiera aunque no compartamos ni su política económica ni su política territorial ni la política que está desarrollando como es el PSOE de Pedro Sánchez.

-Quedan tres años, pero ¿se presentará otra vez a las elecciones?

-Vamos a celebrar el siguiente, vamos año a año. Todo va muy bien. El equipo de gobierno está trabajando con un nivel de profesionalidad y de entrega y de muchas horas por parte de muchos concejales, se está desarrollando un proyecto además donde yo intento que todos se sientan cómodos, que todos sientan que están haciendo un proyecto que es trascendente, ese proyecto está coordinado, está compartido, forma parte de una estrategia común y todo el mundo se está sintiendo importante en el equipo de gobierno. Las relaciones que tenemos institucionales son fantásticas con la Junta de Andalucía, que es nuestro principal valedor para todas esa infraestructuras y para todas esas inversiones que estamos necesitando y la relación política nuestra es fantástica con direcciones nacionales, regionales, pero por parte de los dos partidos y por parte de nosotros con nuestros partidos y con el resto de partidos. No hay ningún cruce negativo en este momento.