“Vamos a ser una provincia pionera en Europa por el desarrollo tecnológico”

–Ésta es la primera campaña andaluza que afronta el PSOE desde la oposición. ¿Supongo que es un enfoque muy diferente?

–Se afronta con ilusión y sobre todo con la responsabilidad de saber que tenemos que hacer las cosas bien porque son muchos los granadinos que nos están esperando para retomar y mejorar la calidad de vida de todos.

–El municipalismo ha sido una apuesta importante del PSOE desde la confección de las listas ¿Eso cómo se traduce en políticas de la Junta?

–Se ha evidenciado que nuestro candidato y secretario general, Juan Espadas, como municipalista convencido y a través de su trayectoria política, ha entendido que lo que necesita Andalucía y cada una de las provincias son políticos más cercanos y, sobre todo, políticos que conozcan muy bien el territorio, dónde están los problemas, pero sobre todo cómo solucionar esos problemas. Por eso de los compañeros que formamos tanto el partido como las listas al Parlamento, la mayoría o la inmensa mayoría, provenimos de municipalismo porque sin duda los alcaldes, las alcaldesas, los concejales, las concejalas, somos los que vivimos más de cerca de los anhelos, las necesidades y las ilusiones de los ciudadanos.

–Además de cabeza de lista por Granada tiene un cargo de máximo nivel en el PSOE-A. ¿Cómo se conjuga esto a la hora de reivindicar el peso de Granada y salir de la sombra de la parte más occidental de Andalucía?

–Nosotros a lo largo de este proceso de renovación y de transformación que ha vivido el Partido Socialista andaluz, se ha demostrado el apoyo y su pujanza por el PSOE de Granada, pero también la reivindicación de que los proyectos que claramente son legítimos de esta provincia sean también proyectos a nivel andaluz. Por eso tenemos un candidato, Juan Espadas, que entiende que las necesidades de desarrollo de Andalucía no pasan por una provincia en concreto, sino pasa por las ocho provincias que conforman esta comunidad autónoma.

–¿Y qué papel jugaría Granada en ese proyecto más global?

–En la organización estamos tres granadinos presentes como puede ser el presidente del PSOE andaluz [Manuel Pezzi] o el secretario de Organización [Noel López] y el Secretario de Acción Electoral, Gerardo Sánchez, pues evidentemente nuestro peso es un peso muy específico y sobre todo influyente para que Granada avance y para que se cumplan los compromisos con Granada. Pero lo vuelvo a decir, tanto en Granada como en las ocho provincias.

-Le preguntaba por el papel de Granada como provincia. Sobre proyectos estratégicos de futuro.

–Si algo tiene Granada es la capacidad en el turismo y el desarrollo, pero apostando también por una vertebración social y la infraestructura que conlleve que esta provincia vuelva a ser pionera. Y si a eso se le suma el proceso que estamos llevando a cabo gracias a gobiernos socialistas como el de la Diputación y el del Ayuntamiento de Granada, para convertirnos en capital de la inteligencia artificial, al igual que el acelerador de partículas, sin duda vamos a ser una provincia pionera y conocida en Europa en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo de la inteligencia artificial.

–La sanidad vuelve a ser eje de la campaña andaluza una vez más. Hace cuatro años el PSOE se desangró por esa herida. ¿Se sienten ahora legitimados, sobre todo desde Granada, para reprochar al PP la gestión sanitaria?

–Nosotros nos sentimos súper legitimados porque quizás nosotros el único problema que tuvimos fue el de no explicar bien una inversión de más de 500 millones de euros. Cosa diferente es la que estamos viviendo y padeciendo con el gobierno de Moreno Bonilla, donde hay una carencia de inversión tanto en infraestructura sanitaria, pero sobre todo hay una carencia en la apuesta de la sanidad pública, con el despido de 8.000 sanitarios. Por tanto, nuestro reto está en recuperar la calidad de la sanidad pública, con inversión y dotándola de mayor número de sanitarios. Más que legitimados estamos.

–La presencia de ministros socialistas y el propio presidente, Pedro Sánchez, ha sido intensa al inicio de la campaña. ¿Las políticas del Gobierno central y sus pactos son un activo o le pueden llegar a perjudicar en estas elecciones?

–Yo estoy totalmente en que perjudican al Partido Popular porque tiene muy difícil explicar por qué vota en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, de la subida de las pensiones o incluso de la reforma laboral, que ha permitido que tengamos estos datos de desempleo. Por tanto, yo creo que si alguien puede avergonzarse de las votaciones que se están llevando a cabo a nivel nacional sin duda alguna es Moreno Bonilla y el Partido Popular.

–El auge de Vox en el mundo rural puede perjudicar al PSOE ¿Ha perdido conexión su partido con ese entorno?

–Para nada. No entiendo que el mundo rural, el mundo de la agricultura, ganadería o pesca se sienta representado en Vox ni en ningún político montado a caballo. Sin duda alguna, nosotros, los socialistas, siempre hemos defendido el desarrollo rural, La agricultura, la ganadería, la pesca y ahí están las medidas que hemos llevado a cabo hace poco por parte del Gobierno central. Nosotros hemos demostrado a lo largo de décadas nuestra sensibilidad con el mundo rural y lo vamos a seguir demostrando. Por tanto, nosotros somos conocedores de que tenemos que mejorar. El partido que supone una garantía para que las cosas mejoren es el Partido Socialista.

–¿Conoce personalmente a Macarena de Salobreña, como se hace llamar la candidata de Vox?

–No sé si es Macarena de Salobreña o Macarena ‘Molona’, pero he coincidido con ella y no he tenido más que unas palabras.

–¿Cuál es su estrategia para rebatir los postulados de Vox?

–Nosotros somos un partido de Gobierno, un partido serio y nosotros hemos demostrado a lo largo de legislatura nuestro compromiso con los andaluces y andaluzas y, sobre todo, hemos demostrado que tenemos capacidad para gestionar y ante todo, sensibilidad ante los problemas de los andaluces. La derecha, el Partido Popular y Vox, sin duda alguna, demuestran que no tienen esa sensibilidad y esa capacidad. Es incoherente que Moreno Bonilla se presente a unas elecciones con un superávit de 1.500 millones de euros. Son muchos los problemas que hay en Granada y en las demás provincias como para que tengan 1.500 millones sin gastarlo de superávit. Ahí demuestra la indolencia y la incapacidad a la hora de gobernar.

–Le pregunto por Vox y me responde sobre Moreno Bonilla ¿ya los mete en el mismo saco?

–Obviamente hay dos opciones, hay dos bloques, uno que representa la derecha y otro que representamos los demócratas, los que entendemos que hace falta más igualdad, más libertad, más diversidad. Y eso lo representa el Partido Socialista, eso lo representa Juan Espadas. Al final los ciudadanos de Granada, al igual que los andaluces, van a tener que elegir entre más derechos o más derechas. Y nosotros tenemos claro que la opción y la fórmula que funciona para el desarrollo de esta tierra es el Partido Socialista y más con un candidato como Juan Espadas.

–Hablando de bloques, la izquierda más a la izquierda del PSOE llega bastante dividida. ¿Esto les viene a ustedes bien o mal?

–Nosotros no tenemos inconveniente alguno en gobernar en solitario, tenemos la capacidad de llegar a acuerdos y de buscar consensos. De hecho, Juan Espadas, en su anterior responsabilidad como alcalde de Sevilla, ha tenido la posibilidad de formar acuerdos y pactos en beneficio de su ciudad con diferentes fuerzas políticas y ha establecido una estabilidad que es la que necesita la Junta de Andalucía. Por tanto, nosotros estamos preparados para gobernar en solitario, independientemente de que en momentos puntuales se pueda llegar a acuerdos con diferentes fuerzas políticas en compromisos concretos.

–Entre las principales inversiones en Granada destaca con claridad el Metro. ¿Metería una línea por el centro de la capital?

–Nuestra prioridad a día de hoy se llama Metro y en el Área Metropolitana fundamentalmente en la dirección y destino hacia el aeropuerto, al igual que Atarfe, al igual que Huétor Vega. La ya actual y claramente financiada por parte del Gobierno central, Churriana y Las Gabias, con 68 millones de euros. Y luego, a partir de ahí, pensar y reflexionar sobre el metro y su ampliación en el Centro de Granada.

–¿Entonces no sería una prioridad para una Junta socialista?

–A día de hoy, no es una prioridad.

–¿Tampoco lo es el posible Cierre del Anillo para completar la Circunvalación por el Este?

–Nosotros estamos muy concienciados en las políticas medioambientales y cualquier infraestructura que conlleve el riesgo a dañarla. No vamos a estar de acuerdo ni vamos a favorecer ninguna infraestructura o vías de comunicación que perturben cualquier ley medioambiental.

–¿Ven intereses en esa propuesta?

–Cuando se inició los portavoces que se hacían eco de la misma no son mucho de confiar. Nosotros, los socialistas, somos más cautos a la hora de tomar decisiones y, sobre todo, mucho más respetuosos en lo que se refiere a llevar a cabo medidas que puedan afectar con nuestro entorno y medio ambiente.

–¿La candidatura de Granada a la capitalidad cultural en 2031 tendría el apoyo inequívoco de la Junta si ustedes gobernaran? ¿O habría ambigüedades como las de ahora con Jerez?

–Si me pregunta a mí, como entenderá, le traslado que Granada. Y si le tengo que especificar, creo que Granada reúne todas las condiciones para ser la capital cultural en 2031.

–¿Cree que se están dando los pasos adecuados, incluso desde la propia ciudad?

–Gracias a la Diputación de Granada y al Ayuntamiento, obviamente. No puedo decir lo mismo por parte de la Junta de Andalucía y del Partido Popular y de Moreno Bonilla, que siempre ha demostrado su desprecio político institucional hacia esta provincia.

–Quien tiene esas competencias en la ciudad ahora es precisamente el exalcalde de Ciudadanos Luis Salvador, que es una persona que en esta campaña apoya abiertamente al PSOE y a Juan Espadas. ¿Qué opina de ese respaldo?

–Somos 6500 militantes, más de cien alcaldes y alcaldesas y cerca de mil concejales y concejalas. Y, sobre todo, los simpatizantes y electores del Partido Socialista somos muchos. No me fijo especialmente en uno en concreto.