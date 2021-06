Esperanza Gómez, líder de Más País Andalucía: “Granada, la capital oriental, tiene que ser eje fundamental en Andalucía”

El progreso se viste de verde, color que, precisamente, comparten en su bandera Andalucía y Granada. Quizá sea este un aliciente más para que la provincia ocupe el lugar que merece en una comunidad que "la ha dejado atrás". "Tenemos una Andalucía a dos velocidades y Granada sufre un abandono institucional desde hace muchos años", cuando debería ser "el eje fundamental en Andalucía Oriental". Así lo defiende Esperanza Gómez (Sevilla, 1974), una doctora en Derecho y profesora de Constitucional en la Universidad de Sevilla, que hace unos meses fue elegida coordinadora de Más País Andalucía, y que durante su visita a la capital granadina accedió a hablar con Granada Hoy para profundizar un poco más sobre una formación que, pese a ser "distinta" a Más Madrid, comparte proyecto con la fuerza que hace poco más de un mes dio el sorpasso por la banda izquierda en las elecciones madrileñas.

–Una de las premisas de la izquierda en Andalucía es tratar de 'independizarse' de estar a la sombra de Madrid, pero lo cierto es que Más País ahora mismo goza de buena salud gracias a los resultados de las elecciones madrileñas.

–Los resultados demuestran lo que ya sabíamos, que somos una fuerza útil y que aspiramos a ser una alternativa en el bloque de progreso en ese sentido. Aunque somos una fuerza distinta, sin duda somos una fuerza hermana y por supuesto que nos congratulamos de los resultados de Más Madrid porque creemos que ponen en valor un proyecto que llevamos tiempo defendiendo.

–¿Hasta qué punto se puede extrapolar el resultado de Madrid a Andalucía?

–Son realidades distintas. No vamos a negar que Más Madrid ya tenía una implantación en la comunidad autónoma como grupo parlamentario propio, con 20 diputados. Nosotros sabemos que no lo tenemos fácil, pero aún así compartimos proyecto y nos parece que lo que la ciudadanía quiere es una fuerza política que hable de lo que realmente importa: que hable de salud mental, del tiempo que dedicamos en ir y volver del trabajo, que hable de transición ecológica… Eso, más allá de grandes eslóganes, la política de diálogo, de consenso de no dar grito, eso tiene cabida en Madrid y, sin duda, va a tener cabida en Andalucía.

–¿Cree que existe en Andalucía una 'izquierda urbana' suficiente como la que había en Madrid para que surgiera Mas Madrid?

–Obviamente la realidad de Madrid y Andalucía son distintas, por eso nosotros no somos Más Madrid, somos Más País Andalucía, una fuerza política que tiene su dirección aquí, toma sus decisiones aquí, elige sus órganos y tiene CIF y censo propio. Nosotros vamos a adaptar nuestro proyecto progresista y verde para trasladarlo a la realidad andaluza porque surge aquí.

–¿Por qué cree que Andalucía no tiene una representación política andaluza en el Congreso?

–Porque durante demasiado tiempo Andalucía ha sido utilizada como moneda de cambio por parte de los grandes partidos. Tanto el PP como el PSOE, cuando han gobernado, han utilizado a los 61 diputados andaluces en su propio beneficio, teniendo en cuenta las políticas a nivel estatal y no la realidad andaluza. Eso es así y no hay más que verlo cuando pensamos en que más de 40 años de desarrollo del estatuto de autonomía de la Constitución Española no han conseguido reducir la brecha de desigualdad que diferencia Andalucía con el resto de España. Eso ha sido así porque no ha habido nunca una fuerza política que mire realmente por los andaluces.

–¿Cómo valora la fragmentación de la izquierda andaluza en tantos partidos? ¿En qué se diferencia Más País del resto de formaciones de izquierdas?

–Creo que eso es algo que habrá que preguntarle a la propia izquierda andaluza. Nosotros nos consideramos una fuerza progresista, una fuerza verde que cree que la justicia social solo va a ser posible a través de una transición ecológica y tan convencidos estamos de ello que lo hacemos el eje vertebrador de todo nuestro programa.

–Formó parte de Podemos, pero acabó yéndose. ¿Cuál es la sintonía con Unidas Podemos?

–Tenemos respeto hacia la formación de Unidas Podemos, pero ahora mismo tenemos un proyecto político totalmente distinto y el nuestro tiene un marcado carácter propio y vamos avanzando por nuestro camino y ellos, sin duda, harán el suyo.

–¿Qué papel juega Granada dentro de Más País Andalucía?

–Granada tiene un papel fundamental dentro de Más País Andalucía porque nosotros reivindicamos continuamente el desequilibrio territorial que sufre Andalucía respecto al resto de España, por lo que no podemos dejar de mirar lo que sucede en el interior de Andalucía. No podemos prosperar como comunidad autónoma teniendo una Andalucía a dos velocidades, teniendo las diferencias tan grandes que hay entre el occidente andaluz y el oriente. Granada, la capital oriental, tiene que ser el eje fundamental en esa Andalucía Oriental que esté articulada territorialmente. Hace falta desarrollar líneas de transporte, invertir en la ciudad, I+D+I, conseguir reducir esa brecha enorme que lastra a toda la comunidad autónoma en su conjunto.

–¿Qué carencias ve en la provincia?

–Desgraciadamente hay muchas. Para empezar, Granada capital es la tercera ciudad en número de desempleados. Esto es muy triste y lamentamos profundamente que sea así. La provincia tiene carencias que van desde problemas de articulación territorial, por la vía del transporte ferroviario, que impiden y lastran su desarrollo económico. Además, sufre un abandono institucional por parte del Gobierno de la Junta desde hace muchos años y eso es algo que hay que paliar. En una situación como la que se vive hace falta una administración emprendedora y que invierta, no solo en los centros que ahora mismo son más punteros, sino que tenga en cuenta que una ciudad como Granada tiene muchas posibilidades y que solo necesite que crean en ella.

–¿En qué punto se encuentra la formación en la provincia? ¿Con cuántos militantes granadinos cuenta ya la formación?

–La formación tiene un nivel alto de implantación en Granada porque ya contamos con acuerdos con alguna fuerza como Vamos Granada, que se ha convertido en Vamos Granada Más País Andalucía, que son una muestra del trabajo bien hecho durante años en el Ayuntamiento de Granada, que tienen un magnífico currículum a sus espaldas de lucha contra la corrupción y defensa de los granadinos y las granadinas. Para nosotros son un baluarte y la punta de lanza de lo que hay que hacer en la ciudad. En general estamos desarrollándonos en la provincia de manera muy rápida.

–¿Tendría ya su candidato o candidata por Granada ante la posibilidad de que haya elecciones andaluzas?

–Todavía no es momento de hablar de candidatos o candidatas provinciales. Eso habrá que decidirlo cuando llegue el momento y habrá que hacerlo conforme a los procedimientos previstos en los estatutos. Decir otra cosa sería por mi parte una falta de respeto a la militancia y a los procedimientos.

–¿Qué opina sobre la situación política en la que se encuentra la capital?

–Granada ha sido moneda de cambio entre PP y Cs que se han repartido ciudades como Granada, Murcia… Es decir, se ha jugado a los cromos y la muestra es que ahora tenemos un alcalde que gobierna, no solo en minoría, sino prácticamente solo, que ha llegado a decir que basta con los funcionarios para poder gobernar la ciudad y me apena muchísimo que una ciudad como Granada tenga que estar en los medios de comunicación por una cuestión como esta, por un juego de cromos y sillones, por unos intereses que no son los de los granadinos y granadinas.