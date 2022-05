Estudiantes de Historia del Arte e Historia de la Universidad de Granada recogen firmas "para evitar" el traslado al V Centenario

Estudiantes de los grados de Historia del Arte y de Historia de la Universidad de Granada han iniciado una recogida de firmas "para evitar" el traslado de los matriculados en estos dos grados, unos mil estudiantes, desde la Facultad de Filosofía y Letras, en Cartuja, al V Centenario, antigua Facultad de Medicina en la Avenida de Madrid. En la hoja de recogida de firmas exponen su "oposición" a la medida ya que "supondría el aislamiento universitario y un grave perjuicio para la enseñanza". Asimismo, reseñan que ·el problema del espacio en la Facultad de Filosofía y Letras es un problema de todos".

Además de esta acción, realizaron una asamblea para realizar propuestas de cara a las próximas reuniones previstas con el Decanato. Se ha establecido una comisión que estudiará las posibles soluciones ante la negativa de parte de la comunidad educativa a este movimiento, motivado por la falta de espacio, según explicaron los estudiantes reunidos en el hall de la Facultad. La portavoz de los estudiantes, Victoria del Valle, afirmó que esperan reunirse dentro del marco de esta comisión entre el martes y el miércoles y que desde el Decanato se han propuesto dos opciones, o trasladar el grado entero o tres cursos. Para el próximo curso se iría Historia del Arte y el siguiente (el 2023/2024) sería el turno de Historia. Estarían en el V Centenario hasta la construcción del aulario previsto en una parcela próxima al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento.

"La única opción es que se someta a votación", dijo Del Valle, que propone un sorteo entre todos los grados que se imparten en este centro y que sea la "lotería" la que decida quién se tiene que trasladar. Asimismo, criticó que "si no caben más estudiantes, que no entren más" y explicó que esta mudanza obedece a los planes de establecer dobles grados en la Facultad de cara a futuro. "Queremos un trato igualitario", añadió Del Valle, que adelantó que se pondrá sobre la mesa "ocupar las aulas. O dan clases todos, o que no dé clases nadie", zanjó.

Asimismo, criticó que "la solución" que se propone sea pedir a otras facultades del campus espacio. "Son medidas surrealistas que tratan de entretenernos", aseveró la representante del colectivo, que asegura que en estos días ha estado intentando ponerse en contacto con el Rectorado, el Defensor Universitario y la Delegación General de Estudiantes, sin éxito. "Nos gustaría reunirnos con la rectora", Pilar Aranda, expresó Del Valle.

Según los datos de la última memoria académica, referida al curso 2020/2021, en Filosofía y Letras hay matriculados 4.471 estudiantes en 16 grados. En el de Historia se contabilizan 614 matriculados y en el de Historia del Arte otros 481. Uno de los grados, Filosofía, se imparte Psicología.

Desde la Oficina de Gestión de la Comunicación se indicó en su momento que "se están estudiando las soluciones a los problemas de espacio que han provocado que la Facultad haya tenido que adoptar esta decisión", sin entrar a explicar qué tipo de soluciones son las que se estudian.

Por su parte, la decana de Filosofía y Letras, Ana Gallego, expuso que "la semana próxima [por esta] empezamos con la mesa de diálogo y no sabemos qué soluciones se tomarán".