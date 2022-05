Estudiantes de Historia del Arte e Historia de la Universidad de Granada convocan una asamblea contra el traslado al V Centenario

Estudiantes de los grados de Historia del Arte e Historia de la Universidad de Granada han convocado para el lunes 23 una asamblea en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras para recoger "ideas y propuestas" ante el traslado de los estudios de grado desde el centro de Cartuja hasta el Espacio V Centenario, sita en la Avenida de Madrid y anterior sede de la Facultad de Medicina.

En un manifiesto dado a conocer en las redes sociales, los estudiantes expresan su rechazo a este movimiento. Desde la Oficina de Gestión de la Comunicación se indica que "se están estudiando las soluciones a los problemas de espacio que han provocado que la Facultad haya tenido que adoptar esta decisión", sin entrar a explicar qué tipo de soluciones son las que se estudian. Por su parte, la decana de Filosofía y Letras, Ana Gallego, argumenta que "la semana próxima empezamos con la mesa de diálogo y no sabemos qué soluciones se tomarán". Tampoco hay información sobre la construcción del aulario que, en teoría, aliviaría los problemas de espacio de la Facultad. Sobre este asunto, Gallego remite al Rectorado.

Este aulario se levantaría en una parcela próxima al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC), en Cartuja y que recientemente la rectora, Pilar Aranda, incluyó en el listado de infraestructuras que debe acometer la UGR en los próximos años.

Ante la posibilidad del traslado al V Centenario, el estudiantado argumenta que llevar sus estudios al V Centenario les impide tener "acceso directo a los servicios que ofrece la Facultad de Filosofía y Letras", y enumeran la cafetería, la copistería, el aparcamiento, la secretaría o la biblioteca entre esos servicios. Además, apuntan a que las aulas del V Centenario no están "preparadas para la docencia", ya que son "viejas sin enchufes". En este centro, en la Avenida de Madrid, se impartió Medicina hasta su traslado al PTS, en 2015. Posteriormente, ha sido utilizada por la Facultad de Traducción e Interpretación para la docencia de los primeros cursos de los distintos grados que se imparten en este centro cuando la Facultad acometió una profunda reforma en su sede del Palacio de las Columnas. Dentro de la propia Facultad de Filosofía y Letras los matriculados en Filosofía imparten clase en Psicología.

Por otro lado, los estudiantes añaden que no se les ha tomado en cuenta y que la decisión es "antidemocrática". También apuntan a que el problema de espacio de la Facultad "no termina, sino que se traslada". Además, incluyen entre los motivos de queja el "aislamiento de la vida universitaria" o los "problemas de adaptación" y el "grave perjuicio para los primeros cursos". También indican que "no sabemos cuántos años van a tener que estar los grados de Historia del Arte e Historia teniendo que ir al V Centenario". Según los datos de la última memoria académica, referida al curso 2020/2021, en filosofía y Letras hay matriculados 4.471 estudiantes en 16 grados. En el de Historia se contabilizan 614 matriculados y en el de Historia del Arte otros 481.