Europa financiará con 600.000 euros un proyecto de Granada de mejorar la salud materna e infantil en el embarazo

La dirección del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.Granada) ha hecho pública la aprobación de un ambicioso proyecto de alcance europeo titulado Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants development (Estrés perinatal materno y resultados adversos en la descendencia: maximizar el desarrollo infantil), financiado con más de 600.000 euros por la Unión Europea. El proyecto Treasure, con una duración de cuatro años, está liderado por el grupo de investigación de Cuidados y Factores Condicionantes en Salud del ibs.Granada, con el objetivo de mejorar la salud de los niños y niñas y reducir el costo económico derivado de los altos niveles de estrés perinatal materno.

El estrés perinatal materno ha sido identificado como un factor significativo asociado con efectos negativos en la descendencia. Dichos efectos pueden manifestarse a corto plazo, incluyendo prematuridad y bajo peso al nacer; a largo plazo, con posibles implicaciones como neuroinflamación y autismo; y en el muy largo plazo, con consecuencias transgeneracionales. Estudios previos indican que el estrés materno durante el embarazo puede afectar al feto a través de diversos mediadores como citoquinas, triptófano, cortisol, catecolaminas, especies reactivas de oxígeno, estrés oxidativo y microbiota, así como mecanismos epigenéticos.

El objetivo principal del proyecto impulsado desde el ibs.Granada es consolidar una red multidisciplinar e internacional compuesta por científicos, estudiantes, partes interesadas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas.

Esta red de profesionales expertos, pertenecientes a diferentes instituciones como la Universidad de Granada, y liderada desde el ibs.Granada, tiene como objetivo la investigación y difusión de evidencia científica para minimizar, reducir y prevenir el impacto del estrés perinatal materno en el desarrollo fetal. El proyecto busca mejorar el desarrollo psicológico, médico y neuronal de la descendencia a lo largo de su vida.

Además, esta unión de conocimientos entre diferentes disciplinas científicas potenciará la colaboración global para enfrentar el desafío del estrés perinatal materno. Este intercambio de conocimientos, pruebas y experiencias entre disciplinas científicas y reunir a grupos de investigación internacionales, se traducirá en la generación de nuevas directrices clínicas y mejores prácticas en toda Europa.

Los miembros del equipo de investigación del proyecto Treasure consideran que el mismo representa un paso significativo hacia la comprensión y mitigación de los impactos del estrés perinatal materno en la salud de la descendencia. La financiación otorgada por la Unión Europea respalda esta iniciativa, que se espera contribuya positivamente a la salud infantil a nivel internacional.

El grupo de investigación Ee12-Cuidados y Factores Condicionantes en Salud del ibs.Granada, liderado por Rafael Caparros-Gonzalez, y formado por enfermeras asistenciales y docentes de Granada, así como por personal de Atención Primaria, realiza sus estudios de investigación en cuidados de salud, factores biopsicosociales y culturales en salud, gestión, organización sanitaria y traslación del conocimiento a la práctica clínica y la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Además, participan en dos redes de investigación sobre innovación en investigación sobre la depresión periparto y estrés perinatal materno y sus resultados adversos en la descendencia.