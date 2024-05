Fandi y Ponce, por la puerta grande

Enrique Ponce y David Fandila 'el Fandi' salieron a hombros por la Puerta Grande de la Monumental Plaza de Toros de Granada tras cortar tres orejas cada uno a sus oponentes en la primera corrida de abono de la Feria del Corpus. Se quedó a la puerta de acompañarles el diestro francés Sebastián Castella, que tan solo cortó un apéndice al primero de su lote.

La afición que se dio cita en el coso granadino disfrutó de la tarde de toros a pesar del impresentable encierro que presentó en Granada el ganadero Domingo Hernández, al que en el reconocimiento se le rechazaron hasta ocho toros.

Abrió plaza Enrique Ponce, que después de realizar el paseíllo tuvo que salir a los medios a recoger la ovación que le brindó la afición por su despedida del coso granadino. Mucho más emotivas fueron las vueltas al ruedo, tras el cuarto toro, último de su lote, porque tuvo que dar dos ante la gran ovación y reconocimiento a una de las últimas figuras del arte de la tauromaquia. Con su primero, que solo quería huir, el de Chiva apenas pudo manifestar su toreo. El diestro mató de estocada tendida. Con su segundo, cuarto de la tarde, Regalito de nombre, no lo fue tanto, pero mejor que el primero, y tuvo ocasión el torero valenciano de recordar al Ponce de siempre, instrumentando tandas de bella factura, principalmente por el pitón derecho, rematando con pases con rodilla flexionada y con rodillas en tierra. Mató de buena estocada.

El granadino David Fandila 'El Fandi', como siempre, en especial en su plaza, lo dio todo, concentrado en hacer lo que el público demanda y gusta. El torero de la tierra puso el graderío varias veces en pie. Estuvo variado y atrevido con el capote, espectacular con los riletes, y entonado con la franela. En su primero tuvo que estar siempre pendiente de que el animal no cogiera el olivo, le costó, por lo que la faena no tuvo la continuidad necesaria que saldó pinchazo y media honda en buen sitio fue suficiente. En el segundo de su lote, el toro más grande de la tarde y posiblemente de la feria, ya que firmó 618 kilos en la báscula, tuvo una emocionante salida, pero pronto se dejó el ímpetu en el caballo. Con la muleta, el Fandi estuvo voluntarioso, llegando a ligar dos buenas series en redondo, pero el morlaco se apagó, se puso andarín y queriendo coger las de Villadiego. En puerta de chiqueros dio un arreón final y el ídolo de la afición granadina tuvo dificultades para cuadrar antes de ejecutar la suerte suprema. El Fandi consiguiendo una estocada entera tras pinchazo, escuchó un aviso.

Cerró la tarde Sebastián Casteilla, que no tuvo suerte con los oponentes que le tocó. Quizá, si hubiera medido más el primer puyazo, puede que el toro no se hubiera venido abajo de forma tan alarmante, ya que llegó a acostarse en medio del ruedo sin presión alguna. Sacó algunos pases de mérito, pero no transmitió nada su faena. El francés lo despachó con una estocada entera caída que fue suficiente para que rodara el manso. Su segundo, que cerró plaza, le hizo un feo de inicio a Castella con el capote, por lo que el francés se limitó a lancear sin estirarse a la verónica. Con la muleta dio una serie cogido a tablas, pasando a conducir el animal al tercio. Probó, no le gustó y cogió la espada para matar y poner así el punto final a la tarde.