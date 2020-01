Fatalidad o intencionado: por qué todo falló a 44 segundos de las campanadas en Granada

Técnicos municipales del Ayuntamiento de Granada se han hecho cargo de las pesquisas para averiguar qué falló en las pasadas campanadas de Nochevieja. Un error dejó sin sonido y sin proyección audiovisual a los asistentes a los festejos de Nochevieja y Año Nuevo en la Plaza del Carmen. Según fuentes municipales, “de momento lo que se sabe es que las fuentes de suministro se apagaron a las 23:59”, y añaden que es “precipitado” barruntar la posibilidad de que hubiera alguna intencionalidad.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, indicó que el fallo se produjo cuando faltaban exactamente “44 segundos” para las campanadas cuando “sorpresivamente” se “apagó la luz en el escenario” donde se debía realizar la proyección inclusiva, pensada para que personas con discapacidad auditiva pudieran seguir las campanadas y tomar las uvas de la suerte. “Todo el resto de la iluminación funcionó correctamente”, indicó el alcalde.

El alcalde delega en las empresas que gestionaban el evento la responsabilidad de lo ocurrido

Salvador señaló que “sí estamos depurando” el motivo por el que se fue la luz y por qué, pese a tener un grupo electrógeno para garantizar el suministro eléctrico éste “no estuviera bien puesto en marcha tanto por la empresa que lo suministraba como la que tenía que responsablemente haberlo comprobado y probado para ver que funcionaba, que eran los que estaban gestionando el escenario”.

Fuentes de la empresa que alquiló el grupo electrógeno indicaron, por su parte, que se habían hecho las comprobaciones pertinentes antes de las campanadas y todo funcionó correctamente. También se comprobó que funcionara después del fallo. El problema, alegan desde la empresa, es que no se realizó la unión entre el equipo de sonido y dicho grupo electrógeno. Los equipos no estaban conectados, por lo que no podían recibir corriente tras fallar la primera fuente de suministro eléctrico.

Esta misma fuente alega que ellos únicamente alquilaron el equipo y no contaban con personal para hacer la conexión necesaria. Además, reconocen que, aunque el equipo auxiliar hubiera estado conectado correctamente al sonido, las campanadas no hubieran podido seguirse a tiempo. “Mientras arranca el grupo pasan unos segundos”, explican. Después es necesario que pasen unos minutos para que el equipo “se rearme”. El hecho de que la fuente de energía fallara unos segundos antes de la medianoche hacía imposible seguir las doce campanadas a tiempo. Eso sí, se hubiera recuperado el sonido a los pocos minutos del incidente.

Preguntado por la posibilidad de que hubiera intencionalidad, desde la empresa se alega que el cuadro de mando se encuentra “bajo llave” y “no es manual”, ya que se gestiona a través de un equipo informático.