La Feria Internacional de Empleo de Granada contará con más de 80 empresas y unas 250 ofertas de trabajo

La Feria Internacional de Empleo de Granada 2021 contará con la participación de unas 80 empresas, de las que una veintena serán extranjeras, y ofrecerá unas 250 oportunidades de trabajo. El encuentro se celebrará los días 19 y 20 de mayo en formato virtual, según se ha explicado en la presentación de la Feria, esta mañana en el Hospital Real, sede del Rectorado de la UGR. Cabe recordar que el evento previsto para marzo de 2020 fue uno de los primeros que se vio afectado por la pandemia de Covid.

La presentación contó con la participación de la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda; la delegada Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Virginia Fernández; el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena; el alcalde de Granada, Luis Salvador; la vicepresidenta de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y de la Cámara de Comercio, Amalia Torres-Morente; y la secretaria general de la Cámara de Comercio, Isabel Contreras.

Además, también han acudido el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, José Antonio Naranjo; el concejal de Empleo del Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares; y el director del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas UGR, Antonio Delgado.

Las instituciones impulsoras de la Feria Internacional de Empleo de Granada 2021 han firmado una Declaración por el Empleo en Granada cuyo manifiesto ha dado a conocer la rectora de la UGR, Pilar Aranda, que también recordó al estudiante togolés fallecido el pasado fin de semana en Salobreña.

Aranda destacó la “implicación institucional” que esta feria representa de cara a aportar soluciones contra el desempleo. “El trabajo dignifica a las personas y la Universidad de Granada, como institución internacional pero con un amplio compromiso local y provincial, se vuelca en la organización de esta actividad”, aportó Aranda. También incidió en la necesidad de "empleo de calidad" y expuso datos de la institución: "En seis años, hemos creado 1.500 plazas". Asimismo, recordó que ya han salido los primeros contratos vinculados con el acelerador, el IFMIF Dones que se prevé en Escúzar.

La rectora incidió también en el impulso fundamental por el empleo que se desarrolla a nivel Europa, “no sólo a través de los fondos europeos, también gracias a la labor de las universidades en pro del reconocimiento laboral y la formación optimizada”.

La delegada de Empleo y Transformación Económica en Granada, Virginia Fernández, afirmó que el SAE “aspira a la mejora continua de los servicios prestados a la población desempleada u ocupada y a las empresas andaluzas, y a contribuir a la existencia de un mercado de trabajo en nuestra región generador de empleo de calidad”. Fernández puso el acento en que la Delegación de Empleo va a estar presente en la Feria Internacional de Empleo a través de la Red Eures, los Agentes de Empresas y la Red Andalucía Orienta. En concreto será cinco consejeros que explicarán las necesidades y oportunidades laborales de sus países.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, destacó “unidad” existente entre las instituciones y añadió que es un momento “inmejorable” ante la necesidad “que tenemos en la actual coyuntura de crisis económica generada por la pandemia de reactivar la actividad de tal manera que se traduzca en empleo”

En este sentido, reseñó que la Feria Internacional del Empleo se convierte en una herramienta útil paras las personas que buscan empleo dado que permite ofrecer “un itinerario personalizado a partir del análisis de su perfil gracias a la inteligencia artificial y la existencia de otras herramientas”

El presidente de la Diputación, José Entrena, afirmó, tras destacar los datos de desempleo (27% de la población está sin trabajo, un 50% entre los jóvenes) que "tenemos que ser capaces de ponerlos al servicio de la generación de empleo de calidad”.

Además, aseguró que esta Feria "es una buena iniciativa que puede ayudar a dar impulso al mercado laboral de la provincia y a ofrecer oportunidades a los jóvenes en las zonas rurales".

La vicepresidenta de la Cámara de Comercio y de la Confederación Granadina de Empresarios, Amalia Torres-Morente, se felicitó por la unidad institucional mostrada en torno a una situación del desempleo en la provincia "que es una verdadera emergencia social " y advirtió que "o luchamos conjuntamente contra ella o sencillamente no tendremos futuro como sociedad".

Torres-Morente, que apuntó a la necesidad de formar para el empleo y de articular herramientas ágiles de integración laboral, tuvo palabras para recordar el papel de las empresas en la creación de empleo. "Hace un año, cuando presentamos la feria, no hacía falta decirlo, pero hoy hay que subrayar que hay que volcarse con las empresas. Nada de lo anterior funcionará si no logramos una reactivación económica sólida. Por eso, si hablamos de empleo, hoy no sólo hay que hablar de jóvenes, de desempleados, sino también de empresas. Quienes contratan son las empresas, las grandes, pero también las pequeñas. Necesitamos medidas que reactiven la economía"

La Feria Internacional de Empleo de Granada 2021 cuenta con formato virtual y la participación está abierta a través de https://feriaempleogranada.org/. Los demandantes podrán encontrar más de 250 ofertas de trabajo para perfiles de todos los tipos y en sectores muy variados. Ya han confirmado su participación más de 80 empresas, algunas internacionales, y se espera que estén presentes otro importante número de compañías aún por concretar. La plataforma virtual habilitada permitirá la interacción entre empresas y candidatos.

Los candidatos, cuando se registren, tendrán la posibilidad de completar distintas herramientas de evaluación y diagnóstico que les permitirán elaborar perfiles de competencias, de personalidad, de competencias digitales y de competencias laborales, contando por tanto con herramientas útiles para las empresas más allá del propio CV.

Por su parte, las empresas tienen a su disposición un sistema de gestión y recomendación de candidatos y perfiles de talento con porcentajes de afinidad de competencias y conocimientos con respecto a las ofertas laborales. El sistema les recomienda candidatos que tengan un perfil competencial más adecuada a las ofertas que han planteado.

El evento funciona como un espacio de encuentro entre las empresas que buscan perfiles para incorporar a sus filas y los demandantes de empleo interesados en conocer las expectativas que ofrece el mercado laboral e incorporarse al mismo.