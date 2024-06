Un ciclista recorrerá 500 kilómetros desde Granada hasta Sevilla para recaudar fondos contra el cáncer juvenil

La asociación ciclista SUMA+ y la asociación Relevos por la vida contra el cáncer juvenil, con el apoyo de la Universidad de Granada entre otras muchas instituciones, han puesto en marcha el proyecto solidario Pedaladas responsables 2024.

Fermín Aguilera, miembro de SUMA+, recorrerá en bicicleta más de 500 kilómetros en un camino de ida y vuelta entre Granada y el Parlamento de Andalucía, en Sevilla. El objetivo es recaudar fondos para los y las jóvenes adolescentes con cáncer que a la enfermedad, añaden la dificultad de encontrarse en una edad difícil en la que ya no son tratados como niños –y no son ingresados en la zona pediátrica– y no son aún adultos pero han de ingresar en la zona de adultos. Esta actividad cuenta con el apoyo de la Delegación Salud y Consumo de la Junta de Andalucía de Granada.

En el acto de presentación del proyecto, previo a la salida del ciclista, han estado presentes Mar Venegas, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UGR, Indalecio Sánchez Montesinos, delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Granada, Fermín Aguilera, ciclista del club deportivo SUMA+, y Maruzella de la Cruz Romero, presidenta de Relevos por la vida contra el cáncer juvenil.

Mar Venegas ha hecho hincapié en “la importancia de prestar atención, también de invertir, en la adolescencia, un grupo que no es infancia ya pero que tampoco ha entrado en la edad adulta, lo que los sitúa en una franja que requiere una atención muy concreta”. Venegas ha agradecido a las más de veinte instituciones o empresas colaboradoras su esfuerzo.

Por su parte, el delegado de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha puesto el acento en lo enormemente relevante que es el trabajo colaborativo. “Así”, ha dicho “el esfuerzo común de instituciones y colectivos sociales como son los aquí representados SUMA+ o Relevos por la Vida en pro de la consecución de un mismo objetivo, en este caso enfocado a la atención tanto física como mental a jóvenes adolescentes que están pasando por un momento delicado de salud”.

Fermín Aguilera, por su parte, ha explicado que su club deportivo tiene la responsabilidad y el objetivo de “visibilizar situaciones que requieren ser conocidas. Y esta es una de ellas”.

Aguilera tiene la tarea por delante de llegar el miércoles a las 13.00 horas al parlamento andaluz, donde será recibido por autoridades de esa institución. El viernes llegará a Granada, con la delegación territorial de Salud y Consumo de la Junta como destino.

Maruzella de la Cruz Romero ha recordado cuál es el objetivo de Relevos por la vida contra el cáncer juvenil: “Hacer la vida más llevadera a adolescentes y jóvenes que tienen cáncer. Son personas de 16,17 o 18 años que están en tierra de nadie y son tratados como adultos cuando en realidad no lo son aún. Por eso, nuestro objetivo último es ser capaces de crear una unidad específica para adolescentes en un hospital granadino”. La presidente de la asociación ha invitado a quienes quiera comprar kilómetros a hacer un donativo a través de bizum, en la pestaña donativos, al número 09380.