"@tourist: go away": La Fiscalía de Andalucía investiga grafitis contra los turistas en el Albaicín de Granada

"@tourist: go away", "@tourist: Granada is not a postcard!". Los grafitis que aparecieron en distintas fachadas del Albaicín con leyendas contra el turismo que vista este barrio histórico de Granada están en el punto de mira de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que hace una década puso en marcha un protocolo de actuación dirigido a controlar las pintadas y otros ataques a los Bienes de Interés Cultural en Granada y en su última memoria hace referencia expresa a estas incidencias que afectan al turismo de la ciudad.

Expone la memoria de 2020 (sobre lo ocurrido en 2019) que el 30 de mayo de 2019, la Policía Judicial adscrita a esta Fiscalía Superior "tuvo conocimiento de la realización de multitud de pintadas en diversas fachadas del barrio del Albaicín. Algunas de ellas afectan a elementos arquitectónicos adscritos a bienes inscritos como Bienes de Interés Cultural, como es el caso del llamado Arco de las Pesas, que forma parte de una de las Murallas del Albaicín".

Las pintadas contienen mensajes dirigidos a los turistas que visitan la ciudad, invitándolos a abandonar la misma. Los mensajes están escritos en inglés o en espanglish, con spray color negro y rojo y, según el informe policial siempre mantienen la misma estructura, comenzando con "@tourist:" seguido del mensaje variable. La información recabada por la Policía dio lugar a la apertura de unas diligencias penales por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía, sin que la memoria haga mención expresa a su resolución.

Estas pintadas adquirieron relevancia, más allá del daño al patrimonio, porque aparecieron en algunos medios británicos como el Daily Mail, que llegó a publicar imágenes de los mensajes dirigidos a los turistas con la intención de que no visiten la ciudad.

No es el único ataque de este tipo del que se ha ocupado la Policía Judicial durante 2019. Consta una larga lista de pintadas a edificios como la Puerta de Elvira, el edificio del Colegio de Niñas Nobles, el Alcázar del Genil, la sede del Museo Arqueológico y, sobre todo, el de la Real Chancillería.

Este último inmueble es la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), motivo por el que está especialmente vigilado y tiene cámaras en su entorno. Estos medios han permitido localizar a los autores de las pintadas en el edificio y es un ejemplo de cómo el uso de grabaciones puede contribuir a llevar ante la justicia a quienes dañan el patrimonio.

Este trabajo acumulado a lo largo de esos años ha permitido a la Policía crear una base de datos en soporte digital que contiene más de 3.000 archivos de fotografías, asociados a decenas de tablas de registro, que recogen aquellos monumentos o edificaciones que gozan de manera permanente o provisional, de la protección dispensada a Bienes de Interés Cultural y que son de vital importancia para el análisis de cada uno de ellos.

Esa base de datos está resultando muy útil para cotejar las nuevas pintadas y así ayudar en el esclarecimiento de los hechos delictivos. La Policía Judicial adscrita a la Fiscalía realiza visitas de forma periódica a todos los Bienes de Interés Cultural catalogados, concertando entrevistas con los responsables de los monumentos y otros bienes, con la finalidad de conocer las posibles incidencias para el estado de conservación.