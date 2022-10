El Metro y la gestión del agua se llevan la mayor tajada de los presupuestos andaluces para Granada

La Junta de Andalucía ha puesto todos sus huevos de los presupuestos en una única cesta, o casi. El nuevo proyecto de ley para las cuentas autonómicas del próximo año deja dos claros vencedores: Fomento y Agricultura, ya que son las áreas que más dinero recibirán para sacar adelante sus proyectos en 2023. Ambas carteras se han llevado la mejor parte de los 451 millones que desde San Telmo se destinarán a la provincia, una inversión en la que juegan un papel fundamental la llegada de fondos europeos.

En lo que respecta al área de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, el Metro es la infraestructura que contará con más fondos en 2023, pues recibirá 73.911.763 euros de la Junta de Andalucía, lo que supone algo más del 16% del total.

De esos casi 74 millones, la mejora y modernización en el Metro es la que más bocado se lleva, con 48.151.239 euros. Pero, sin duda, el apartado relativo a la ampliación Sur, un tema que está enfrentando a Junta y Gobierno local, la más interesante dentro de esta sección de las cuentas autonómicas. Así, según se recoge en los presupuestos, la Junta ha reservado 20 millones, procedentes de fondos Next Generation, para esta actuación, que según se recoge en el documento estará terminada para 2025.

El resto del dinero hacia el Metro se reparte entre la compra de nuevos vagones, la conexión ciclopeatonal entre Armilla y el PTS y la adecuación de las cocheras y talleres para los vehículos.

Más allá del Metro, el área de Marifrán Carazo también se lleva 33.729.717 euros para el "proyecto piloto de pavimentos sostenibles e inteligentes para reducción del consumo de combustibles y emisión de gases por el tráfico", conocido popularmente como el asfalto Masai que este año alcanzará el mayor nivel de actividad e inversión, financiado con fondos europeos del REACT-EU, según se puede leer en la Memoria de esta consejería para los presupuestos.

Sin abandonar las carreteras, las cuentas autonómicas para el próximo año incluyen también la instalación de pantallas acústicas (950.000 euros), la mejora de la iluminación (1,5 millones) o la construcción de los intercambiadores de transporte (2,5 millones).

Entre las distintas partidas, Fomento suma más de 100 millones de euros, lo que lo convierte en el gran ganador de estos nuevos presupuestos. De hecho, buceando en el resto de memorias de las consejerías autonómicas cuesta encontrar grandes inversiones para la provincia, por lo que los más de 300 millones se reparten en una serie de pequeños proyectos

Un ejemplo se encuentra en la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, donde solo se incluye una partida presupuestaria para la provincia, concretamente para Orce. Así, en el desglosado se indica que se destinan 25.000 euros para la rehabilitación de la zona arqueológica de este municipio y 75.000 euros para un proyecto de investigación.

Estos 100.000 euros son los únicos que el área de Arturo Bernal destina para la provincia, en cuya capital aún espera la construcción de la nueva Biblioteca de Andalucía, aunque en la memoria de este departamento se insiste en la necesidad de "avanzar en la localización de una sede propia" y "potenciar los servicios de la Biblioteca de Andalucía como cabecera del Sistema Andaluz de Bibliotecas", aunque no se destina ni un euro para ello.

Tampoco está, ni se la espera, la ciudad de la Justicia de Granada. Los presupuestos andaluces destinan parte de sus fondos, concretamente cerca de 1,3 millones, para distintas actuaciones en la sede judicial de Órgiva, los juzgados de Caleta o la rehabilitación de la Fiscalía. Pero se queda ahí. No hay más menciones a edificios judiciales en la provincia, por lo que tendrá que seguir esperando para la construcción de ese proyecto que el propio Juanma Moreno prometió al alcalde de la capital durante su última reunión.

Lluvia de dinero para agricultura

Algo mejor parados salen los agricultores de la provincia, para los que la consejería correspondiente destina una serie de partidas con el objetivo de combatir los efectos de la sequía que amenaza a la Costa y al resto de puntos de la provincia.

De esta forma, la Junta destinará 980.000 euros para la restauración, conservación y mantenimiento de los cauces de Granada, a lo que habría que sumar casi dos millones para la conservación y mantenimiento de las presas (una partida que se ejecuta en varios años), los cinco millones y medio para las inversiones en regadíos o los casi siete para el saneamiento y depuración.

A modo de curiosidad, la consejería de Agricultura destina 437.500 euros de indemnización para el sacrificio de animales por gripe aviar, pero no se refleja ninguna partida para compensar a los ganaderos que han perdido parte de sus explotaciones a raíz de la viruela ovina, aunque existe un apartado, dotado con 250.000 euros, para la indemnización del "sacrificio obligado" de animales.

También resulta llamativo que en la memoria de la consejería solo se incluya una pequeña mención a Rules, sin especificar dinero. Concretamente, el documento incluye como las actuaciones más relevantes para el próximo año la "ejecución de una red de distribución de secundaria a los regantes de Rules una vez que el Estado haya acometido la red primaria".

22 millones para Salud y 50 para Educación

Muy cerca de la Costa, en la Alpujarra granadina, parece que no han tenido tanta suerte. Una de las reivindicaciones de esta zona es la construcción de un hospital en Órgiva para dar servicio a toda la comarca. Sin embargo, los nuevos presupuestos no incluyen ningún apartado para la puesta en marcha de este proyecto.

En lo tocante a Salud, sí que aparece una partida de algo más de 1,3 millones para la construcción y equipamiento de centros sanitarios, a lo que habría que sumar los cerca de 323.000 euros para la mejora de los ya existentes. Sin embargo, ni en el desglose ni en la memoria se hace referencia a dónde irá a parar este dinero, y es fácil prever que se diseminarán por toda la provincia.

A estas partidas, habría que sumar otras como la inversión en equipamientos de alta tecnología, la renovación de quipos o las inversiones de fondos europeos, hasta alcanzar un total de 22 millones de euros para Salud.

La situación de la Educación es bastante diferente. Aunque ambas consejerías no incluyen en sus partidas grandes obras, Patricia del Pozo ha destinado algo más de 50 millones para los colegios e institutos de la provincia, destacando por ejemplo las aulas digitales interactivas (17,3 millones), los dispositivos móviles (3,2 millones) o la construcción de infraestructuras educativas (1,7 millones).

Los organismos autofinanciados

Los 451 millones de la Junta de Andalucía para la provincia de Granada vienen con letra pequeña. Esa cifra hace referencia a las partidas aportadas para cada área que gestiona el Gobierno de Juanma Moreno, pero el proyecto de ley incluye otras partidas que afectan a Granada y que reciben fondos públicos, aunque no estos no suponen el total de sus cuentas, al tratarse de organismos autofinanciados y que, por tanto, no computan para el total provincial.

Un ejemplo sería Cetursa. La empresa encargada de gestionar Sierra Nevada cuenta con un presupuesto que supera los 32 millones para el próximo año, pero de esa cantidad, la Junta de Andalucía aporta algo más de 13, lo que supone el 41% del total. Con este dinero, según se detalla en el apartado correspondiente, se ha puesto en marcha la renovación de los remontes y de motos de nieve, la remodelación de oficinas para el ahorro energético o la modificación de la creación de nieve también en busca de un ahorro.

En un caso similar se encuentra el Patronato de la Alhambra y el Generalife, que cuenta con nueve millones para gastar el próximo año, de los cuales algo más de un millón y medio (17%) proceden del erario público y que irán destinados a la conservación y adecuación del monumento.