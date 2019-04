Los ocho apellidos granadinos de Fran Hervías

Fran Hervías es uno de los pesos pesados de Cs, uno de los grandes muñidores de la política a nivel nacional, pero también es, en muchos sentidos, un gran desconocido. Habituado al segundo plano y a mandar entre bambalinas, su candidatura como número 1 por Granada al Congreso de los Diputados está haciendo emerger al ciudadano Hervías.

"Si alguien tiene los ocho apellidos granadinos soy yo", ha alardeado el político nacido en Quéntar que, si se hiciera una analítica, "saldría que por mis venas corre la Alhambra, la Costa Tropical, Sierra Nevada...".

"Esta es la tierra que ha visto crecer a mis tatarabuelos, a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mi mismo", ha afirmado para quitarse de un plumazo la etiqueta de paracaidista: "Si me da miedo volar, más aún ser paracaidista".

Después ha aprovechado para tirar de hemeroteca personal en un desayuno con los medios en la sede de la formación en la Acera del Darro y recordar la Semana Santa de su niñez en Granada, los pestiños...

Y tras dejar claro su granadinismo militante, Hervías ha pasado a hacer un diagnóstico de la ciudad por la que se presenta a las elecciones generales del 28 de abril: "Granada necesita que se la escuche con fuerza", ha señalado para poner a continuación una interrogante sobre la llegada del AVE a Granada anunciada para el mes de junio. "El PP y el PSOE se han pasado la pelota mintiendo por cálculos electorales, veremos tras las elecciones si surgen otros problemas que retrasen la llegada del AVE".

Y en su repaso por la lista de tareas pendientes del Gobierno central con la provincia ha puesto especial énfasis en las canalizaciones de la presa de Rules, "que crearía 15.000 empleos en una provincia que tiene en el paro a más de 80.000 personas".

Y se refirió de soslayo a la reciente visita del número 2 por Granada al Congreso, Pablo Hispan que hace unos días hizo escala en la instalación. ""El PP, con una mayoría absoluta, ha sido incapaz de terminar esta infraestructura tan importante", ha señalado.

También ha hecho referencia a la Línea 400, una infraestructura "fundamental" para atajar la despoblación en las zonas rurales.

En su discurso de lo local a lo nacional ha buscado el punto intermedio en las medidas que Cs está implantando en la Junta de Andalucía, como el proyecto de que la Junta asuma el 50% del proyecto del acelerador de partículas, y ha querido detenerse en las propuestas de Cs para los autónomos, avanzando que una de sus medidas en caso de llegar al Goberno será que no paguen la cuota los que no ganen el salario mínimo y que no tendrán que pagar el IVA hasta que le abonen las facturas.

Y tras señalar que en España se pagan "impuestos de primera y se reciben servicios de tercera", ha entrado de lleno en la política nacional para reafirmarse en el cordón sanitario al PSOE de Pedro Sánchez.

"No es el mismo de hace dos años, Torra y Puigdemont le hacen la política territorial y el señor Pablo Iglesias la política económica, el señor Sánchez está rompiendo España".

Y preguntado sobre un sorpasso de Vpx, Hervías defendió que Cs está "a un puñado de votos" de ser la segunda fuerza política del país y "a un paso de gobernar".

"Las únicas encuestas válidas son las últimas elecciones en Cataluña, donde ganamos, y en Andalucía, donde quedamos a 80.000 votos de serla segunda fuerza", ha concluido.