Funiculares, una solución a la movilidad en las estaciones de esquí como Sierra Nevada

Los funiculares son una de las soluciones más utilizadas en las estaciones de esquí de todo el mundo para mejorar su movilidad. Al encontrarse en zonas empinadas y de grandes desniveles, superarlos con rapidez y eficacia es uno de los retos que se tienen siempre en cuenta en su gestión. Pueden ser tanto vías de acceso a las pistas de la reserva de esquí como para unir núcleos de población, así como de tráfico interno dentro de las propias estaciones. En Europa es donde más se utilizan este tipo de remontes, sobre todo en la cordillera de los Alpes, donde estos trenes inclinados conectan las ciudades de base, situadas normalmente en los fondos de un valle, con la montaña adyacente superando grandes porcentajes de pendiente.

Los hay de muchos tipos, desde los completamente subterráneos como se plantea en Sierra Nevada, como en superficie allí donde se permite, además de otros modelos que avanzan sobre una plataforma elevada y a través de túneles excavados en la montaña. En Sierra Nevada falta saber qué tipo de funicular se construiría aunque la intención es que sea soterrado para protegerlo de las inclemencias del tiempo y ganar espacio en superficie para otros usos en el espacio que ahora sobrevuela el telesilla Parador.

Quizás el más similar al que se plantea en Sierra Nevada es el funicular interno de la estación austriaca de Serfaus. El U-Bahn Serfaus, que es su actual nombre, es de 1,3 kilómetros y su recorrido es recto y al final realiza un giro a la izquierda, como el que se piensa en Granada para unir Pradollano con Los Peñones, la nueva zona de expansión prevista por Cetursa. Además, cuenta también con dos estaciones intermedias siendo la de base un aparcamiento, igual que en Sierra Nevada. La gran novedad tecnológica que plantea este funicular es que no marcha sobre raíles, si no que utiliza tecnología de levitación de aire que además está sujeto a la pared y no al suelo.

Sin embargo, la mayoría de los funiculares en estaciones de montaña se usan más que para tráfico interno de personas en la estación, para la movilidad en las pistas de los dominios esquiables. Lo normal es que tengan longitudes inferiores a los dos kilómetros, pero con excepciones. Uno de los que se pueden parecer más al que se plantea en Sierra Nevada es el Métro Alpin, un funicular que es el más alto del mundo y que es utilizado por esquiadores para, y que es completamente soterrado y recto de 1,4 kilómetros. Se encuentra en el gran dominio esquiable de Saas-Fee, en Suiza, el país con más ferrovías de este tipo, y une dos estaciones invernales, Felskinn y Mittelallalin. Del mismo tipo es el funicular Zermatt-Sunnegga, también soterrado de 1.545 metros de longitud que une la población de Zermatt con la estación de esquí de Sunnegga. Ambos tardan apenas tres minutos en realizar el remonte, siempre en línea recta. En Francia el funicular Dôme Express remonta la parte alta de la estación de Les Deux Alpes por 1,7 kilómetros, y el funicular Perce-Neige en Tignes lleva al pico del glaciar de La Grande Motte.

Aun así, lo más habitual en el mundo es encontrarse con funiculares en superficie, que pueden ser más largos y dar más servicio. Suelen ir con vías en plataforma pegada al suelo pero muchos de ellos optan por salvar mejor los desniveles en viaducto, para mantener una pendiente uniforme, donde también se excavan túneles para el mismo fin. Uno de los más antiguos del mundo es el suizo Parsenbahn, que dentro de la estación de esquí de Parsenn, une las localidades de Davos y Weissfluhjoch, con una parada intermedia en Höhenweg para cambiar de tren al tener dos secciones. Es el segundo funicular más alto del mundo y el primero al aire libre, fue inaugurado en 1931. Además, es uno de los más largos con 4 kilómetros de longitud.

De estas características, Suiza cuenta con muchos funiculares para dominios esquiables como el Stoosbahn, el de Crans-Montana, el Allmendhubelbahn, o el de Saint-Moritz-Corviglia. En Francia el más importante de este tipo es el funicular de Les Arcs, junto con el Funival de Val d'Isère, dos de los dominios más conocidos del país. En Suecia la estación de Åre también cuenta con su ferrocarril vertical y hasta Polonia, con el funicular de Gubałówka, que da servicio a la estación de Zakopane. En el mundo también son conocidos los funiculares de Broken Hill, en Nueva Zelanda, y el de Park City, en Estados Unidos.