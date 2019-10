Récord de millones para el centro Genyo que liderará la investigación de enfermedades autoinmunes

Granada va a ser una pieza fundamental en el desarrollo de ‘medicación a medida’ para pacientes con enfermedades autoinmunes a través del estudio de su perfil molecular y para ello, ha recibido un total de 80 millones de euros, la mayor financiación para investigación a nivel europeo. Se trata del llamado 3TR que será conducido y coordinado desde el centro Genyo ubicado en el PTS y ha sido presentado hoy en el Palacio de Congresos.

De esos 80 millones de euros, 40 llegan de la Unión Europea para retribuir “a los investigadores académicos de toda Europa que participan y los otros 40 llegan por parte de la industria en especie”, explicaba Marta Alarcón Riquelme, investigadora principal de Centro Genyo de Granada y coordinadora científica del 3TR. Del total del presupuesto, lo que quedaría para el centro granadino sería entre 7 y 9 millones de euros “que tienen que durar siete años”, cuestión que Alarcón Riquelme reconocía que no es sencilla “porque la investigación siempre requiere de más financiación”. Y aunque parezca mucho capital, ese presupuesto alcanza para mantener a un grupo de personas trabajando pero también “hay que pagar a quienes recluten pacientes porque vamos a tener una colección muy grande y única donde vamos a poder analizar a los pacientes antes y después del tratamiento para ver cómo están funcionando”.

Un banco de datos de 50.000 pacientes

Ese reclutamiento del que habla la científica es precisamente la piedra angular del 3TR: crear una especie de banco de datos moleculares con los perfiles de unos 50.000 pacientes. Una parte de ese trabajo se llevará a cabo en Granada (análisis de los datos y elaboración del perfil) aunque el seguimiento de pacientes se hará desde Málaga, Córdoba y otras partes de Europa. Alarcón será la encargada de coordinar la parte de elaboración de los perfiles moleculares de las diferentes enfermedades. Existen diferentes metodologías para el análisis bioinformático de las enfermedades.

Lo fundamental del proyecto es, añade Alarcón Riquelme, aprender por qué no funcionan los tratamientos en enfermedades como el lupus eritematoso generalizado, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 3TR consistirá en hacer un perfil a nivel tejidos y de sangre de los pacientes donde “se podrá detectar cuáles son las vías moleculares que permiten deducirlo”. Según el perfil molecular se podrá averiguar qué tratamiento es el más certero. Lo que quiere decir que la medicina estará un paso más cerca de la creación de tratamientos individualizados.

El asma, una de las patologías avanzadas

En cuanto a las patologías, algunas de ellas están un poco más avanzadas en el proyecto ya que los investigadores tienen ya en marcha estudios clínicos. El asma es una de ellas porque es una enfermedad que “tiene muchos más medicamentos disponibles para su estudio y se podrá revisar la no respuesta al tratamiento”. Por el momento, aclaraba la investigadora de Genyo, no se crearán nuevos fármacos si no que los científicos trabajan con los ya existentes. “Aunque cuando hay vías moleculares para las que no hay medicamentos se puede comenzar a sugerir qué tipo de molécula podría ser una diana para uno nuevo” matiza Alarcón Riquelme, que se muestra precavida cuando se habla de la confección de fármacos nuevos: “eso conlleva un proceso mucho más prolongado”.

Los primeros resultados tardarán un poco en llegar, aunque la investigadora espera que para algunas de las enfermedades como el asma o la artritis reumatoide que están más avanzadas, probablemente haya resultados pronto. Para la esclerosis múltiple o el lupus tienen que comenzar una colección nueva de perfiles de pacientes y llevará algo más de tiempo. Sobre todo en el caso del lupus, que ha sido una enfermedad poco estudiada ya que es muy compleja.

E fututo está en la relación entre enfermedades

Sin embargo, 3TR puede sentar las bases de un futuro que acorte el camino en el tratamiento certero de patologías autoinmunes ya que de lo que se trata es de “ver dianas o mecanismos que puedan compartirse entre las enfermedades ya que trabajan con la hipótesis de que hay mecanismos en común con las enfermedades y una misma vía molecular puede ser válidas para varias de ellas”. “Hay pacientes por ejemplo que acusan inflamaciones muy severas y no se sabe muy bien por qué y esos procesos están muy cercanos a esas otras patologías”, asegura.

Este proyecto es único por muchas cosas, sostiene la coordinadora. En primer lugar porque es el primero que se ha financiado dentro de Europa y “para las enfermedades mediadas inmunológicamente con un presupuesto bastante elevado”. Aunque para la investigadora lo principal es la interdisciplinaridad del tejido de trabajadores de este proyecto donde colaborarán físicos, bioinformáticos, expertos en bioestadística, matemáticas y patrones moleculares. “Todos en un mismo proyecto lo que nos llenará de ideas y vamos a estar aprendiendo todo el tiempo a lo largo del proyecto”, señalaba Alarcón Riquelme.