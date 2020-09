Granada alcanza los 300 fallecidos por coronavirus tras una nueva muerte

Si el viernes fue negro, el sábado lo es más todavía. Récord de PCR positivas, nuevos ingresos en planta y en UCI y un nuevo fallecido que sitúa el total de muertes en la provincia de Granada en las 300 desde que estalló la pandemia hace medio año. Al menos no hay que lamentar nuevos brotes, aunque la Junta ha actualizado el dato conocido ayer de los nuevos contagios en la residencia de Benalúa (25 en total, 22 internos y 3 trabajadores).

Los datos son malos, muy malos. Hablan de una transmisión comunitaria desatada con más de cien PCR positivas entre las 7:00 del viernes y las 7:00 de hoy. En total se ha dado cuenta de 108 contagios confirmados nuevos, que elevan el total hasta los 4.686 casos globales desde que se detectó el primero en Granada a mediados de marzo.

Es decir, que por segundo día consecutivo Granada está por encima del centenar de hisopados afirmativos declarados al Ministerio de Sanidad, algo que no se vivía desde principios de abril aunque en aquellos momentos no se realizaban tantos test, por lo que se desconocía la magnitud de la tragedia. Un dato que no se da a conocer es la tasa de positividad de estas pruebas, es decir, sobre el centenar de casos diarios detectados sobre qué cantidad total de análisis se han producido.

Con el dato conocido hoy se marca un nuevo récord de contagios desde el proceso de desescalada con 108 (ayer fueron 107), aunque este dato se tendrá que consolidar a partir del lunes, ya que de nuevo la Consejería de Salud y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía no actualizan los datos ya ordenados por fecha de diagnóstico hasta el lunes. De confirmarse, será la tercera jornada en la última semana con cien o más contagios detectados.

Estadísticamente se está cumpliendo lo esperado. Ante la crecida de casos, más fallecimientos, aunque la mayoría de contagios se estén localizando ahora en grupos de población más jóvenes. Granada ha alcanzado hoy la cifra de 300 muertos por coronavirus desde marzo después de que una persona más haya perdido la vida a consecuencia del patógeno. Son dos decesos notificados en los dos últimos días.

Y no va a parar porque en los hospitales no dejan de entrar personas con Covid-19. Según el parte de la Junta de hoy, 6 personas más han entrado en los centros granadinos, cinco menos que ayer, que ya es algo, aunque en el dato de situación real se indica una persona más ingresada (64) y otras dos más en UCI, lo que eleva el total a 11 pacientes agudos.

En cuanto a curados, la estadística se estanca con muy pocas recuperaciones o altas registradas. Hoy, de nuevo, solo una más (3.047 en total). Son aproximadamente 1.300 casos activos ahora mismo en la provincia.