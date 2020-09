Granada: 107 casos nuevos y un nuevo fallecido por coronavirus

Los laboratorios de diagnóstico de la provincia de Granada siguen con cada vez mayor volumen de trabajo. Más test que analizar ante la dispersión del coronavirus que se traducen en cada vez más contagios confirmados, que en el parte de hoy ascienden a un total de 107, la cifra más importante desde las primeras semanas de la la pandemia, y la tercera vez que la provincia supera el centenar de casos detectados en un solo día desde el pasado viernes 28. La jornada es negra ya del todo al contabilizarse en el parte un nuevo fallecido, que sitúa el total en 299.

De todas formas hay otro dato incluso peor por lo que anticipa. Está en las hospitalizaciones reales, no en la cantidad de ingresos, sino en la gravedad de los pacientes. De ayer a hoy se ha pasado de 5 pacientes en UCI a 9 (4 más), sobre un total de 63 camas ocupadas en los hospitales granadinos, dos más que en la jornada del jueves. En el parte de la Junta de Andalucía no se detectan novedades en el brote de la Residencia de Mayores Fardes, de Benalúa, aunque esa falta de resultados se corresponde a la jornada de ayer y no de hoy.

Los 107 casos notificados hoy (a partir de resultados de test analizados ayer) son la segunda vez que Granada supera el centenar de positivos PCR en la última semana y durante todo el periodo de desescalada, que es la cifra récord en un parte de la Junta de Andalucía en todo este periodo de 'nueva normalidad'.

Aun así hay que distinguir entre los datos que ofrece la Consejería de Salud en su reporte diario con los que ofrece la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. En esta fuente, la cantidad se reduce de forma considerable a sólo 37 casos correspondientes a fecha de diagnóstico de ayer, por lo que hay 70 casos que se corresponden a días anteriores.

Como ejemplo, el viernes pasado la Junta publicó una cifra de 103 PCR positivos en Granada, aunque el grueso de esa cantidad de contagios se produjo dos días antes, el miércoles 26. De consolidarse el dato de hoy en las próximas jornadas, será uno de los peores registros desde que comenzó la desescalada. Hasta el pasado día 26, la anterior vez (según datos del IECA) con más de cien fallecidos fue el 2 de abril, en pleno pico de la pandemia.

El parte indica 11 nuevas hospitalizaciones, de las cuales solo dos se produjeron ayer, mientras que las 4 nuevas entradas en UCI apuntan al empeoramiento de pacientes que ya se encontraban en los centros hospitalarios de la provincia. En el parte no se indica ninguno en el global, pero sí en el de situación real. Los datos, en este caso, siguen ofreciendo demasiadas fluctuaciones y cambios pese a que las horas de recogida de estadísticas suelen tener unas diferencias inferiores a las tres horas, por lo que no deberían ser tan cambiantes.

Otro nuevo fallecido por Covid-19 se suma a la estadística para dejar a Granada a solo uno de alcanzar las 300 muertes por el patógeno, lo que iguala a la provincia con Málaga. Según la fecha de notificación, es el segundo fallecido en la última semana. También se da cuenta en el parte de dos nuevos curados.

Los totales acumulados son de 4.578 PCR positivos, 1.345 hospitalizados (63 actualmente), de los cuales 142 han requerido o requieren UCI (9 en estos momentos), 299 muertes y 3.046 personas que han superado la enfermedad. La incidencia en dos semanas es de 970 casos, de los cuales 463 se corresponden a los últimos 7 días.