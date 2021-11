El 13% de los granadinos que no se han puesto la vacuna son negacionistas

7.869 granadinos en total han rechazado vacunarse contra el coronavirus de forma explícita ante el Servicio Andaluz de Salud. Ellos sabrán. Son pocas, muy pocas, en comparación con aquellas que no solo han pensado en sí mismas para salvarse de caer malos de verdad con el coronavirus, si no que han pensado que, pasando por el 'trance' de un pinchacito de un segundo pueden contribuir a que sus vecinos al fin puedan trabajar, o que sus hijos hagan la vida que les corresponde. Pero aun así, con esta cantidad de personas se podría llenar el Palacio de Deportes, por lo que son muchos vectores sueltos en los que el Covid-19, con todo lo que ha demostrado, puede tener un patio en el que campar a sus anchas y, de paso, amenazar con las vidas de quienes sí han querido estar a la altura.

Gracias a la vacunación, toda España, y en especial Granada, están haciendo vida normal. Por suerte, los negacionistas que le han dicho al sistema que ellos tienen más conocimientos de esto, apenas suponen un 0,85% de la población total de la provincia, y un 4,95% de las personas que aún quedan por recibir al menos una dosis de las cuatro soluciones del mercado para evitar, no contagiarse de Covid-19, sino en casi el total de los casos, no enfermar y sobre todo morir por el patógeno. La cifra supone también el 13,74% de las personas que forma parte de la población diana, los mayores de 12 años, que aún no se han vacunado de ninguna dosis. En total quedan 57.231 granadinos sin haber sido inoculados ninguna vez de la vacuna contra el Covid.

La cifra de negacionistas, o de contrarios a la vacunación, está extraída de los datos recopilados por la Consejería de Salud y facilitados a Granada Hoy a través de la información recogida en las historias de salud digital individual, que recoge la negativa de estas personas a vacunarse frente al coronavirus, y a la que se puede acceder a través del sistema Diraya.

En toda Andalucía, la cifra de negacionistas se eleva hasta las 113.754 personas, siendo los malagueños y los almerienses, con más de 24.000, las provincias con más rechazo. Son minoría, pero, según los epidemiólogos, suponen importantes "fuentes de circulación del virus".

En Granada, tras los últimos datos de vacunación, se han administrado 1.483.543 dosis desde que comenzó la campaña el pasado 27 de diciembre de 2020. Estas han servido para que 760.367 personas estén inmunizadas con al menos una dosis y que 748.064 lo estén en pauta completa. Esto supone unos porcentajes de protección frente al Covid grave de 81,38% de la población total de la provincia y el 91,49% de la población diana, los mayores de 12 años. Con respecto a quien se ha puesto al menos una dosis, el porcentaje sobre el total es del 82,72% y del 93% de la diana. Faltan 12.303 personas ahora mismo por completar su vacunación.

Además, ya se sabe que de las 748.064 personas vacunadas al completo ya hay 76.214 (el 10,18%) que ya han sido pinchados de la tercera dosis, y de que ellos, 68.565 son personas mayores de 70 años. Esta cantidad supone el 54,86%, más de la mitad, de los granadinos de esa edad que ya tenían la vacunación completa. Además, la provincia cuenta con 20.929 personas en este momento, un 2,9% de su total, con anticuerpos naturales por haber pasado el Covid sin haber recibido ninguna dosis de la vacuna. La inmunidad de rebaño en Granada está en el 85% de su población.