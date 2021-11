Granada tiene a siete municipios con más de la mitad de su población aún sin vacunar frente al coronavirus

España ha sido felicitada por la Organización Mundial de la Salud por su gestión de la pandemia y el éxito en la campaña de vacunación. Tanto es así que sus técnicos creen que el país puede ser el primero del mundo en alcanzar lo que se ha llamado (y añorado) inmunidad de grupo. Y Granada se puede decir que ha cumplido con su cometido, con un porcentaje de vacunación en su población diana, que es a partir de 12 años, por encima de la media nacional pero por muy poco, con un 81,2% de los ciudadanos cubiertos completamente con las dos dosis, y donde la capital ha sido el gran ejemplo de responsabilidad con todas las franjas de edad por encima del 90% de vacunación. Por el contrario, aún permanecen siete municipios por debajo del 50% de cobertura de protección frente al Covid grave.

Por eso no es de extrañar los buenos datos, ya no del país con respecto a la oleada que se está viviendo en el resto de Europa, sino a nivel local. Granada se mantiene en niveles estancos de contagios, promediando cada semana una quincena de casos diarios cuando los expertos siempre ha situado a Granada en la veintena para considerar la situación bajo control. Entre los datos reales y las tasas de incidencia, que apenas varían, y ya con el otoño y casi podría decirse que el invierno ya bien entrado, toda esta situación de normalidad tiene una clara explicación en el alto porcentaje de vacunación que hay en la provincia, que sin contar a la población no autorizada (menores de 12 años), está en su pauta completa en el 81,2%, y en el 82,6% en quienes han recibido al menos una dosis.

Aun así hay dos factores que pueden 'alterar' un poco esta relativa pax pandémica en Granada: los no vacunados y la celeridad con la que se apliquen las terceras dosis. La campaña de esto último sigue lenta y constante para los mayores de 70 años, pero queda por vigilar la oleada entre las personas que voluntariamente han elegido no inocularse ninguna de las cuatro soluciones que evitan contraer el Covid-19 en sus versiones más mortíferas. En toda la demarcación el porcentaje ronda el 18,8%, aunque por porcentaje de protección de la población en general esa cifra se reduce un poco más, al 15,1%, ya que esa es la cantidad de personas que no tienen protección al no estar vacunados ni haber creado anticuerpos de forma natural frente al coronavirus por haber pasado la enfermedad (la cobertura total de la provincia es del 84,9%).

Otra de las grandes tranquilidades que tiene la provincia en cuanto a posibles olas y rebrotes que saturen la hospitalización es que la cobertura en personas mayores de 60 años, la más vulnerable, está en porcentajes superiores al 100%, y que las anteriores están en el 94% (de 50 a 59 años) y 89,8% (de 40 a 49). A partir de aquí se produce una vaguada muy significativa. En la franja de los treintañeros es donde más porcentaje de abstención hay, aunque no mucho más que la media de la provincia. En esta edad falta un 19,3% de los ciudadanos sin vacunar al completo. En los veinteañeros la responsabilidad es mayor, quizás es porque son una parte de la población que también sufrió psicológicamente más el confinamiento, y ese promedio sube al 83,5%. En los adolescentes es hasta mayor (86,5%).

Quizás en el sufrimiento de la pandemia esté parte de la explicación de que Granada capital, el municipio claramente más poblado de la provincia, haya sido el motor de la vacunación. Si fue la bomba emisora del Covid-19 durante los meses más duros de la pandemia, también es donde más protegida está la población por la vacuna detrás de Zafarraya, donde todos los vecinos han recibido la pauta completa en todas las franjas de edad, incluidos los jóvenes. Pero en la gran ciudad los datos son muy elocuentes. Con un 90% de promedio, los porcentajes de cobertura están por encima del 100% en los mayores de 40 años y entre los jóvenes de 20 a 29 años. Es en los adolescentes a partir de los 12 donde el porcentaje está en el 93,9% y los más reticentes son los treintañeros, aunque tan solo falta por recibir su pauta completa un 9,3%.

El top-10 de municipios con mayor porcentaje de vacunación lo completan Busquístar (89,9%), Huéscar (88,4%), Alhama de Granada (88%), Benamaurel (87,7%), Gor (87,6%), Lanteira (86,8%), Cortes y Graena (86,5%) y Alquife (86,3%). En los municipios más poblados, Guadix tiene al 84,8% de sus ciudadanos vacunado al completo, Motril el 84,1%, y Loja y Baza (83%). Otras poblaciones importantes están por debajo: Maracena (79,7%), Almuñécar (79,1%) y Armilla (78,1%).

Por el contrario, hay siete municipios que aún no han vacunado a más de la mitad de sus vecinos, aunque fuentes de Salud matizaron que a la hora de valorar estos datos hay que tener en cuenta que en el caso de los pueblos pequeños, con consultorios auxiliares, los datos de vacunación se recogen en sus centros de salud de cabecera; y que, por otra parte, los datos de población no siempre coinciden con los habitantes que residen y tienen su médico en un municipio, como en el caso de las segundas residencias.

Si a eso se junta que Torrenueva, el municipio con menor porcentaje de vacunación (solo el 28,7% del censo), es de reciente creación, se encuentra la 'justificación'. Los pueblos que tienen vacunada a menos de la mitad de sus vecinos en la provincia, además de Torrenueva, son Rubite (49,5%), Cáñar (45,6%), Cástaras (45,1%), Turón (41,8%), Lobras (39,8%) y Carataunas (32,8%). Todos ellos están en el distrito Granada Sur, que engloba a la Costa y a la Alpujarra. Y con porcentajes entre el 59 y el 50% están, de menos a más, Játar, Soportújar, Murtas, Jete, Gobernador, Polícar, Ventas de Huelma, Domingo Pérez y Fornes.