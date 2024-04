Los premios 'Granada por la Educación' se entregan bajo la premisa de "la libertad de elección de los padres"

La educación concertada de Granada tiene hoy martes uno de sus días grandes con la ceremonia de entrega de premios y reconocimientos 'Granada por la Educación', que celebra su décima edición en el salón de actos del colegio Regina Mundi. Entre los premiados, el presidente de la Junta de Andacía, Juanma Moreno; la ex rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda; la Fundación Granada Educa, el coro Santa María del Llano y Aldeas Infantiles SOS.

El impulsor y organizador de estos premios es Juan Pablo Luque, presidente de la Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos) de Granada. Recuerda que cuando se crearon, en 2014 –el único año que no se ha celebró fue en 2020 debido a la pandemia del Covid– "conté con la colaboración del Hotel Nazaríes, que nos cedió el espacio, y nuestro primer premiado fue el Papa". Según afirma, "desde entonces han ido creciendo y hoy son el premio más importante a nivel educativo que se entregan en Andalucía porque están todas las entidades y asociaciones que representan a la concertada".

Luque señala que en el origen de los premios está la necesidad "de que la sociedad civil rearme determinados frentes y uno de ellos es la educación" y añade que "yo como padre vengo defendiendo, y en ello me enfrento a algunas concepciones educativas, que mientras no trabajemos en una educación que dure 24 horas no estamos haciendo nada". Al respecto, el dirigente de la Concapa granadina arguye que "mientras no sepamos conjugar la casa, el centro educativo, los medios de comunicación y lo que los niños reciben en la sociedad no vamos a hacer una educación adecuada".

A pesar de todo, Luque asegura que el estado de salud de la enseñanza concertada en Granada "es buena" porque, a su juicio, "ninguna sociedad que se precie va a permitir que se pierda la libertad de elegir por parte de los padres". En este sentido, explica que "desde la enseñanza concertada lo que se defiende también es una educación pública de calidad de manera que cualquier familia pueda escoger el centro educativo que considere más adecuado para la formación de sus hijos" porque, añade, "no existe una enseñanza neutra, porque cada entidad aporta una visión, unos valores y una serie de cosas que hacen que cada centro sea peculiar". "Nosotros siempre defenderemos la libertad de educación, la libertad de elegir de los padres, pero sin que esto menoscabe la defensa de una enseñanza pública de calidad", añade.

En la capital, según informa Luque, el porcentaje de alumnos en centros concertados está en torno al 54 por ciento, lo que supone que está por encima de los que están en la enseñanza pública. "Es algo que históricamente se da en Granada, quizá por la influencia que tiene la UGR. Hay una gran fortaleza de la concertada y una gran concienciación en la defensa de la libertad de educación", manifiesta Luque.

El principal responsable de los Premios que se entregan esta noche también aboga por que la educación no se convierta en un arma política porque, según dice, "de ser así nos cargamos el futuro del país, por lo que es necesario que los políticos han de buscar los puntos que les unen y no los que les separan para construir una educación más ambiciosa, que contemple las 24 horas para abarcar lo que los niños perciben en nuestra sociedad, en los centros educativos y en sus familias". Luque basa parte de esta afirmación en "el tirón de orejas que nos ha dado el informe Pisa que, sobre todo, nos señala que los niños tienen problemas en la comprensión lectora y en expresar lo que piensan.

Sobre el futuro de la enseñanza concertada incide en que "lo veo como el de la Constitución, es decir, que si somos capaces de respetar los derechos y deberes que se recogen en el Título I avanzará la educación en general, no sólo la concertada, pero si se pervierte lo que la Constitución señala sobre el derecho de los padres a elegir tendremos serios problemas".