Cuenca aprovecha su visita a Fitur para favorecer la inversión de grandes grupos hoteleros en Granada

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha aprovechado esta semana su visita y participación en Madrid en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para mantener una agenda de reuniones con diversos grupos hoteleros internacionales para conseguir que inviertan en la ciudad y facilitar así el crecimiento del número de plazas y la dinamización del sector turístico en la capital. En ese sentido, el regidor también ha establecido contactos con turoperadores y otras empresas relacionadas con este ámbito que puedan sumar a la mejora y al desarrollo de la actividad económica. “Fitur es el punto de encuentro de los grandes grupos del sector del turismo y es aquí donde se generan las oportunidades, que es para lo que estamos trabajando”, ha apuntado.



Entre otras, Cuenca ha mantenido una reunión de trabajo con Hylko Versteeg, director de expansión en el sur de Europa de la cadena internacional IHG, empresa que firmará el futuro VOCO Granada junto al edificio Forum tras un acuerdo alcanzado con el operador Meravo Management AS y Grupo Reycar. Se trata de un espacio que comenzará a construirse antes del verano y con fecha prevista para su apertura a finales de 2024 y que arranca con el objetivo de convertirse en un ‘lifestyle’ de referencia en la ciudad. “Por nuestra parte, como Ayuntamiento, vamos a facilitar en todo momento la implantación de grandes grupos como Intercontinental Hotels en nuestra ciudad”, ha añadido.



El alcalde ha valorado muy positivamente el conjunto de actuaciones que se están llevando a cabo en la ciudad para la incorporación de nuevas plazas hoteleras y que, sumado a los próximos hoteles de 5 estrellas de la capital, los nuevos desarrollos urbanos y las residencias universitarias, están generando un importante volumen de riqueza para Granada.



“Para Granada siempre va a ser una buena noticia la apertura de nuevas plazas hoteleras dirigidas hacia ese turista de alto poder adquisitivo y que viene a la ciudad para varios días buscando en todo momento la calidad en su experiencia”, ha aseverado el regidor, quien también ha apuntado lo que suponen obras de esta envergadura en cuanto a la creación de puestos de trabajo y a la activación de recursos durante la propia fase de construcción.



A la nutrida oferta hotelera de una ciudad que cuenta ya con 137 establecimientos y ofrece unas 14.000 plazas de alojamiento a los turistas y visitantes, se incorporarán a medio plazo cinco hoteles de cinco estrellas debido, precisamente, a la red de contactos con cadenas y empresarios dispuestos a apostar por este segmento turístico en la ciudad. Grandes cadenas como Hotusa, Victoria Hotels o Hidden Away Hotels están detrás de la apertura de los nuevos complejos hoteleros en los edificios de la Banca Rodríguez Acosta, Villamena, el Palacio de los Vargas o la esquina de la Plaza de la Trinidad o de la renovación del Hotel Meliá de la calle Ganivet, que “vendrán a cubrir la demanda exigida fundamentalmente por la recuperación del turismo asiático y por el auge del sector del turismo de congresos, una nueva constante en los últimos años y un factor clase para el desarrollo económico de la ciudad teniendo en cuenta sus perspectivas de la ciudad como referente científico y tecnológico a través de la instalación aquí del acelerador de partículas y del cambio de ecosistema empresarial asociado a él, que demanda una formación complementaria e invita a compartir experiencias profesionales en congresos y encuentros con la participación de expertos internacionales”.



Con la incorporación de los nuevos hoteles de cinco estrellas, ya serán un total de once los que se ubiquen en la capital, ocupando así el segundo puesto de Andalucía con mayor número de hoteles de cinco estrellas, tan solo por detrás de Sevilla.



Asimismo, el alcalde también se ha referido al turismo asociado a la celebración de grandes eventos culturales y deportivos y que está tomando un papel protagonista en la ciudad en el último año y medio tras el desarrollo de encuentros de tanta envergadura como la final de la Copa del Rey de Baloncesto o el Campeonato de Mundo de Tenis de Mesa para Personas con Discapacidad y que se verá ampliado este año con la celebración, entre otros, de la Copa de España de Fútbol Sala, el Granada Open 1000 World Pádel Tour o el Torneo de Granada de Baloncesto.



“Tenemos grandes tractores turísticos en nuestra ciudad que se suman a la ya de por sí rica oferta natural, patrimonial y monumental con la que contamos, así que ahora se trata de nutrir la demanda de plazas hoteleras para ese turismo que cada vez más busca la excelencia en sus experiencias”, ha concluido.