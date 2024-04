Nace Granada Global, la agencia para la captación de proyectos e inversión internacional

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha dicho que lo más importante es la foto de la "unidad, el consenso". "Que estemos juntos las instituciones dice mucho de este nacimiento, que seguro es un éxito", ha dicho Rodríguez, que ha prometido impulsar medidas estratégicas y generar crecimiento y prosperidad gracias a esa "Granada internacional que mira al mundo y que tiene que atraer inversión extranjera y pensar en innovación implementando empresas en esta provincia que tanto necesita la mano de la empresa para que siga llena de gente, para que no se quede despoblada".

"Para atraer inversión hay que ofrecer normativa clara, que dé seguridad jurídica y acompañe de trámites ágiles. El tiempo es importante en cada proyecto, por lo que me comprometo en ese camino", ha reiterado la alcaldesa, que ha instado a trabajar juntos, ponerse de acuerdo todos como en este proyecto de Granada Global "para que la internacionalización de Granada sea lo más provechosa, atraiga proyectos y genere empleo, también de la mano de la Universidad que transfiere el conocimiento de muchos grupos de investigación que piensan en el futuro desarrollo de la ciudad y la provincia".

El presidente de Cámara Granada, Gerardo Cuerva, ha señalado que se ha promovido la creación de esta agencia "por ser un instrumento que en otros territorios se ha demostrado muy valioso para impulsar la internacionalización”, por lo que ha defendido que la experiencia demuestra que “no hay economía sana si no está internacionalizada”. En ese sentido, ha subrayado que uno de los principales objetivos de la misma debe ser lograr “poner Granada en el mundo más allá del turismo” y lograr que la provincia hable “con el mundo” globalmente a través de las redes sociales e internet. También ha defendido Cuerva que una piedra angular del proyecto será la creación “de una marca global y una estrategia de marca, rigurosa y seria, que dure décadas”.

Herramientas de promoción: marca propia, web, redes y catálogo de productos 'made in Granada'

La Agencia Granada Global nace tras el elaborado estudio que Cámara Granada ha realizado de los procesos de éxito de Place Branding desarrollados por ciudades, regiones y países de todo el mundo, con referentes como Nueva York, Ámsterdam, Israel o Lyon. En esos estudios se demuestra que parte del éxito de esos procesos lo tuvieron las agencias público-privadas que los gestionaron y que coordinaron y dieron coherencia a las acciones de los distintos agentes implicados. Entre los objetivos de la agencia destacan el posicionamiento mundial de Granada en todos sus ámbitos, la atracción de inversión y el impulso de una economía competitiva internacionalmente. Para ello, la agencia conjugará el desarrollo de una estrategia global a largo plazo, con la coordinación de acciones que afecten a ese proceso de internacionalización. Para lograr sus objetivos Granada Global actuará, entre otros, en los siguientes ejes de acción: Generación de una estrategia global y sostenida en el tiempo para lograr la internacionalización de la economía de Granada; Realización de Misiones y Acciones Promocionales y Misiones Inversas; creación de Redes Internacionales, de Public Relations y Lobby en las submarcas y sectores claves para la economía de Granada; Creación de la Marca Global Granada (ello implica no sólo la creación de un logotipo y símbolo que represente la globalidad de Granada, sino la generación de una verdadera estrategia internacional de marca); desarrollo de un portal global de Granada, que sirva de puerta de entrada internacional y muestre y enlace con todas las dimensiones de Granada (Live, Visit, Study, Events, Do Business & Invest) para la atracción de residentes, visitantes, eventos, negocios o inversión, y que hable al mundo en el idioma universal: al menos inglés; creación de RRSS de Granada Global para guiar y amplificar a las comunidades internacionales de Granada; confección de un catálogo de productos, servicios y potencialidades de Granada; impulso de ecosistemas empresariales competitivos internacionalmente en sectores económicos estratégicos (Agroindustria, Turismo, Tech & IA, Ciencia, Salud, Cultura, Economía Verde e Infraestructuras); creación de ‘Made in Granada’ que aglutine marcas, productos y sectores granadinos; establecimiento de un Programa de embajaduría con personas e instituciones líderes y actuación como oficina única para el mercado internacional con servicios globales profesionalizados y coordinando localmente sus acciones.