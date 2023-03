Granada crea un grupo de trabajo para "convencer" al Gobierno de albergar la Agencia Estatal de Salud Pública

Tras la decepción de la AESIA, Granada ya se encuentra trabajando para albergar otra gran Agencia Estatal, la de Salud Pública, para lo cual una treintena de entidades han conformado un grupo de trabajo para elaborar un documento que "convenza" al Ministerio de Sanidad de que ubique en la ciudad este organismo, según ha explicado esta mañana la consejera de Salud, Catalina García, durante la presentación del grupo.

Aunque de momento de momento hay más dudas que certezas en relación a este grupo, García asegura que la capital lleva años haciendo grandes avances en el campo de la Sanidad, y ha puesto como ejemplo el Parque Tecnológico de la Salud, que "se ha convertido en un polo de referencia que promueve e incentiva la investigación y además hace que esa infestación llegue a la sociedad".

La Escuela Andaluza de Salud Pública, la Universidad de Granada, el Ayuntamiento o la propia consejería, son algunas de las entidades que conforman este grupo que pretende anticiparse a los movimientos del ministerio de Carolina Darias, que pese a todo aún no ha publicado los criterios con los que deberán contar las distintas ciudades que opten a albergar la Agencia. García, por su parte, confía en que la fecha de esos criterios se decida en el próximo Consejo Interterritorial, cuando trasladen sus dudas a la socialista.

Sea cuando sea la fecha, la consejera asegura que el grupo estará listo para mostrar sus virtudes a Sanidad para que lleve la Agencia a Granada, una ciudad que es la gran apuesta de la Junta para albergar este organismo. De hecho, el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, que ya anunció la creación de este grupo a principios de año, aseguró recientemente que no hay "otra ciudad idónea en el conjunto de España para contar con esta sede".

En el mismo barco se encuentra el Ayuntamiento de Granada, especialmente después de que el grupo popular lograse, en el pleno, el apoyo de todos los grupos para que el Consistorio apoyase al Gobierno autonómico en esta lucha.

Sin embargo, en esta ocasión surgen varios inconvenientes. Primero, porque no está dentro del Pacto por Granada para remar todos juntos, cosa que ahora reclama el PP en el documento para sumar el apoyo de instituciones, empresas, sindicatos y colegios profesionales. Y segundo porque el Gobierno, que parece que ha aprendido la lección ante el malestar, no solo en Granada sino en otras ciudades candidatas, que supuso el proceso seguido con la AESIA, no ha dado aún el protocolo y de hecho se duda de que salga de Madrid. Con todo, la semana pasada decía que esperaba que la nueva agencia comience a funcionar esta misma legislatura.

Personal y presupuesto

Lo que de momento se sabe es que en cuanto a personal se integraría en la Agencia puestos procedentes del Ministerio de Sanidad (49) y del Instituto de Salud Carlos III (13), lo que supondría un gasto en personal de 2,8 millones de euros de los 9 totales que sumarán con las nuevas plazas. También habría que sumar los gastos de la posible sede e inversiones.

En total, el presupuesto de la futura Agencia incluiría, según los documentos del propio Ministerio consultados por este periódico, 14,2 millones de gastos. En cuanto a ingresos, implicaría 2,5 millones al año por tasas y precios públicos y 11,7 millones, el grueso, se financiarán a través de transferencia del Departamento.

Además de Andalucía, ya hay varias comunidades que han presentado también su interés por acogerla, como Murcia, Aragón, Asturias o Castilla-León. Esta agencia será fundamental en la lucha ante situaciones de emergencia sanitaria y se vio fundamental con la pandemia del coronavirus.