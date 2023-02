La Agencia Estatal de Salud Pública, aspiración de Granada tras el fracaso de la AESIA

Una mancha de mora con otra verde se quita. Granada tiene nueva aspiración tras el fracaso de la Agencia de la Inteligencia Artificial (AESIA) y es ser la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP). Una candidatura que lanzó la Junta cuando la capital estaba volcada de lleno en su carrera por la AESIA y que ahora se recupera liderada por el PP y la Junta tras el agravio del Gobierno con Granada y con un claro tinte político en el actual clima preelectoral más cuando parece que sea difícil que esta agencia salga de Madrid. Pero como el proceso se iba a abrir dentro del plan de descentralización de sedes abierto por el Ejecutivo, ahí estará Granada de nuevo a ver qué consigue y si resarce sus heridas.

Esta agencia vuelve a la actualidad ahora porque el PP ha logrado que el Pleno del Ayuntamiento de Granada presente como declaración institucional al Pleno de este viernes con el apoyo de todos los grupos un documento en el que se insta al Consistorio a colaborar con la Junta para conseguir que la agencia llegue a Granada. “Granada es la ciudad más idónea para albergar la AESP y hay que reclamarlo con éxito y con todas las garantías, especialmente tras la decepción sufrida con la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial", ha explicado el concejal del PP Carlos Ruiz Cosano.

Pero en este caso habrá más dificultad si cabe que con la AESIA. Primero, porque no está dentro del acuerdo de ciudad (Pacto por Granada) para remar todos juntos, cosa que ahora reclama el PP en el documento para sumar el apoyo de instituciones, empresas, sindicatos y colegios profesionales. Y segundo porque el Gobierno, que parece que ha aprendido la lección ante el malestar, no solo en Granada sino en otras ciudades candidatas, que supuso el proceso seguido con la AESIA, no ha dado aún el protocolo y de hecho se duda de que salga de Madrid. Con todo, la semana pasada decía que esperaba que la nueva agencia comience a funcionar esta misma legislatura.

Personal y presupuesto

Lo que se sabe es que en cuanto a personal se integraría en la Agencia puestos procedentes del Ministerio de Sanidad (49) y del Instituto de Salud Carlos III (13), lo que supondría un gasto en personal de 2,8 millones de euros de los 9 totales que sumarán con las nuevas plazas. También habría que sumar los gastos de la posible sede e inversiones. En total, el presupuesto de la futura Agencia incluiría, según los documentos del propio Ministerio consultados por este periódico, 14,2 millones de gastos. En cuanto a ingresos, implicaría 2,5 millones al año por tasas y precios públicos y 11,7 millones, el grueso, se financiarán a través de transferencia del Departamento.

Además de Andalucía, ya hay varias comunidades que han presentado también su interés por acogerla, como Murcia, Aragón, Asturias o Castilla-León. Esta agencia será fundamental en la lucha ante situaciones de emergencia sanitaria y se vio fundamental con la pandemia del coronavirus.

Las bazas de Granada, el Parque Tecnológico de la Salud, la propia sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública, la potencia de la Universidad de Granada y la posición de la ciudad como referencia en el ámbito sanitario. Pero el Gobierno no ha dado, por ahora, mas requisitos que tres: que sea una ciudad que promueva hábitos de vida saludable, tener centros de estudios relacionados y que potencie la investigación. Y aunque no se ha dado oficialmente el dato, requeriría también una elevada cantidad, al menos 200 según lo publicado hasta ahora, de médicos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública.

Grupo de trabajo y ofrecimiento de sede en la EASP

En el caso de Granada, fue el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien apostó por esta idea en medio del proceso de elaboración de candidatura de Granada por la AESIA, algo que cogió por sorpresa al Ayuntamiento, que lo veía como estrategia electoral de Moreno ya que le echaron en cara que en su día quisiera cargarse la Escuela Andaluza de Salud Pública, con sede en Granada, al quitarle independencia y hacerla depender de Sevilla. Moreno ha insistido en esta candidatura y en enero reforzó su apuesta anunciando la creación de un grupo de trabajo para liderar las actuaciones necesarias para "conseguir que esta sede sí venga a Granada", una vez conocido el fracaso de la AESIA.

Ahora, con esta declaración institucional del Ayuntamiento de Granada, se pretende además de sumar el apoyo municipal, implicar a todos los estamentos granadinos -empresarios, colegios profesionales,

asociaciones de pacientes, sindicatos,...- para que de nuevo ayuden a las instituciones públicas a conseguir este fin. “Granada es la ciudad más idónea para albergar la AESP y hay que reclamarlo con éxito y con todas las garantías, especialmente tras la decepción sufrida con la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA)”, ha insistido Ruiz Cosano.

Con todo, Cosano ha dicho que esta designación “no puede ser tomada como un premio de consolación ante la denegación de la AESIA” y ha añadido que “es el momento de Granada “dada la apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía por la Escuela Andaluza de Salud Pública, con sede en nuestra ciudad". Precisamente, proponen que sea la propia sede de la EASP (en el Campus de Cartuja), el centro donde se ubique la futura agencia en estrecha colaboración con la Universidad de Granada (UGR); los colegios profesionales de médicos, farmacéuticos, veterinarios, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, entre otros; e institutos de investigación, servicios hospitalarios, unidades de vacunología y otros, que componen un entramado científico, investigador, docente y divulgativo, con la suficiente entidad como para que Granada aspire a ser sede de esta nueva AESP”.