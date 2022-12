Granada sigue sin noticias del Gobierno sobre las notas de la AESIA y mantiene su intención de impugnar

Granada sigue sin noticias de sus notas en el concurso por acoger la Agencia de Inteligencia Artificial, AESIA, que finalmente irá a La Coruña. Y el alcalde de Granada, Paco Cuenca, a 48 horas de que se reúna el Pacto por Granada para decidir qué hacer frente a esta decisión, si impugnar y llegar hasta los tribunales, sigue manteniendo su posición de llegar "hasta donde haga falta" si no se hacen públicos los baremos de las candidaturas.

"No tengo ninguna noticia por parte del Estado, no he recibido la calificación, con toda la lealtad, para eliminar cualquier tipo de dudas. He pedido la calificación de Granada en este proceso y no tengo ninguna información todavía", ha asegurado.

Por tanto, se mantiene la presión al Gobierno y la intención de acordar entre todas las instituciones este viernes en la reunión de los Mártires, la impugnación del proceso y el recurso administrativo y hasta judicial. "El viernes nos reunimos y entiendo que es ese espacio en el que hay que tomar las determinaciones sobre qué hacemos a partir de ahora. Yo lo he dicho ya de forma muy clara: quiero llegar hasta donde pueda, hasta donde creo que tengo la obligación de llegar, en este caso es a un procedimiento administrativo que señale que la clave de todo es tener transparencia. Si no me lo dan tendremos que tomar medidas administrativas que lleven a un contencioso porque lo primero que tienen que hacer los granadinos es quedarse tranquilos de que se han hecho bien las cosas".

Y aclara Cuenca ante las dudas que se le plantean sobre la valoración de candidaturas: "Porque si no se han hecho bien, evidentemente estamos en nuestro derecho de ejercer nuestra petición de transparencia".

Sobre la petición del PP de que se convoque un pleno extraordinario en el que se decida entre las fuerzas políticas municipales la hoja de ruta a tomar sobre este asunto, Cuenca ha recordado a los populares que "cualquier cuestión a abordar se tiene que hacer en el seno del Pacto por Granada, donde también hay representantes del PP en instituciones. El espacio es el Pacto por Granada. En cualquier caso, no tengo inconveniente en seguir hablando de este tema porque me corresponde seguir defendiendo a Granada y lo llevo a espacios con transparencia y pido la misma transparencia del Estado".