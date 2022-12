El alcalde de Granada, firme en sus dudas sobre la baremación para conceder la AESIA: "Puede haber habido algún error"

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, sigue hablando alto y claro sobre sus dudas en el proceso para conceder la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial (AESIA). Lejos de rebajar el tono tras la llamada a filas que le hacían el viernes desde su partido, reclamándole "mesura", por las críticas de Cuenca al Gobierno en esta decisión de no otorgar a Granada la sede sino a La Coruña, el alcalde se mantiene rotundo en su posición sin aceptar injerencias de nadie. De hecho, no descarta que se recurra la decisión vía judicial, asunto que se tratará este viernes en el Pacto por Granada que volverá a reunir a las instituciones para decidir sobre el consenso la hoja de ruta a seguir a partir de ahora.

Cuenca insiste en pedir al Gobierno que haga pública la baremación de forma cuantitativa ya que "no nos convence" lo que se conoce hasta ahora y "hay dudas" sobre la calificación de la candidatura. Por eso, mientras haya dudas y no haya claridad por parte del Gobierno, seguirá reclamando las notas de Granada. Porque, explica, "puede haber habido algún error", por eso quieren conocer la calificación en números y por apartados para comparar con la ganadora o resolver algún aspecto no bien valorado.

"De la manera más rotunda estamos diciendo al Gobierno que tenemos dudas sobre la baremación y puntuación y la mejor manera de resolver esas dudas es que con claridad nos enseñen la puntuación que ha tenido Granada porque si no vamos a mantener esto en duda. Pensamos que puede haber habido un error y estamos en nuestro derecho de solicitar la baremación y lo seguiremos haciendo", ha afirmado este lunes el alcalde.

Sobre la petición de "mesura" que le hizo el viernes Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso, por sus críticas al procedimiento seguido por el Gobierno en esta designación, Cuenca ha dicho que "los granadinos no aceptamos que nadie ni desde Madrid, Sevilla o Valladolid venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer". Por tanto, pese a los desencuentros que pueda generarle su posición crítica dentro del PSOE, afirma rotundo: "No lo voy a admitir ni consentir. Voy a seguir defendiendo los intereses de mi ciudad. Como alcalde y representante de los granadinos lo que me corresponde no es atender a lo que alguien desde Valladolid o Sevilla me pueda decir, no me corresponde seguir intereses de otro tipo, a mí lo que me corresponde es defender a Granada y lo voy a seguir haciendo. Por tanto alto y claro, donde sea y venga de donde venga, voy a seguir reclamando transparencia y aquello que demandamos y es que se nos de respuesta a una reclamación justa habiendo tenido una magnífica candidatura, queremos saber la puntuación".

Para Cuenca, los criterios de excelente, bueno u óptimo que se daban a las candidaturas no convencen y lamenta que sólo se hayan conocido "algunas apreciaciones sobre Coruña". "Esto no es un enfrentamiento entre territorios, yo felicito a Coruña, pero como nos genera dudas esa baremación queremos saber nuestros números. Si no nos convence, que ahora mismo no lo hace, llegaremos hasta donde tengamos que llegar en el ámbito administrativo o judicial que se establezca por todas las instituciones", por lo que no descarta nada. Además, Granada estará también atenta a los procesos judiciales emprendidos ya por otros territorios, como Aragón.

Esta tarde reunión técnica y el viernes, la del Pacto por Granada

Esta tarde el Ayuntamiento de Granada acogerá una reunión del comité redactor de la candidatura de Granada a la AESIA, un encuentro en el que el alcalde quiere "agradecer" el gran trabajo realizado y en el que se dará carácter permanente a este órgano para que siga asesorando a la ciudad sobre la captación de proyectos en ciencia, tecnología e IA no solo de organismos sino a nivel empresarial. "Que se convierta en un ente que siga tirando del carro para la captación de otro tipo de proyectos científicos, tecnológicos,...".

Par este viernes, Cuenca ha convocado ya la reunión del Pacto por Granada en el Carmen de los Mártires con el resto de instituciones "para tomar determinaciones" que pueden ir desde "acciones administrativas, algún contencioso o mantener esa reclamación que es justa en defensa de los intereses de Granada". Y Cuenca no descarta ninguna vía a día de hoy.

Sobre el ofrecimiento de la Junta de Andalucía de sus servicios jurídicos para articular la reclamación al Gobierno, Cuenca dice que no haría falta, que ya el Ayuntamiento tiene sus propios servicios jurídicos, aunque agradece el ofrecimiento. Lo que sí ha criticado a la Junta es la actitud de esta semana y el pase a la crítica del PP, rompiendo la unidad. "Le pediría al resto de instituciones que para eso está el Pacto por Granada, que no aprovechen esto para cada uno arrimar el ascua a su sardina. Pido sosiego, serenidad, no salirse del consenso, especialmente al PP. El otro día escuchaba unas declaraciones que no están en el sitio adecuado ahora. Si me atacan a mí no atacan a Paco Cuenca sino a Granada. El consenso, la unidad y la fortaleza de esta ciudad de la ciencia que hemos construido entre todos no merece menoscabo ni jugar a procesos electorales que creo que es lo que está haciendo el PP".