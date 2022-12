Granada exige explicaciones al Gobierno sobre la AESIA y amenaza con la impugnación

Las instituciones granadinas y agentes sociales no han tardado más que unas horas en reunirse para exigir al Gobierno que explique por qué Granada no ha sido elegida como sede de la agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial. Universidad, Ayuntamiento, Junta, Diputación, empresarios y sindicatos advierten de que es necesario "conocer con exactitud los detalles de cómo ha transcurrido el proceso". Si las explicaciones no convencen o se detecta "la más mínima anomalía en el procedimiento", habrá reacción por parte de la candidatura de Granada, incluyendo la "impugnación".

Tras la decisión del Consejo de Ministros de elegir la ciudad de A Coruña como futura sede de la Agencia Estatal para la supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), proyecto al que aspiraba Granada, las instituciones granadinas explican que han "defendido de manera unánime, por considerar que este territorio reunía todos los requisitos que exigía la normativa".

El alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, afirma que en la reunión han hablado de todo. "Vamos a llegar donde haga falta, pero primero vamos a pedir los criterios de evaluación. No dudamos del proyecto de las otras ciudades, no queremos entrar en conflicto, pero queremos saber el criterio de evaluación".

Además, el regidor recuerda que "Granada ha despertado, es la primera vez que nos creemos algo con fortaleza que nos pertenece. Somos ciudad de la ciencia por mérito propio".

José Entrena, presidente de la Diputación de Granada y secretario general de los socialistas granadinos, explicaba esta tarde que "cuando hay contratiempos, puede que entremos en depresión y arrastremos a la ciudadanía, pero me quedo con que la Universidad de Granada cuenta con nuevos proyectos. No nos lleva a nada estar en una situación de pesimismo".

Antonio Granados, delegado de la Junta, asegura que creían que el "talento y el ecosistema lo era todo". Y se unen al apoyo común a la Universidad y al resto de instituciones.

"En primer lugar, nuestra más absoluta decepción por esta decisión que no hace justicia al indudable valor de la candidatura granadina, al excelente trabajo desarrollado por un centenar de profesionales en su elaboración y al consenso y respaldo social alcanzado en estos meses a nivel provincial y autonómico. Consideramos que la de Granada es una gran candidatura cuantitativa y cualitativamente hablando. Así lo avalan los datos que se nos requirieron: el prestigio de nuestra universidad, el ecosistema empresarial y los datos socioeconómicos de nuestra provincia", así comienza el comunicado oficial que han realizado las instituciones de forma unánime.

"En segundo lugar, vamos a exigir conocer los datos objetivos de valoración que se han usado para la decisión final. Desde la lealtad a todos los territorios, consideramos necesario -para evitar cuestionamientos y otros oportunismos- conocer con exactitud los detalles de cómo ha transcurrido este proceso y criterios tenidos en cuenta. Si estos no nos convencen o detectamos la más mínima anomalía en el procedimiento y agotaremos todas las acciones posibles que nos permitan defender la candidatura de Granada, incluyendo la impugnación".

Por último, desde las instituciones valoran la unidad, "la altura de mira de quienes estamos aquí". "Esto es un punto y seguido, no un final. Esto tiene que servir para rearmarnos. Hacía décadas que yo no veía tal movimiento de ilusión y de confianza que ha llegado a miles de granadinos. Ya hay cuestiones que no podemos cambiar, tenemos un ecosistema firme, tenemos una Universidad de prestigio internacional y que sigue egresando lo mejor a nivel europeo. Sigo mosqueado, pero está clarísimo que vamos a continuar", sentencia el alcalde de Granada, Paco Cuenca.

Granada pierde la Agencia de Inteligencia Artificial

El Consejo de Ministros ha elegido a Coruña como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), ente de nueva creación al que optaba Granada con una candidatura que concitó la unión institucional muy destacada. No pudo ser y pese a la fortaleza de la propuesta granadina, ha sido Galicia la elegida.

Así lo ha anunciado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reunido en el día de hoy.

La ciudad coruñesa se ha impuesto a Granada y las otras catorce candidatas, en las que Alicante también era una de las favoritas. La opción gallega fue la apuesta de la Xunta, que tuvo que elegir entre Santiago, Orense y la propia Coruña. Las tres ciudades se postularon y, tras la decisión de apoyo de la Xunta, Santiago se retiró. No así Orense, que presentó su propuesta en el plazo abierto por el Gobierno y que se cerró el pasado 7 de noviembre.

Granada elaboró una candidatura liderada por la Universidad de Granada (UGR), que apostaba como puntos fuertes en la creación de un ecosistema basado en la inteligencia artificial y en el hecho de que la provincia cuente con unos datos terribles en cuanto a paro y despoblación. El objetivo del Gobierno con este proceso de descentralizar entidades públicas de nueva creación pretendía precisamente permitir el crecimiento de todos los territorios y equilibrar un mapa hasta ahora focalizado en Madrid.